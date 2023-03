Purolator effectue le plus grand investissement dans son réseau de ses 60 ans d'histoire

Il s'agit également du plus grand investissement dans le réseau de l'histoire de Purolator, dont plus de 100 millions de dollars en 2023 seulement.

« Purolator a été la première entreprise de messagerie canadienne à lancer des camions de livraison Curbside entièrement électriques à l'échelle nationale. Notre ambition est d'être l'entreprise de messagerie la plus écologique au Canada, et grâce à cet investissement, Purolator fera un autre pas important vers un avenir plus durable et une planète plus saine », a déclaré John Ferguson, président et chef de la direction de Purolator. « Nous nous sommes fixé des objectifs ambitieux et nous travaillons avec nos clients et nos partenaires chaque jour pour réduire notre empreinte carbone et protéger notre environnement. »

Programme d'électrification du parc de véhicules en 2023-2024

Purolator prévoit ajouter plus de 100 véhicules entièrement électriques à son parc de véhicules cette année et en ajouter 150 autres en 2024. Ce nouveau parc de véhicules comprend les modèles Ford Transit, Motiv Power Systems EPIC4 et BrightDrop Zevo 600. L'entreprise a choisi ces partenaires en raison de leur capacité à offrir une technologie de pointe et un soutien opérationnel ainsi qu'à répondre aux besoins de transport uniques de Purolator dans les marchés du Canada.

Ce mois-ci, Purolator commencera à lancer 25 fourgonnettes Ford Transit à London, en Ontario, à Richmond, en Colombie-Britannique et à Québec. Plus tard cette année, nous ajouterons 55 modèles Motiv et 15 modèles BrightDrop, ainsi que plusieurs véhicules à basse vitesse et vélos cargo électriques (vélos électriques).

Engagement en matière de développement durable

Purolator a établi un objectif fondé sur des données scientifiques pour 2030 visant à réduire de 42 % les émissions de GES des champs d'application 1 et 2 et à permettre à l'entreprise d'atteindre son objectif de carboneutralité d'ici 2050.

L'entreprise atteindra cet objectif en électrifiant 60 % de ses véhicules de livraison en fin de parcours et en investissant dans des carburants de remplacement et des technologies à faibles émissions de carbone. Elle prévoit également réduire totalement les émissions provenant de l'électricité grâce à l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et en détournant plus de 70 % de ses déchets des sites d'enfouissement.

Le virage vert de Purolator

2005 - Début de la réduction des émissions du parc de véhicules avec l'intégration de plus de 500 véhicules électriques hybrides.

- Début de la réduction des émissions du parc de véhicules avec l'intégration de plus de 500 véhicules électriques hybrides. 2020 - Début de l'essai pilote des véhicules entièrement électriques avec des vélos cargo électriques et des véhicules à basse vitesse. (Des vélos cargo électriques sont actuellement utilisés à Vancouver , Montréal et Toronto , et des véhicules à basse vitesse sont utilisés à Vancouver et Montréal.)

- Début de l'essai pilote des véhicules entièrement électriques avec des vélos cargo électriques et des véhicules à basse vitesse. (Des vélos cargo électriques sont actuellement utilisés à , Montréal et , et des véhicules à basse vitesse sont utilisés à et Montréal.) 2021 - Devient la première entreprise canadienne de messagerie à lancer des fourgonnettes de livraison entièrement électriques.

- Devient la première entreprise canadienne de messagerie à lancer des fourgonnettes de livraison entièrement électriques. 2022 - Lancement de mini centres de tri des Arrêts rapides urbains dans plusieurs centres urbains du Canada .

Pour obtenir plus d'information sur les initiatives en matière de développement durable de Purolator, visitez le site https://www.purolator.com/fr/propos-de-purolator/notre-engagement-envers-la-durabilité-environnementale.

