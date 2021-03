Purolator devient la première entreprise de messagerie nationale à déployer des véhicules de livraison entièrement électriques

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, Purolator a observé une augmentation du nombre de livraisons résidentielles d'environ 50 % qui fait croître la demande pour les services de transport et de messagerie. En plus de réduire le nombre de camions dans les rues et la pollution par le bruit, ces nouveaux véhicules entièrement électriques permettront de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) de 24 tonnes métriques (par véhicule).

« Purolator s'est engagée à s'adapter de façon intelligente et à offrir des solutions durables pour les défis uniques de la croissance en milieu urbain, de la montée du commerce électronique et des volumes sans précédent de livraisons à domicile », explique John Ferguson, président et chef de la direction de Purolator. « La transformation de notre infrastructure et de notre parc de véhicules est un secteur d'intervention clé de notre stratégie de croissance et d'innovation et la pierre angulaire de notre engagement à réduire notre impact sur l'environnement. »

Les nouveaux véhicules de livraison électriques de Purolator sont construits sur une plateforme F-59 de Ford et sont électrifiés par Motiv Power Systems. Le Electric Power Intelligent Chassis® (EPIC) de Motiv est une plateforme d'avant-garde dans le marché pour les véhicules de livraison. Le déploiement de cette technologie par Purolator marque la toute première collaboration de Motiv avec une entreprise au Canada.

« L'introduction de véhicules entièrement électriques dans le parc de Purolator est une étape importante de ses efforts visant à réduire ses émissions de GES et aidera à faire avancer notre mission de libérer les véhicules des carburants fossiles », a déclaré Matt O'Leary, président et chef de la direction de Motiv. « Nous applaudissons l'engagement de l'entreprise à mettre en place des technologies innovatrices et durables et nous sommes impatients de travailler avec elle pour moderniser son parc de véhicules et ses solutions de livraison au Canada. »

Dans son dernier Rapport sur la responsabilité sociale d'entreprise, l'entreprise a insisté sur son engagement à parvenir à ne produire aucune émission d'ici 2050. Purolator continuera d'intégrer de nouveaux types de véhicules aux technologies poussées dans son parc actuel de 315 véhicules électriques hybrides afin d'améliorer le rendement des activités de livraison et la sécurité ainsi que pour réduire les émissions de GES à l'échelle de l'entreprise. Ces nouveaux véhicules écologiques comprennent les vélos cargo électriques, les véhicules électriques à basse vitesse et les camions de livraison entièrement électriques.

Pour obtenir plus d'information au sujet des initiatives de durabilité de Purolator, veuillez visiter le site https://www.purolator.com/fr/protection-de-lenvironnement.

À propos de Purolator

Purolator est le fournisseur de pointe de solutions intégrées de logistique et d'expédition de fret et de colis au Canada. Célébrant près de 60 ans de services qui permettent à ses clients de tenir leurs promesses, Purolator continue d'élargir sa portée, sa fiabilité et ses niveaux de service réputés pour rejoindre davantage de particuliers, d'entreprises et de localités, partout au pays et dans le monde entier. Purolator est fière de son héritage canadien et veille à assurer sa durabilité, se positionnant pour croître et prospérer. Purolator est également vouée à contribuer au bien-être des collectivités qu'elle sert et dans lesquelles vivent, travaillent et se détendent ses plus de 13 000 employés. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site purolator.com.



À propos de Motiv Power Systems

Motiv Power Systems, qui a été fondée en 2009 et dont le siège social se trouve dans la Bay Area de San Francisco, est une entreprise de technologies durables offrant des châssis de camions et d'autobus électriques fiables et les infrastructures de chargement connexes. L'engagement de l'entreprise de libérer les parcs de véhicules des carburants fossiles offre une voie simplifiée vers l'électrification. La technologie pour véhicule électrique exclusive de l'entreprise et certifiée par le California Air Resource Board (CARB) fonctionne avec une disponibilité de 98 % à l'heure actuelle et utilise des batteries à haut rendement BMW pour de nombreux modèles, notamment des camionnettes, des camions cubes, des camions de travail, des navettes, des autobus scolaires, des tramways et autres. Motiv a livré 120 véhicules qui ont parcouru plus d'un million de milles en Amérique du Nord. Les solutions de l'entreprise permettent notamment aux parcs de véhicules de réaliser des économies de coûts allant jusqu'à 85 % sur les opérations et la maintenance en plus d'offrir aux conducteurs une expérience de conduite plus saine et confortable sans polluer les collectivités qu'ils servent. Pour obtenir plus d'information et pour connaître les occasions de carrière, veuillez visiter le site motivps.com.

