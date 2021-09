Publication du Rapport annuel 2020-2021 de l'Office québécois de la langue française et de la Commission de toponymie

MONTRÉAL, le 15 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Justice et ministre responsable de la Langue française, M. Simon Jolin-Barrette, a déposé aujourd'hui à l'Assemblée nationale le Rapport annuel 2020-2021 de l'Office québécois de la langue française et de la Commission de toponymie.

Citation

« Le Rapport annuel 2020-2021 de l'Office québécois de la langue française et de la Commission de toponymie témoigne des efforts déployés au cours de la dernière année pour renforcer la place du français au Québec. Il importe de travailler sans relâche pour s'assurer que notre langue officielle demeure véritablement et durablement la langue commune des Québécoises et des Québécois. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et ministre responsable de la Langue française

Faits saillants

En mars 2021, l'Office a lancé Mémo, mon assistant pour la francisation, qui offre des services d'accompagnement pour les entreprises employant moins de 50 personnes.

Le 8 mars 2021, l'Office a mis en ligne son nouveau Portail de l'examen de français. Celui-ci a pour objectif de simplifier le processus d'inscription ainsi que la gestion des dossiers de candidatures des personnes qui doivent venir passer l'examen de français de l'Office pour pouvoir exercer leur métier au nom d'un ordre professionnel ou au nom de l'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec.

En 2020-2021, l'Office a publié trois études, soit :

Enquête sur les exigences linguistiques auprès des entreprises, des municipalités et des arrondissements de Montréal;



Scénarios de projection de certaines caractéristiques linguistiques de la population du Québec (2011-2036);



Langues utilisées dans diverses situations de travail au Québec en 2018 .

. Au cours de l'année, l'Office a versé, par l'entremise de son programme de subvention Le français, au cœur de nos ambitions, 6 098 464 $ pour soutenir différents projets conçus en vue de promouvoir le français aux quatre coins du Québec.

En 2020-2021, l'Office a produit 10 vocabulaires, dont 4 destinés aux personnes apprenantes du français dans les domaines de la médecine, de la pharmacie, du courtage immobilier et de la comptabilité. Les autres vocabulaires produits portaient sur les métiers du jeu vidéo, la construction en bois, le tourisme, la COVID-19, l'enseignement à distance et le télétravail ainsi que sur les déficiences, les troubles et les situations de handicap.

La Commission de toponymie a officialisé le nom Route Billy-Diamond pour désigner la route qui va de Matagami jusqu'à la centrale Robert-Bourassa. Cette désignation toponymique commémorative a été faite à l'occasion du 45 e anniversaire de la signature de la Convention de la Baie James et du Nord québécois.

pour désigner la route qui va de jusqu'à la centrale Robert-Bourassa. Cette désignation toponymique commémorative a été faite à l'occasion du 45 anniversaire de la signature de la Convention de la et du Nord québécois. La Commission a mis en ligne une carte interactive présentant des lieux du Québec dont les noms rappellent le souvenir de Québécoises au parcours remarquable. Cette carte permet de mettre en valeur l'apport de 50 femmes au développement de la société québécoise et contribue à l'accroissement de leur visibilité.

La Commission a ajouté 256 toponymes autochtones traditionnels non officiels à la Banque de noms de lieux du Québec ainsi que des fichiers audio (347 de plus au cours de l'année) pour permettre de faire connaître la prononciation exacte des toponymes officiels issus de langues autochtones. Au cours de l'exercice 2020-2021,137 noms de lieux autochtones ont aussi été officialisés sur un total de 1 024 noms officialisés.

En 2020-2021, l'Office a reçu un budget additionnel de cinq millions de dollars. Ces fonds supplémentaires ont permis l'ajout de cinquante nouveaux postes ainsi que l'ouverture de trois nouveaux bureaux régionaux (à Longueuil , à Laval et à Drummondville ).

