Plus de 100 000 $ ont été remis à des petites entreprises canadiennes pour les aider à grandir et à soutenir leur collectivité

TORONTO, le 27 oct. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Purolator a annoncé les gagnants de son Concours de subventions aux petites entreprises « Plein Nord » annuel. Les quatre récipiendaires canadiens recevront chacun 20 000 $ en argent et 500 $ en crédit des frais d'expédition de Purolator. Les gagnants ont également reçu un nouveau prix « Donner au suivant » de 5 000 $ à distribuer dans les communautés canadiennes.

Purolator annonce les gagnants du Concours de subventions aux petites entreprises « Plein Nord » 2022 : Équipements RoadLoft Inc., Westman Soil Sampling Ltd., EarthPup et Ruth.

« Lorsque je regarde le nombre de soumissions et de candidatures venant d'un vaste éventail d'industries partout au pays, il ne fait pas de doute que les Canadiens ont la volonté de soutenir les petites entreprises et l'économie locale », a déclaré Stacey Cummings, directrice du Marketing de Purolator. « Grâce au Concours de subventions aux petites entreprises "Plein Nord", nous avons aidé les récipiendaires à faire grandir leur entreprise. Ils ont utilisé les fonds pour développer de nouvelles gammes de produits, acheter du nouvel équipement ou ouvrir une boutique en ligne. »

Gagnants du Concours de subventions aux petites entreprises « Plein Nord » de Purolator 2022

EarthPup, propriété de Lucy Cullen à Toronto, ON . Cette entreprise communautaire travaille à lutter contre le gaspillage alimentaire au Canada . Elle transforme des aliments nutritifs qui seraient autrement destinés aux décharges en délicieuses gâteries pour chiens. À ce jour, l'entreprise a détourné des décharges 2 000 livres de légumes. Apprenez-en davantage à l'adresse earthpup.co.

Équipements RoadLoft Inc., propriété de Laurence Dufour et de Samuel Gauthier de Québec, QC. Cette entreprise fournit aux propriétaires de minifourgonnette une trousse de camping préassemblée permettant de convertir le véhicule en fourgonnette-campeur. Sa mission est de rendre possible le camping en véhicule pour un maximum de personnes en les aidant à bénéficier de l'expérience campeur à moindre coût. Apprenez-en davantage sur le site roadloft.com.

Ruth, propriété de Nicole Sanchez et de Anka Chan d'Edmonton, AB. Cette entreprise offre aux femmes une option écologique pour l'achat de produits pour leurs règles. Ses serviettes hygiéniques sont fabriquées à 93 % à partir de plantes, c'est-à-dire de fibres de kénaf et de bambou. L'entreprise vend ses produits directement aux consommateurs et en grandes quantités pour les milieux de travail et les entreprises à partir de sa boutique en ligne. Apprenez-en davantage sur le site getruth.ca.

Westman Soil Sampling Ltd., propriété de Jeremy Marvin et de Dean Gamey de Brandon, MN. Cette petite entreprise offre des services d'échantillonnage du sol aux agriculteurs du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta. Les échantillons sont recueillis, envoyés en laboratoire et analysés pour fournir de l'information sur l'état du sol (nutriments disponibles pour les plantes, carbone organique retiré de l'atmosphère) afin d'aider les agriculteurs à déterminer la quantité de fertilisant à utiliser. Westman évalue également la quantité de carbone organique du sol que les agriculteurs retirent de l'atmosphère durant le processus de culture. Apprenez-en davantage sur le site westmansoil.com.

Soutenir les communautés canadiennes

« En nouveauté pour le concours de cette année, les gagnants remettront une partie de leur prix à des organismes de bienfaisance locaux afin d'étendre encore plus la portée de notre soutien aux communautés du Canada », explique Cummings.

Les organismes communautaires auxquels les gagnants du concours de cette année remettront leur prix « Donner au suivant » de 5 000 $ seront annoncés dans les médias sociaux de Purolator lors du Mardi je donne du 29 novembre 2022.

Apprenez-en plus sur les gagnants et sur la façon dont Purolator soutient les petites entreprises à l'adresse purolator.com/subventions-petites-entreprises .

Quelques faits au sujet des petites entreprises

En décembre 2020, le Canada comportait 1,2 million d'entreprises et, de celles-ci, 1,2 million ou 97,9 % d'entre elles étaient des petites entreprises. (Source : Statistique Canada, 2021)

Les petites entreprises au Canada emploient environ 9,7 millions de Canadiens, soit environ 64 % de toute la main-d'œuvre au pays. (Source : Statistique Canada, 2021)

Au moins 152 000 petites entreprises canadiennes se sont converties au commerce électronique depuis le début de la pandémie. (Source : Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, 2021)

En 2020, 43 % de toutes les exportations de marchandises étaient liées aux petites entreprises canadiennes. Cette donnée est particulièrement impressionnante si l'on considère que la valeur totale des marchandises exportées du Canada en 2020 se chiffre à 471,9 milliards de dollars. (Source : Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 2021)

À propos de Purolator

Purolator Inc. est le fournisseur chef de file de solutions intégrées de logistique et d'expédition de fret et de colis. Célébrant plus de 60 ans de services qui permettent à ses clients de tenir leurs promesses, Purolator continue d'élargir sa portée, sa fiabilité et ses niveaux de service réputés pour rejoindre davantage de particuliers, d'entreprises et de localités, partout au pays et dans le monde entier. Purolator est fière de son héritage canadien et veille à assurer sa durabilité, se positionnant pour croître et prospérer. Purolator est également vouée à contribuer au bien-être des collectivités qu'elle sert et dans lesquelles vivent, travaillent et se détendent ses plus de 14 000 employés.

