Publication du rapport sur les « cours défis » au collégial - « L'enseignement de la littérature et de la philosophie est un pilier fondateur de ce projet d'envergure, qui est toujours en marche »

MONTRÉAL, le 14 juin 2024 /CNW/ - La Fédération de l'enseignement collégial (FEC-CSQ) accueille avec intérêt la publication tant attendue du rapport intitulé Regards croisés sur les conditions de réussite éducative des premiers cours de littérature et de philosophie au cégep. « Bien que ce document volumineux ne manquera sans doute pas de susciter des débats, nous sommes encouragés d'y lire en conclusion que l'enseignement de la littérature et de la philosophie demeure un pilier du projet d'envergure encore en marche que sont les cégeps », de déclarer le président de la FEC-CSQ, Youri Blanchet.

Une publication tardive mais pertinente

Plusieurs des propositions mises de l'avant dans les avis de notre fédération trouvent écho dans le rapport, notamment celles en lien avec la valorisation de la formation générale à l'échelle de la société, la nécessité d'accroître les ressources pour les mesures de soutien à la réussite, les préoccupations liées à la tâche enseignante et à la taille des groupes ou encore la nécessité de mieux préparer les jeunes au métier d'étudiant. « La FEC-CSQ salue le travail du comité composé majoritairement de profs et s'engage à participer, dans le respect des expertises disciplinaires de nos membres, aux échanges prévus par le ministère l'automne prochain. Notre fédération a été très active depuis le début du chantier sur la réussite en enseignement supérieur d'où est issue cette réflexion, nous poursuivrons donc dans cette lignée et prendrons plus ample connaissance du rapport en vue des discussions de la rentrée », affirme Youri Blanchet.

Par contre, rappelons que ce rapport issu du Plan d'action sur la réussite en enseignement supérieur (PARES) lancé en 2021 prend fin en 2026. « Il est préoccupant de constater que les fonds alloués pour soutenir ce plan diminuent chaque année et que sa date de fin approche rapidement. Nous nous interrogeons également à propos de la date tardive de la publication du rapport sur les "cours défis" alors que les conclusions du comité avaient été remises le 30 juin 2023 à la ministre de l'Enseignement supérieur. L'encre de la signature de notre nouvelle convention collective étant à peine sèche, nous sommes très amers de prendre connaissance d'un rapport qui recommande justement l'ajout de ressources enseignantes », de constater le président de la FEC-CSQ.

Appel à une vision plus large de la réussite

« Comme nous l'avons déjà souligné publiquement à plusieurs reprises, nous invitons le ministère à élargir sa vision de la réussite. Les parcours scolaires préalables ainsi que la situation sociale et économique des étudiantes et des étudiants influencent grandement leur persévérance au collégial. Il est crucial de considérer ces facteurs pour mieux comprendre les défis de la réussite et agir en conséquence. Le gouvernement doit par exemple s'attaquer aux inégalités, bien documentées, provoquées par l'école à trois vitesses et qui ont un effet négatif sur les parcours étudiants au cégep », de conclure le président de la FEC-CSQ.

Profil de la FEC-CSQ

La Fédération de l'enseignement collégial (FEC-CSQ) est un regroupement de seize syndicats représentant près de 3000 enseignantes et enseignants de cégep venant de plusieurs régions du Québec. Fondée en 1968, la FEC-CSQ a toujours milité pour que les cégeps aient les moyens d'offrir aux étudiantes et étudiants une formation de qualité, préparatoire au marché du travail ou à l'université, tout en contribuant au développement de citoyennes et citoyens libres et autonomes. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

