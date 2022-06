Publication du Rapport annuel d'activités et de développement durable 2021-2022 - Une contribution significative au développement économique et à la croissance des entreprises du Québec

Près de 9 500 interventions d'accompagnement et de financement

Des engagements financiers de 4,9 milliards de dollars durant l'année pour soutenir des projets d'une valeur totale de plus de 16 milliards de dollars

Un rendement de 7,6 % pour l'exercice et un rendement moyen

des trois dernières années de 9,3 %

MONTRÉAL, le 9 juin 2022 /CNW Telbec/ - Investissement Québec publie aujourd'hui son rapport annuel d'activités et de développement durable pour l'exercice 2021-2022, qui présente un bilan très positif quant à son impact sur la croissance des entreprises et pour le développement d'une économie québécoise innovante, inclusive, ouverte et durable.

L'année 2021-22 a permis de démontrer encore plus clairement la pertinence du mandat élargi que s'est vu confié Investissement Québec. En effet, la Société a continué de contribuer aux ambitions de croissance des entreprises par le soutien à des milliers d'entre elles ainsi que par le renforcement des secteurs prioritaires, soit l'aérospatiale, les ressources naturelles, les nouvelles technologies, dont l'intelligence artificielle et le numérique, les sciences de la vie, l'agroalimentaire, les énergies renouvelables, le transport électrique et les technologies propres. Au 31 mars 2022, le portefeuille total administré par Investissement Québec atteignait près de 15 milliards de dollars, soit 6,8 milliards de dollars sous son portefeuille Fonds propres et 7,8 milliards de dollars sous le portefeuille Fonds mandataires.

Une contribution significative à l'économie du Québec

Les experts d'Investissement Québec ont plus que jamais cette année contribué à la croissance des entreprises d'ici, que ce soit par leurs interventions en financement et investissement, en soutien à l'exportation, en accompagnement technologique ou sur le plan de l'accompagnement-conseil.

Voici quelques faits saillants :

4 891 interventions financières réalisées, pour un financement total de l'ordre de 4,9 milliards de dollars :

réalisées, pour un financement total de l'ordre de 2,0 milliards de dollars en interventions via les fonds propres d'Investissement Québec;

en interventions via les fonds propres d'Investissement Québec;

2,9 milliards de dollars en financement par ses activités de mandataire du gouvernement.

en financement par ses activités de mandataire du gouvernement. des ventes fermes hors Québec de 2,0 milliards de dollars générées grâce aux services de soutien aux exportations, soit une hausse de 66% par rapport à l'année précédente;

générées grâce aux services de soutien aux exportations, soit une par rapport à l'année précédente; 121 projets d'investissements étrangers, d'une valeur de 4,6 milliards de dollars concrétisés;

d'investissements étrangers, d'une valeur de concrétisés; 4600 accompagnements stratégiques, technologiques et à l'exportation;

2 227 certificats de conformité actifs du Bureau de normalisation du Québec (BNQ).

En plus de ces performances annuelles, Investissement Québec International a contribué, depuis 3 ans, à plus que doubler les ventes fermes hors Québec des entreprises qu'il accompagne sur les marchés d'exportation et la valeur des investissements étrangers.

En plus de sa contribution au développement économique du Québec, Investissement Québec affiche pour l'exercice 2021-2022 un bénéfice de 349 millions de dollars et un rendement de 7,6 %. Le rendement moyen des trois dernières années, l'indicateur clé pour mesurer la performance financière de la Société, a par ailleurs atteint 9,3 %. Ce rendement dépasse de façon importante la cible de performance financière établie pour la Société qui est d'atteindre un rendement moyen à long terme de ses capitaux propres minimalement équivalent au taux d'emprunt du gouvernement.

Des initiatives stratégiques qui ont de l'impact

Parmi les priorités du plan stratégique de la Société, figurent l'augmentation de la productivité des entreprises et la transition de celles-ci vers une économie verte. Les deux initiatives stratégiques lancées par la Société pour soutenir les entreprises en ce sens, soit l'Initiative Productivité innovation et l'initiative Compétivert, ont toutes deux généré un intérêt dépassant les attentes initiales.

En effet, au 31 mars 2022, un an et demi seulement après le lancement de Productivité innovation, 1,5 milliard de dollars de financement ont été octroyés pour 531 projets innovants visant une hausse de productivité, représentant 63 % de la cible de 2,4 milliards de dollars sur quatre ans. Quant à Compétivert, lancée en mars 2021, Investissement Québec a autorisé 379,2 millions de dollars de financement, dépassant ainsi la cible de 375 millions de dollars sur trois ans qu'elle s'était fixée. Si bien que le 18 mai dernier, la Société a annoncé qu'elle révisait sa cible à la hausse, laquelle passe à 1 milliard de dollars sur trois ans.

Face aux défaillances dans les chaînes d'approvisionnement, Investissement Québec a aussi déployé une initiative visant à encourager et à appuyer les entreprises afin qu'elles profitent de la valeur stratégique de s'approvisionner auprès de fournisseurs de proximité ou à rapatrier au Québec leur production de l'étranger. Grâce à la Stratégie de soutien à l'approvisionnement québécois, Investissement Québec a concrètement collaboré avec plusieurs entreprises pour identifier des solutions pour pallier les retards dans les carnets de commandes, les pénuries de matières premières et les hausses de prix pour les manufacturiers.

Citations :

« Les entreprises québécoises ont affronté avec aplomb et audace le contexte économique imprévisible, marqué par les ruptures des chaînes d'approvisionnement, une forte inflation, des tensions géopolitiques et le défi de la rareté de main-d'oeuvre. Dans ce contexte, grâce à la combinaison de nos services d'accompagnement et de financement, nous avons fait preuve d'agilité et de créativité pour appuyer un nombre grandissant d'entreprises de toutes les régions du Québec, afin qu'elles soient plus innovantes, productives, compétitives et durables. »

« L'année 2021-2022 correspond à la deuxième année de vie du nouvel Investissement Québec et de son équipe unifiée. Grâce à l'engagement de toutes et tous, nous sommes maintenant un levier de développement économique unique qui répond aux défis d'aujourd'hui, et qui contribue activement à l'excellente performance économique du Québec. »

- Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

« Depuis notre réforme d'IQ, les résultats sont au rendez-vous d'année en année. On peut compter sur des équipes dynamiques dans toutes les régions du Québec et sur une équipe qui travaille à l'international pour assurer la croissance de toutes les entreprises, peu importe leur stade de développement. »

- Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

Pour consulter le Rapport annuel d'activités et de développement durable 2021-2022 d'Investissement Québec, visitez le lien suivant : https://www.investquebec-rapportannuel.com/2021-2022/

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec appuie aussi les entreprises par des services-conseils et d'autres mesures d'accompagnement, notamment un support technologique offert par Investissement Québec-CRIQ. Également, grâce à Investissement Québec International, la Société accompagne les entreprises en matière d'exportation et assure la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

