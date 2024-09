Publication du Rapport d'activités et de développement durable 2023-2024 d'Investissement Québec

Propulser la croissance des entreprises : une priorité renouvelée

Plus de 6500 interventions d'accompagnement, en matière de technologie, d'exportation, de conseil d'affaires et de main-d'œuvre

Des engagements financiers de 4,0 G$ pour soutenir des projets d'entreprises

13,1 G$ d'investissements directs étrangers attirés au Québec et 5 G$ de ventes fermes hors Québec générées par des entreprises accompagnées

MONTRÉAL, le 10 sept. 2024 /CNW/ - Investissement Québec publie aujourd'hui son rapport annuel d'activités et de développement durable pour l'exercice 2023-2024 qui présente le bilan d'une organisation qui demeure centrée sur le même objectif : propulser la croissance des entreprises.

Les services d'accompagnement offerts par les experts d'Investissement Québec au cours de la dernière année n'auront jamais été aussi importants, alors que plus de 6500 interventions ont été réalisées pour appuyer la croissance, la productivité et l'internationalisation de nos entreprises. Au chapitre du financement, plus de 4 milliards de dollars ont été octroyés durant l'exercice, dont plus de 60 % ont été consentis pour appuyer les secteurs stratégiques de notre économie.

Au cours du dernier exercice, Investissement Québec a travaillé à soutenir des entreprises à fort potentiel, en appuyant des projets visant à accélérer la croissance organique ou pour faciliter des acquisitions, et ce, par des investissements directs en capital de développement ou en capital de risque, ou par l'entremise de fonds spécialisés. De fait, 35 % des interventions financières provenant de ses fonds propres réalisées en 2023-2024 l'ont été sous forme de capitaux propres, de quasi-capitaux propres ou par l'entremise de fonds d'investissement, alors que ce type d'interventions représentaient 17 % de tout le financement octroyé en 2018-2019, avant la création du nouvel Investissement Québec.

Accélérer la productivité et l'innovation, dans une perspective de développement durable

Tout au long de l'année, Investissement Québec a aussi continué d'agir pour augmenter la productivité des entreprises et faciliter leur transition vers une économie verte. Au moyen de ses deux initiatives stratégiques, Productivité innovation et Compétivert, qui allient financement et accompagnement, Investissement Québec a de nouveau soutenu des centaines de projets d'intégration de solutions technologiques, propres et innovantes et d'adoption de pratiques écoresponsables par les entreprises québécoises.

En plus du financement, IQ a aussi offert de l'accompagnement technologique (plus de 1500 interventions en accompagnement), notamment à travers un plan d'action en productivité durable, qui revisite à la fois les produits, les processus et les procédés manufacturiers, et définit les gains potentiels pour l'entreprise, notamment sur le plan financier, de réduction de l'empreinte environnementale et en matière d'acceptabilité sociale.

Propulser les exportations

Investissement Québec s'est aussi employé à favoriser l'accès aux marchés internationaux des entreprises québécoises. Au cours de l'exercice financier du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, les experts à l'exportation d'Investissement Québec International ont continué d'appuyer les entreprises québécoises dans leurs démarches d'internationalisation et de commercialisation sur la scène mondiale, en déployant plus de 4000 accompagnements d'entreprises souhaitant étendre leurs marchés hors Québec, avec l'appui des délégations du Québec à l'étranger.

Le soutien apporté aux exportateurs québécois cette année leur a permis de générer 5,1 milliards de dollars de ventes sur les marchés étrangers durant l'exercice terminé le 31 mars 2024, comparativement à 1,01 milliard de dollars pour l'exercice 2018-2019.

Renforcer l'autonomie et la résilience des chaînes d'approvisionnement stratégiques, et faciliter l'accès à une main-d'œuvre qualifiée

Durant la dernière année, la société d'État a également travaillé aux côtés des entreprises pour les aider à développer un réseau de fournisseurs québécois, en les appuyant dans la recherche de fournisseurs et d'intrants de substitution, en plus de mettre sur pied un réseau de conseillers en maximisation des marchés publics québécois répartis à travers tout le Québec, pour aider les entreprises québécoises à répondre aux appels d'offres publics

Investissement Québec a par ailleurs multiplié les occasions de générer des opportunités d'affaires entre les donneurs d'ordres et les fournisseurs du Québec, notamment en lien avec la filière batterie, par l'organisation d'événements pour favoriser le maillage et contribuer à substituer les importations par de l'approvisionnement québécois.

Enfin, Investissement Québec a collaboré avec ses partenaires du marché du travail pour évaluer et communiquer les besoins des entreprises en matière de main-d'œuvre, et déployer des initiatives adaptées pour y répondre, entre autres en brossant le portrait des métiers d'avenir de la filière batterie et en coordonnant des missions sectorielles de recrutement international. Au cours de l'exercice, ce sont 558 accompagnements d'entreprises pour faire face aux enjeux de main-d'œuvre qui ont été réalisés.

Faits saillants :

Plus de 3 000 interventions financières réalisées, pour un financement total de l'ordre de 4,0 milliards de dollars pour une valeur de projets de 12,3 milliards de dollars;

réalisées, pour un financement total de l'ordre de dont 1,54 milliard de dollars autorisés provenant des fonds propres d'Investissement Québec pour soutenir des projets d'une valeur de près de 6,8 milliards de dollars

autorisés provenant des fonds propres d'Investissement Québec pour soutenir des projets d'une valeur de près de 6,8 milliards de dollars

De ces projets, la majorité (55 %) émane de MRC non urbaines.

82 % des interventions financières réalisées auprès d'entreprises ayant moins de 100 employés ;

; Plus de 1500 accompagnements technologiques;

accompagnements technologiques; Plus de 4000 accompagnements d'entreprises dans leurs démarches d'exportation pour plus de 5,1 milliards de dollars de ventes fermes sur les marchés étrangers;

dans leurs démarches d'exportation pour plus de sur les marchés étrangers; Quelques 109 projets pour un total de 13,1 milliards de dollars d'investissements directs étrangers sur le territoire québécois, comparativement à 2,3 milliards de dollars pour l'exercice 2018-2019.

d'investissements directs étrangers sur le territoire québécois, comparativement à 2,3 milliards de dollars pour l'exercice 2018-2019. 3,6 milliards de dollars de financement octroyés pour 1332 projets innovants visant une hausse de productivité, d'une valeur de près de 10,6 milliards de dollars, dans le cadre de l'initiative Productivité innovation (données au 31 mars 2024, depuis le lancement de l'initiative en 2020).

(données au 31 mars 2024, depuis le lancement de l'initiative en 2020). 1,3 milliard de dollars autorisés pour appuyer 333 projets de réduction d'empreinte environnementale, dont la valeur totalise 4,8 milliards de dollars, sous l'égide de l'initiative Compétivert, depuis son lancement en 2021.

depuis son lancement en 2021. 118 certificats initiaux et 2 367 attestations annuelles permettant aux sociétés admissibles de demander des crédits d'impôt ont été délivrés.

Une solide performance financière

En plus de sa contribution pour propulser la croissance des entreprises et favoriser le développement économique du Québec, Investissement Québec affiche pour l'exercice 2023-2024 un bénéfice de 123 millions de dollars et un rendement de 2,6 %. Le rendement moyen des cinq dernières années, l'indicateur clé de la performance financière de la Société, a par ailleurs atteint 5,1 %. Ce rendement dépasse la cible de rendement moyen à long terme de ses capitaux propres, fixée au taux d'emprunt du gouvernement. Le portefeuille de ses fonds propres a quant à lui légèrement augmenté de 1 % cette année pour atteindre plus de 7,5 milliards de dollars, au 31 mars 2024, en hausse de 64 % depuis 5 ans.

Citations :

« Investissement Québec est plus que jamais engagé à jouer pleinement son rôle de levier pour favoriser le développement économique du Québec. Le bilan de nos activités pour propulser la croissance des entreprises du Québec et les soutenir pour qu'elles atteignent tout leur potentiel, en particulier dans les secteurs stratégiques de notre économie, a de quoi nous rendre fiers.

Grâce à l'engagement de nos équipes, notre organisation évolue dans un contexte où nous allons devoir être particulièrement à l'écoute et en phase avec la réalité des entreprises. Alors qu'elles font face à de nombreux défis, nous devons demeurer agiles et miser sur les opportunités que présente le contexte économique actuel, et ce, malgré ses contraintes. Car créer des leaders et appuyer nos entreprises pour qu'elles soient plus innovantes et productives sont des éléments essentiels pour la prospérité économique du Québec. »

- Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec

« Au cours de la dernière année, les efforts de l'équipe d'Investissement Québec ont permis de soutenir de nombreuses entreprises québécoises dans leur développement et leurs projets à l'international. Nous poursuivrons le travail, en partenariat, pour assurer la croissance durable de l'économie du Québec. »

- Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Pour consulter le Rapport annuel d'activités et de développement durable 2023-2024 d'Investissement Québec, visitez le lien suivant : https://rapportannuel.investquebec.com/

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec appuie aussi les entreprises par des services-conseils et d'autres mesures d'accompagnement, notamment l'accompagnement technologique offert par son équipe d'experts en innovation. Également, grâce à Investissement Québec International, la Société accompagne les entreprises en matière d'exportation et assure la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

