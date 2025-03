TORONTO, le 17 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque ») a publié son rapport annuel sur la durabilité (le « rapport ») pour 2024.

Le rapport fait état des efforts que la TD déploie pour aider ses clients à s'arrimer à un marché en constante évolution, soutenir les collectivités au Canada et aux États-Unis où elle exerce ses activités, s'adapter elle-même afin de pouvoir saisir de nouvelles occasions et atténuer les risques émergents.

En 2024, la TD a continué d'investir dans des programmes conçus pour faire tomber les obstacles à la croissance économique et pour améliorer la résilience financière des clients et des collectivités dans une économie en mutation. Le rapport met en lumière les parcours vers l'inclusion économique de la TD - la stratégie sociale déployée à l'échelle de la Banque et axée sur l'amélioration de l'accès à l'emploi, au financement et au logement - ainsi que les progrès que la TD réalise constamment en matière de finance durable.

Pour en savoir plus sur la stratégie de durabilité de la TD, reportez-vous à son Rapport sur la durabilité 2024.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27,9 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis et Gestion de patrimoine TD aux États-Unis; Gestion de patrimoine TD et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 17 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 janvier 2025, les actifs de la TD totalisaient 2,09 billions de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

