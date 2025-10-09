Publication du Rapport annuel 2024-2025 de l'Office québécois de la langue française et de la Commission de toponymie

MONTRÉAL, le 9 oct. 2025 /CNW/ - Le ministre de la Langue française, M. Jean-François Roberge, a déposé aujourd'hui à l'Assemblée nationale le Rapport annuel 2024-2025 de l'Office québécois de la langue française et de la Commission de toponymie. Ce rapport présente les résultats obtenus au regard des engagements du Plan stratégique 2023-2027 et de la Déclaration de services aux citoyennes et aux citoyens de l'Office et de la Commission. Il dresse ainsi un bilan positif de la dernière année, durant laquelle toutes les cibles ont été atteintes.

Faits saillants

Nouveau nombre record d'entreprises inscrites à l'Office

avril 2024 et le 31 mars 2025, l'Office a délivré 3 362 attestations d'inscription à des entreprises. Le nombre d'attestations délivrées a ainsi augmenté de 60 % par rapport à l'année précédente. De plus, les entreprises employant de 25 à 49 personnes représentent 65 % des entreprises ayant reçu une attestation d'inscription en 2024-2025. La variété des moyens déployés par l'Office pour joindre ces entreprises a amené un bon nombre d'entre elles à s'inscrire avant la date d'entrée en vigueur de la nouvelle obligation, le 1 er juin 2025.

juin 2025. Ces nouvelles entreprises inscrites se sont ajoutées à celles qui étaient déjà en démarche de francisation. Au 31 mars 2025, 14 366 entreprises étaient inscrites à l'Office, comparativement à 11 509 au 31 mars 2024. Il s'agit de la plus forte augmentation annuelle du nombre d'entreprises inscrites à l'Office jamais observée.

Record inégalé en matière de plaintes pour de possibles manquements à la Charte de la langue française

En 2024-2025, 10 371 plaintes ont été reçues. Cela représente une augmentation de 14 % en une seule année et de 140 % en cinq ans.

Les trois principaux objets de plainte sont demeurés les mêmes, à savoir la langue de service, les sites Web ainsi que l'affichage.

La proportion de plaintes relatives à la langue de service a connu une croissance importante, passant de 25 % à 40 % des plaintes en cinq ans.

Nouvelles obligations des entreprises en matière d'affichage

L'Office a mis en place un plan d'action pour accompagner les entreprises devant se conformer aux nouvelles obligations en matière d'affichage et a déployé une stratégie d'information pour faire connaître les modifications apportées au Règlement sur la langue du commerce et des affaires .

. Afin de veiller au respect de ces obligations, l'Office a entamé une vaste opération au cours de laquelle il prévoit réaliser quelque 1 200 inspections auprès d'entreprises situées sur de grandes artères commerciales de Montréal, de Laval et de la Montérégie. Celle-ci se terminera en 2025-2026.

Publication du Rapport sur l'évolution de la situation linguistique au Québec

En mai 2024, l'Office a publié le Rapport sur l'évolution de la situation linguistique au Québec. Ce rapport se base principalement sur les études et les autres documents produits par l'Office au cours des cinq années précédentes, soit près d'une vingtaine de recherches portant, notamment, sur l'usage du français au travail, dans le commerce, dans l'espace public ainsi que dans les domaines de l'éducation et de la culture.

Publication de nouveaux vocabulaires thématiques répondant aux besoins de secteurs en émergence

En rendant de la terminologie en français accessible, l'Office contribue à la francisation des milieux de travail, notamment ceux de secteurs clés et en émergence pour lesquels peu de vocabulaires sont actuellement disponibles.

En 2024-2025, l'Office a rendu disponibles six vocabulaires spécialisés. Ceux-ci portaient sur les domaines suivants : fabrication et recyclage des batteries; fabrication additive; conservation des aliments; toxicologie clinique; sports olympiques; entraînement physique.



En 2024-2025, les pages Web où sont diffusés les vocabulaires ont été visitées plus de 86 000 fois.

Franc succès pour la 6e édition du Concours de créativité lexicale

édition du concours a connu un grand succès. Elle a permis de recueillir 726 propositions de néologismes, ce qui représente une augmentation de 99 % par rapport à l'édition précédente. Les néologismes ont été proposés par 273 classes issues de 89 écoles différentes. Au total, ce sont 5 519 jeunes qui ont participé au concours avec leur enseignante ou enseignant. Les néologismes gagnants de cette 6e édition du concours sont célébloui, évitango et faurevoir. Ils ont été intégrés dans la Vitrine linguistique, où ils sont accessibles à des millions d'internautes à travers le monde.

Mise en valeur et enrichissement de la toponymie du Québec

À l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones, la Commission a enrichi sa carte interactive Éléments du patrimoine toponymique autochtone du Québec d'une vingtaine de noms de lieux sélectionnés par la nation inuit, ce qui a porté le nombre de toponymes mis en valeur à plus de 200.

d'une vingtaine de noms de lieux sélectionnés par la nation inuit, ce qui a porté le nombre de toponymes mis en valeur à plus de 200. Lors de la Journée des noms géographiques, la Commission a mis en ligne une nouvelle carte interactive présentant l'ensemble des Toponymes coups de cœur dévoilés depuis 2013. Cette carte permet de découvrir quelque 150 noms de lieux qui se sont démarqués au fil des ans.

