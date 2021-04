L'entreprise contacte les agences de santé publique du pays pour aider à améliorer l'accessibilité au vaccin avec la possibilité d'ouvrir des cliniques temporaires dans ses établissements

TORONTO, le 20 avril 2021 /CNW/ - Purolator demande à tous les paliers de gouvernement de prioriser la vaccination des conducteurs, des travailleurs du tri, des mécaniciens et des autres employés de l'exploitation importants dans l'industrie des services de messagerie et des transports, alors que les autorités élaborent la deuxième phase de la stratégie de distribution des vaccins de la province.

En outre, l'entreprise a contacté les agences de santé publique pour discuter de la possibilité d'accélérer la distribution des vaccins pour ses employés et les autres travailleurs essentiels au pays. Ces discussions ont porté sur la possibilité d'ouvrir des cliniques de vaccination à différents établissements de Purolator, un projet que l'entreprise pourrait mettre en œuvre rapidement étant donné qu'elle possède le personnel, l'espace, les normes de sécurité et l'expertise nécessaires.

« Tout d'abord, nous tenons à témoigner notre reconnaissance envers le gouvernement, qui est conscient du caractère essentiel de notre travail et qui nous permet de continuer de servir les Canadiens durant la pandémie », a déclaré John Ferguson, président et chef de la direction de Purolator. « Nous sommes fiers de jouer un rôle dans la distribution aux hôpitaux, aux centres de soins de longue durée et aux autres établissements de soins des fournitures essentielles dont ils ont besoin pour prendre soin des personnes plus vulnérables. Nous voulons nous assurer que les personnes qui travaillent en première ligne demeurent en santé et puissent continuer de servir les Canadiens et d'assurer le bon fonctionnement des chaînes d'approvisionnement partout au pays. »

La main-d'œuvre de Purolator en première ligne joue un rôle important dans le transport et la livraison des produits essentiels au Canada. Plus spécifiquement, l'entreprise :

Traite plus de 30 000 envois pour le secteur de la santé par jour, dont 15 000 en Ontario . Plus de 60 % des envois de l'entreprise sont traités en Ontario avant d'être expédiés partout au pays.

. Plus de 60 % des envois de l'entreprise sont traités en avant d'être expédiés partout au pays. Effectue des livraisons dans 1 100 hôpitaux et 3 700 centres de soins de longue durée.

Effectue régulièrement des livraisons dans 2 300 centres de soins ambulatoires et 10 000 pharmacies.

Durant la pandémie de COVID-19, l'entreprise a fait de la santé et sécurité de ses employés sa priorité et elle offre trois heures de congé payé pour la vaccination, des congés de maladie, des jours de congé pour convenance personnelle et des ententes de travail flexible. Si l'entreprise parvient à obtenir l'accès à la vaccination rapidement pour ses employés par l'entremise de cliniques de vaccination temporaires dans ses établissements, elle est prête à assumer tous les coûts et à se conformer à toutes les exigences relatives aux données et aux processus ainsi qu'aux directives des professionnels de la santé.

« La santé et la sécurité de ses employés et des communautés qu'elle sert sont importantes pour Purolator », ajoute Ferguson. « Par conséquent, nous appuyons la volonté de nos employés de se faire vacciner comme les autres travailleurs essentiels en première ligne aussi rapidement que possible. »

À propos de Purolator

Purolator est le fournisseur de pointe de solutions intégrées de logistique et d'expédition de fret et de colis au Canada. Célébrant 60 ans de services qui permettent à ses clients de tenir leurs promesses, Purolator continue d'élargir sa portée, sa fiabilité et ses niveaux de service réputés pour rejoindre davantage de particuliers, d'entreprises et de localités, partout au pays et dans le monde entier. Purolator est fière de son héritage canadien et veille à assurer sa durabilité, se positionnant pour croître et prospérer. Purolator est également vouée à contribuer au bien-être des collectivités qu'elle sert et dans lesquelles vivent, travaillent et se détendent ses plus de 13 000 employés. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site purolator.com.

SOURCE Purolator Inc.

Renseignements: Les médias qui ont besoin de plus de renseignements doivent communiquer avec : Courtney Reistetter, Chef principale, Communications d'entreprise, Purolator, [email protected], 416-407-5424

Liens connexes

http://www.purolator.com