Publication du rapport Ce que nous avons entendu d'Alto et annonce du choix de Kingston comme arrêt possible sur le réseau de trains à grande vitesse

KINGSTON, ON, le 22 juin 2026 /CNW/ - Le projet de train à grande vitesse Alto constitue une étape stratégique vers la mise en place d'un service de transport durable, plus rapide et mieux connecté pour la population canadienne. Il offrira un service ferroviaire voyageurs plus régulier et plus fiable, favorisera le rapprochement entre les communautés, stimulera la croissance économique dans tout le pays et contribuera à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

L'honorable Steven MacKinnon, ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, accompagné du président-directeur général d'Alto, Martin Imbleau, a annoncé aujourd'hui la publication du rapport Ce que nous avons entendu d'Alto. Le rapport résume les commentaires obtenus au cours de la première phase d'un vaste processus de consultation publique de 100 jours, ainsi que ceux recueillis lors d'activités de consultation auprès de communautés autochtones ayant eu lieu d'octobre 2025 à juin 2026. Toutes ces consultations ont été menées dans l'ensemble du corridor Québec-Toronto.

Le rapport présente les commentaires que des Canadiens et Canadiennes, des communautés autochtones, des municipalités, des producteurs agricoles, des propriétaires fonciers, des parties prenantes de l'industrie, des organisations communautaires et des spécialistes du transport ont formulés au sujet des occasions, des défis et des avantages potentiels liés au projet. Des producteurs agricoles, des propriétaires fonciers et des communautés rurales ont soulevé des questions importantes concernant l'expropriation, les répercussions sur les terres et les activités agricoles, la question de l'accès, ainsi que les effets potentiels du projet sur leurs propriétés et leurs communautés. Ces commentaires contribuent à orienter les travaux actuels liés à la planification, à la conception et aux mesures d'atténuation.

Après avoir examiné les résultats, le ministre MacKinnon a chargé Alto d'élaborer un plan pour évaluer l'option d'un tracé passant par le sud entre Peterborough et Ottawa qui comprendrait un arrêt potentiel à Kingston interconnecté aux services de VIA Rail. Cette option de tracé dépendrait toutefois de la faisabilité technique et des exigences du projet.

Le train à grande vitesse réduirait le temps de déplacement entre Kingston et Toronto, qui passerait à environ 90 minutes. Une gare à Kingston ferait de la ville une plaque tournante clé dans la région, rendrait le système de correspondances plus performant et permettrait à près de 80 % des gens habitant entre Peterborough et Ottawa de se trouver à moins de 25 minutes en voiture d'une gare.

Les échanges réguliers avec des organisations environnementales de la région de Kingston, réalisés dans le cadre du processus de consultation, ont clairement mis en évidence la nécessité de réduire au minimum les répercussions sur les populations locales et l'environnement. Le ministre MacKinnon et Alto ont confirmé que ces préoccupations seront prises très au sérieux et que le projet sera élaboré de manière à atténuer les répercussions potentielles. L'engagement à cet égard guidera l'ensemble des analyses techniques à mesure que les travaux d'élaboration avanceront. Dès qu'un tracé privilégié aura été déterminé, le projet sera soumis à un examen de conception et à un examen réglementaire plus approfondis, y compris le processus d'évaluation des impacts. Cette prochaine phase comprendra toujours les activités de consultation auprès des communautés autochtones potentiellement concernées, la consultation auprès du public et les mesures de coordination avec les provinces, les municipalités et d'autres partenaires.

Ces travaux constituent la prochaine étape importante dans les efforts visant à préciser le corridor ferroviaire et à garantir que le projet apporte le plus grand nombre possible d'avantages aux communautés situées le long du corridor Québec-Toronto, tout en réduisant les répercussions que le corridor pourrait entraîner et en préservant sa viabilité technique et économique.

Citations

« La population canadienne a exprimé des points de vue fort intéressants dans le cadre du processus de consultation mené par Alto, et nous donnons suite à ce que nous avons entendu. J'ai demandé à Alto d'étudier plus en détail une option de tracé qui pourrait inclure Kingston comme arrêt potentiel. Cela vient s'ajouter à nos autres travaux pour faire avancer ce projet de transformation au profit des communautés situées le long du corridor Québec-Toronto. »

L'honorable Steven MacKinnon

Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes

« La publication du rapport Ce que nous avons entendu d'Alto démontre que les points de vue exprimés par les citoyens et citoyennes de Kingston ont été pris en compte avec attention tout au long de cet important processus de consultation. Le fait qu'on annonce que Kingston est envisagée comme arrêt potentiel du futur réseau de trains à grande vitesse du Canada illustre à quel point les initiatives de mobilisation et de représentation locales ont porté leurs fruits. Cette annonce ouvre une nouvelle perspective prometteuse vers une meilleure connectivité, de nouvelles occasions économiques et un avenir plus durable en matière de transport pour Kingston et la région environnante. »

L'honorable Mark Gerretsen

Whip en chef du gouvernement et député de Kingston et les Îles

« La consultation est un dialogue continu. Les commentaires du public, ainsi que ceux des organisations, des spécialistes et des communautés autochtones, sont d'une aide précieuse pour nous permettre de préciser le projet, d'autant plus que nous avons choisi de les consulter dès le début du processus. L'objectif d'Alto est d'élaborer un projet qui procure les meilleurs avantages pour les communautés, tout en assurant un minimum de répercussions sur celles-ci et sur l'environnement. Les analyses techniques et environnementales se poursuivent de manière rigoureuse, et ces travaux nous permettront de présenter cet automne un tracé plus précis qui tiendra compte des commentaires que nous avons reçus. »

Martin Imbleau

Président-directeur général, Alto

Faits en bref

Alto sera le premier réseau de trains à grande vitesse du Canada, s'étendant sur environ 1 000 kilomètres entre Québec et Toronto et permettant d'atteindre des vitesses de 300 km/h et plus, ce qui permettra de réduire de moitié les temps de déplacement et de relier près de la moitié de la population canadienne.

Le train à grande vitesse Alto offrira une solution de transport durable pour les régions densément peuplées du Québec et de l'Ontario.

Ce projet permettra de se déplacer rapidement d'un centre économique à l'autre, de stimuler le tourisme et de favoriser la construction de logements dans le corridor Québec-Toronto.

Ce projet devrait générer une hausse permanente de 1,1 % du PIB, soit environ 24 milliards de dollars par année, tout en stimulant la productivité pour des générations de Canadiens et Canadiennes et en créant plus de 50 000 emplois pendant les travaux de construction.

Le gouvernement du Canada a reconnu le train à grande vitesse Alto comme une stratégie de transformation pour le pays.

Au cours de la période de consultation, Alto a organisé 26 journées portes ouvertes en personne, 10 séances virtuelles et 31 tables rondes avec les parties prenantes, mobilisant plus de 10 000 personnes, enregistrant plus de 324 000 visites sur sa plateforme de consultation et recueillant près de 45 000 commentaires sur Internet à l'aide de questionnaires et d'une carte interactive en ligne.

D'octobre 2025 à juin 2026, Alto a organisé 102 réunions avec 29 communautés autochtones.

Les processus d'approvisionnement préalables aux activités menant à la première phase de construction débuteront cette année. Alto et Cadence s'assureront que les parties prenantes de l'industrie disposent de l'information dont ils ont besoin pour prendre part au projet.

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SOURCE Transport Canada - Ottawa

Personnes-ressources : Marie-Justine Torres, Attachée de presse et conseillère principale en communications, Cabinet du ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, 613-327-5918, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]