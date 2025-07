Qu'il s'agisse de finances ou d'entrepreneuriat, le sondage met en lumière d'importantes lacunes en matière d'information, dont la prise en compte pourrait contribuer à rebâtir la confiance financière des nouveaux arrivants.

TORONTO, le 28 juill. 2025 /CNW/ - Alors que le Canada cherche à stimuler la croissance économique dans un contexte géopolitique et économique en évolution, un récent sondage de la TD montre que nombreux sont les nouveaux arrivants qui estiment ne pas être assez renseignés pour atteindre leurs objectifs financiers et réussir leur vie au pays. La TD a mené des sondages auprès de nouveaux arrivants et de la population générale afin de mieux cerner leurs besoins financiers, les obstacles qu'ils rencontrent et les occasions à saisir.

Le sondage révèle que 55 % des nouveaux arrivants sondés ont eu ou ont toujours de la difficulté à gérer leurs finances depuis leur arrivée au Canada. L'un des principaux obstacles? Comprendre le système financier du pays, un défi courant, selon le sondage, pour tous les profils démographiques, peu importe l'âge, le revenu, le pays d'origine ou le niveau de littératie financière général.

38 % des nouveaux arrivants ont indiqué très peu ou ne pas du tout comprendre le système bancaire canadien ainsi que la façon de gérer leur argent, comparativement à 25 % pour la population générale.

51 % des nouveaux arrivants ont indiqué très peu ou ne pas du tout comprendre comment investir de l'argent au Canada , comparativement à 35 % pour la population générale.

, comparativement à 35 % pour la population générale. 41 % des nouveaux arrivants ont indiqué très peu ou ne pas du tout comprendre l'état de l'économie canadienne, comparativement à 26 % pour la population générale.

« Bâtir une vie dans un nouveau pays peut être aussi formidable que déstabilisant, affirme Janice Farrell Jones, PVP, Services bancaires courants et Épargne et placements à la TD. En plus de devoir adopter un nouveau mode de vie, les nouveaux arrivants doivent rapidement s'adapter à la réalité financière du pays : comprendre les produits et les services bancaires de base, établir un budget pour assumer le coût de la vie et atteindre des objectifs et, parfois, maintenir un lien financier avec la famille à l'étranger. Cette importante étude montre que les nouveaux arrivants ont instamment besoin qu'on leur offre une meilleure éducation financière, et des ressources et des outils plus adaptés. C'est ainsi qu'ils pourront se sentir en confiance à chaque étape de leur parcours et, ce faisant, prendre des décisions éclairées qui appuieront leurs objectifs financiers et leur réussite au Canada. »

Nouveaux arrivants et population générale craignent de commettre des erreurs financières

En plus de peiner à comprendre l'économie et le contexte financier canadiens, les nouveaux arrivants sondés se sentent anxieux et dépassés à l'égard de leurs finances, un sentiment que partage la population générale. Voilà qui fait ressortir d'autres obstacles auxquels les nouveaux arrivants doivent faire face tout en composant avec un système financier encore inconnu dans un nouveau pays.

76 % des nouveaux arrivants et 68 % des membres de la population générale craignent de commettre des erreurs financières.

35 % des nouveaux arrivants et 31 % des membres de la population générale ont honte ou se sentent jugés lorsqu'ils demandent un soutien ou des conseils financiers.

56 % des nouveaux arrivants et 44 % des membres de la population générale estiment ne pas avoir assez d'argent pour bien vivre au Canada .

Pour ce qui est de leurs priorités et de leurs principaux objectifs financiers, les nouveaux arrivants sondés sont surtout inquiets par rapport à leur stabilité financière et à la planification de leur avenir :

40 % se sentent prêts à faire face à des imprévus financiers ou économiques

37 % disent investir de l'argent efficacement

36 % mettent de l'argent de côté pour leur retraite

32 % n'ont pas de dettes

De plus, 50 % des nouveaux arrivants sondés aimeraient démarrer une entreprise au Canada. En dépit de cette ambition entrepreneuriale, 62 % disent ne pas bien connaître les produits financiers qui soutiennent les propriétaires d'entreprise.

« La confiance financière est un élément clé du parcours des gens qui veulent se bâtir une vie au Canada », ajoute Mme Farrell Jones. Quand les nouveaux arrivants sont en mesure de maîtriser leurs finances, d'épargner, de faire croître leur patrimoine et de se lancer dans l'entrepreneuriat, notre pays devient plus résilient, plus concurrentiel et plus prospère - et ce sont tous les Canadiens qui en profitent.

Les banques canadiennes ont un rôle déterminant à jouer dans la création d'un avenir financier inclusif pour les nouveaux arrivants

Mme Farrell Jones ajoute : « L'immigration continue d'être un moteur économique vital pour le Canada. En misant sur son expérience et ses ressources, la TD s'engage à soutenir les nouveaux arrivants, à créer des collectivités accueillantes et à contribuer à l'objectif plus général de stimuler la croissance et la résilience du pays. Nous savons toutefois que nous ne pouvons pas y arriver seuls. Nous croyons que le secteur des finances et les entreprises canadiennes en général gagneraient à aider les nouveaux arrivants et les membres de la population générale à réussir. Dans un contexte où le Canada trace sa voie vers la prospérité économique, le temps est venu de promouvoir un avenir financier inclusif pour tout le monde au pays. »

La TD est déterminée à soutenir les nouveaux arrivants à chaque étape de leur parcours financier et de leur nouvelle vie au Canada en leur proposant des produits et des services qui renforceront leur confiance et leurs connaissances financières. Soulignons notamment le soutien multilingue dans les succursales TD, par téléphone, aux guichets automatiques et en ligne; les relations stratégiques avec CanadaVisa, la HDFC Bank et MPOWER Financing; ainsi que le financement en appui à des ressources comme l'outil en ligne Orienteur en mesures d'aide de Prospérité Canada (pour trouver des mesures d'aide gouvernementales), le programme d'introduction gratuit aux connaissances financières Question d'argent d'ABC Alpha pour la vie Canada et le programme d'entrepreneuriat pour les nouveaux arrivants de Futurpreneur.

Grâce au pilier de l'accès financier des parcours vers l'inclusion économique de la TD, le cadre social de la Banque annoncé en 2022, nous cherchons à améliorer l'accès aux services bancaires grâce à l'éducation et aux conseils financiers, et à améliorer ou à développer des produits, des services et des processus qui nous permettront d'éliminer des obstacles et de renforcer la santé et la résilience financières de nos clients, de nos collègues et de nos collectivités.

À propos du sondage de la TD

Edelman Data & Intelligence a mené un sondage quantitatif en ligne au nom de la TD auprès de 1 021 personnes arrivées au Canada dans les 10 dernières années. Le sondage, offert en français et en anglais, a été réalisé entre le 31 janvier et le 10 février 2025. Ses répondants étaient membres du Forum Angus Reid. L'échantillon était composé de 510 personnes arrivées dans les 5 dernières années et de 511 personnes arrivées dans les 6 à 10 dernières années. À des fins de comparaison seulement, un échantillon probabiliste de cette taille aurait une marge d'erreur d'environ +/- 3 %, 19 fois sur 20.

Par ailleurs, Edelman Data & Intelligence a mené un autre sondage quantitatif en ligne au nom de la TD auprès de 1 507 Canadiens de la population générale. Ce sondage, également offert en français et en anglais, a été réalisé entre le 31 mars et le 2 avril 2025. Ses répondants étaient aussi membres du Forum Angus Reid. À des fins de comparaison seulement, un échantillon probabiliste de cette taille aurait une marge d'erreur d'environ +/- 2,5 %, 19 fois sur 20.

Le Forum Angus Reid est la communauté de recherches sur l'opinion publique en ligne la plus connue et que l'on considère la plus fiable au Canada. Elle est composée de résidents engagés de tout le pays qui participent régulièrement à des sondages sur des sujets importants pour les Canadiens.

