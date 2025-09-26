Promotion et valorisation du français - L'Office québécois de la langue française octroie 280 000 $ à quatre organisations

MONTRÉAL, le 26 sept. 2025 /CNW/ - L'Office québécois de la langue française annonce qu'il accorde un soutien financier totalisant un peu plus de 280 000 $ à quatre organisations dans le cadre du programme Le français, au cœur de nos ambitions.

Grâce à l'appui de l'Office, les chambres de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda, Thérèse-De Blainville et Haute-Yamaska pourront mettre en œuvre des actions dans leur milieu respectif, lesquelles auront pour but d'informer les entreprises des changements apportés à la Charte de la langue française afin que celles-ci puissent s'y conformer. Ces actions viseront également à rappeler aux entreprises de 25 à 49 personnes qu'elles ont l'obligation de s'inscrire à l'Office. Elles permettront aussi de leur faire connaître la démarche de francisation.

Pour sa part, l'entreprise Coyote Audio produira et diffusera un balado sur les mots utilisés dans le domaine de l'alimentation. Destiné notamment aux travailleurs et travailleuses de ce secteur d'activité, ce balado favorisera une augmentation de l'utilisation d'une terminologie appropriée à ce secteur.

Organisation Aide financière Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda 34 926 $ Chambre de commerce et d'industrie Thérèse-De Blainville 67 721 $ Chambre de commerce et d'industrie Haute-Yamaska 68 628 $ Coyote Audio 109 463 $

« Notre gouvernement est fier de pouvoir compter sur la collaboration de nombreux partenaires de partout au Québec. Je salue leur engagement ainsi que leurs initiatives qui permettent aux entreprises de mieux connaître la Charte de la langue française et qui contribuent à faire rayonner notre langue commune. La promotion, la valorisation et la protection du français nécessitent un effort collectif. À cet égard, toutes les actions peuvent contribuer à la vitalité de la langue française. »

Jean-François Roberge, ministre de la Langue française

Le programme Le français, au cœur de nos ambitions vise à promouvoir l'utilisation du français dans l'espace public et les milieux de travail québécois ainsi qu'à favoriser l'utilisation et la maîtrise d'une terminologie française appropriée aux différents domaines d'activité au Québec. Il s'adresse aux entreprises et aux organisations engagées dans la promotion du français et contribuant à sa vitalité.

Ce programme priorise les projets qui ciblent les secteurs d'activité économique où le français est moins présent et qui ont pour objectif d'en accroître l'usage et le rayonnement, notamment auprès des entreprises de moins de 50 personnes. Les secteurs prioritaires sont la gestion de sociétés et d'organisations, les technologies de pointe et le numérique (édition de logiciels et systèmes informatiques), les services professionnels, scientifiques et techniques, le commerce de gros, le commerce de détail et le tourisme.

L'Office québécois de la langue française veille notamment à ce que le français soit la langue normale et habituelle du travail, des communications, du commerce, des affaires et de l'Administration. Il enrichit la terminologie et offre des outils et des services linguistiques. Il assure également le respect de la Charte de la langue française et surveille l'évolution de la situation linguistique au Québec.

