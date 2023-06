Publication du Rapport annuel d'activités et de développement durable 2022-2023 - Une organisation en phase avec les défis des entreprises québécoises

Près de 5800 interventions d'accompagnement et d es engagements financiers de 4,2 milliards de dollars pour soutenir des projets d'entreprises

Des actions concrètes pour solidifier la chaîne des capitaux

Une nouvelle offre de services pour pallier les enjeux de main-d'œuvre

MONTRÉAL, le 6 juin 2023 /CNW/ - Investissement Québec publie aujourd'hui son rapport annuel d'activités et de développement durable pour l'exercice 2022-2023, qui présente la feuille de route d'une organisation mature et agile qui a su se transformer pour répondre aux véritables préoccupations des entreprises québécoises et aligner son offre de services sur leurs besoins, dans un contexte marqué par l'incertitude économique.

L'année 2022-2023 a permis de consolider l'importance des services d'accompagnement technologique, à l'exportation et en conseil d'affaires qui complètent maintenant les solutions de financement de la société d'État. À preuve, 5 800 accompagnements ont été réalisés en 2022-23, pour appuyer les entreprises dans leurs défis et ambitions. Au chapitre du financement, près de 3 500 interventions financières ont été octroyées durant l'année, pour un montant de 4,2 milliards de dollars.

Au cours de l'exercice, Investissement Québec a aussi démontré sa capacité à assumer un niveau de risque supérieur lorsque son implication permet la réalisation de projets structurants ou de propulser la croissance d'entreprises à fort potentiel. De fait, 48 % des interventions financières provenant de ses fonds propres réalisées en 2022-2023 l'ont été sous forme de capitaux propres, de quasi-capitaux propres ou par l'entremise de fonds d'investissement, alors que ce type d'interventions représentaient 18,2 % de tout le financement octroyé en 2019-2020.

Investissement Québec s'est aussi efforcé de combler les carences dans la chaîne des capitaux en investissant quelques 282 M$ en capital de risque en 22-23 pour soutenir des jeunes pousses, en direct ou à travers les fonds d'investissement partenaires, en consacrant 20 % des interventions financières effectuées en cours d'année au sein d'entreprises dirigées ou détenues par des femmes, et en finançant des projets émanant en majorité (55 %) des MRC non urbaines.

Autres faits saillants :

3 500 interventions financières réalisées, pour un financement total de l'ordre de 4,2 milliards de dollars pour une valeur de projets de 14 milliards de dollars;

réalisées, pour un financement total de l'ordre de dont 1,85 milliard de dollars autorisés via les fonds propres d'Investissement Québec pour soutenir des projets d'une valeur de près de 6,8 milliards de dollars

93 % des interventions financières réalisées auprès d'entreprises ayant moins de 200 employés;

Près de 5800 accompagnements stratégiques, technologiques et à l'exportation;

dont 1366 accompagnements visant l'augmentation de la productivité, la réalisation d'une transformation numérique, l'amélioration de la performance environnementale industrielle et le développement de produits innovants et conformes

Plus de 6 G$ de nouveaux investissements directs étrangers, et près de 4 000 accompagnements à l'exportation d'entreprises québécoises, pour plus de 3 G$ de ventes sur les marchés hors Québec : des résultats records qui triplent la marque enregistrée en 2018-2019;

2435 dossiers d'évaluation de conformité au Bureau de normalisation du Québec (BNQ) pour lesquels des documents tels que des certificats, des attestations, des avis de vérification ou des recommandations d'accréditation d'un laboratoire ont été émis.

De l'accompagnement en matière de main-d'œuvre

Un autre fait notable de l'exercice 2022-23 est la création d'une nouvelle vice-présidence Main-d'œuvre et intelligence économique. La Société entend faciliter l'accès aux entreprises clientes à des solutions concrètes et disponibles dans le marché, pour répondre à leurs besoins en matière de main-d'œuvre, soit le soutien à la gestion des ressources humaines, le développement des compétences et la hausse de la productivité.

Cette offre s'ajoute aux efforts qui contribuent déjà à permettre aux entreprises de produire mieux, de manière plus stratégique et confère à Investissement Québec une nouvelle capacité de coordination avec les partenaires de l'écosystème de main-d'œuvre au bénéfice des entreprises aux prises avec ces défis.

Une performance financière affectée par la volatilité et l'incertitude économique

À l'instar de nombreux autres entreprises et investisseurs, le portefeuille d'Investissement Québec a été impacté par l'instabilité des marchés boursiers et les perturbations économiques.

Bien que l'année ait été marquée par des actions concrètes pour propulser nos entreprises, la performance financière de la Société, évaluée au 31 mars 2023, a été significativement affectée. Pour l'exercice 2022-2023, le résultat net ajusté a été de -224 millions de dollars correspondant à un rendement ajusté des capitaux propres de -4,8 %. Ce résultat s'explique principalement par la hausse des provisions pour pertes et la baisse de valeur de certains placements causés par la conjoncture économique.

Cela dit, le rendement moyen de la Société sur 5 ans se maintient à 6,3 %, en adéquation avec la cible fixée par le gouvernement en vertu de la loi. Le portefeuille de ses fonds propres a quant à lui augmenté de 9 % pour atteindre près de 7,4 milliards de dollars.

Des initiatives stratégiques qui portent fruit

Parmi les priorités stratégiques de la société d'État, figurent l'augmentation de la productivité des entreprises et la transition de celles-ci vers une économie verte. Les deux initiatives stratégiques lancées par la Société pour soutenir les entreprises en ce sens, soit l'Initiative Productivité innovation et l'initiative Compétivert, ont toutes deux généré un intérêt dépassant les attentes initiales.

En effet, au 31 mars 2023, deux ans et demi seulement après le lancement de Productivité innovation, 2,6 milliards de dollars de financement ont été octroyés pour 839 projets innovants visant une hausse de productivité, dépassant la cible de 2,4 milliards de dollars sur quatre ans. Quant à Compétivert, lancée en mars 2021, Investissement Québec a autorisé 702,6 millions de dollars de financement, pour 209 projets, dont 219,9 millions pour 31 projets liés à l'électrification des transports, 57,4 millions de dollars pour 18 projets liés à l'économie circulaire et 54,5 millions de dollars pour 37 projets dans le secteur du recyclage et des services environnementaux.

Enfin, pour soutenir les entreprises à faire face aux défaillances dans les chaînes d'approvisionnement, Investissement Québec a poursuivi le déploiement de sa Stratégie de soutien à l'approvisionnement québécois pour encourager et appuyer les entreprises afin qu'elles profitent de la valeur stratégique de s'approvisionner auprès de fournisseurs de proximité ou à rapatrier au Québec leur production de l'étranger. La Société a également créé un calculateur du coût réel d'importation pour établir l'écart de prix entre les produits importés et ceux fabriqués au Québec, et mis en place un réseau de conseillers en maximisation des marchés publics québécois afin d'aider les entreprises québécoises à répondre aux appels d'offres publics et à se faire connaître auprès des organismes publics régionaux.

Citations :

« Investissement Québec est devenu un puissant levier de développement économique. Notre offre est parfaitement en phase avec les défis auxquels les entreprises sont confrontées, et en ces temps d'incertitude économique, le rôle anticyclique d'Investissement Québec et sa plus grande tolérance au risque prennent toute leur importance. Appuyer les entreprises québécoises dans le contexte économique actuel, tout en travaillant à augmenter la productivité, dans une perspective de développement durable, est un défi que nous réussissons à relever.

Si nos résultats financiers de l'exercice 2022-2023 reflètent une situation économique changeante, ils ne doivent pas faire ombrage à toutes les remarquables réalisations de nos équipes, notamment pour appuyer la mise en place de la filière batterie au Québec, et à l'engagement et au dévouement dont elles ont fait preuve pour soutenir les entreprises de façon stratégique et intégrée, à travers toutes les régions du Québec. »

- Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

« Les résultats financiers d'Investissement Québec démontrent que notre réforme porte fruit, malgré un contexte économique difficile. Au cours de la dernière année, le travail accompli a eu un effet direct sur la croissance des entreprises québécoises et a généré des retombées importantes dans toutes les régions. »

- Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Pour consulter le Rapport annuel d'activités et de développement durable 2022-2023 d'Investissement Québec, visitez le lien suivant : https://www.investquebec-rapportannuel.com/2022-2023/

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec appuie aussi les entreprises par des services-conseils et d'autres mesures d'accompagnement, notamment un support technologique offert par Investissement Québec-CRIQ. Également, grâce à Investissement Québec International, la Société accompagne les entreprises en matière d'exportation et assure la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

