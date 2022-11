TORONTO, le 3 nov. 2022 /CNW/ - Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) est heureux d'annoncer le lancement de son tout nouveau Guide sur la santé mentale dans le secteur du détail, rendu possible grâce au généreux soutien du ministère des Services aux aînés et de l'Accessibilité du gouvernement de l'Ontario. Ce guide gratuit de 19 pages contient des informations, des perspectives et des stratégies essentielles afin d'aider les employés du secteur du détail à mieux comprendre comment la santé mentale de leur équipe peut influer sur les consommateurs et la réussite de leur entreprise.

Au cours des dernières années, les détaillants ont été obligés de s'adapter dans tous les secteurs de leurs activités. Les commerces ont dû limiter le magasinage en personne, offrir des services de cueillette en bordure de rue et adopter le commerce électronique de façon accélérée, et ce, tout en respectant un nouvel ensemble de mesures de sécurité. En tant que gardiens des nouveaux protocoles et des nouvelles normes de sécurité, les employés de première ligne de l'industrie du détail ont dû composer avec différentes sources de stress, d'anxiété et de frustration en servant les clients. Globalement, les répercussions sur le bien-être mental et la santé générale des employés des commerces de détail ont été importantes.

Pour aider les détaillants et les employés de première ligne qu'ils soutiennent, le CCCD a préparé un Guide sur la santé mentale dans le secteur du détail, qui contient :

Des ressources et des outils destinés à aider les employés de l'industrie du détail à évaluer leur santé mentale.

Des stratégies et des tactiques de mise en œuvre des techniques de désescalade auprès des consommateurs.

Un plan de santé et de sécurité psychologiques en milieu de travail.

« Les dernières années ont eu des répercussions considérables sur la santé et le bien-être mental de tous ceux qui travaillent dans le secteur du détail, a rappelé Diane J. Brisebois, Présidente-directrice générale du CCCD. Le CCCD est fier d'offrir aux détaillants une ressource qui se penche sur les questions les plus courantes auxquelles font face les travailleurs de l'industrie du détail, une ressource qui propose des stratégies afin d'assurer la bonne santé mentale de tous dans le cadre des activités d'entreprise. »

Et, en manière d'accompagnement au Guide sur la santé mentale dans le secteur du détail, le CCCD, en collaboration avec la Commission de la santé mentale du Canada, a organisé en septembre deux webinaires destinés aux détaillants qui souhaitaient en apprendre davantage sur la façon d'intégrer la question de la santé mentale à leurs activités commerciales. Cliquez ici pour accéder aux enregistrements (en anglais). Ces webinaires font partie de la série EnAbling Change for Retailers, conçue pour aider les détaillants à envisager la question de l'accessibilité sous tous ses angles.

Le Guide sur la santé mentale dans le secteur du détail, offert en français et en anglais, peut être téléchargé gratuitement à partir du site Web du Conseil canadien du commerce de détail.

À propos du Conseil canadien du commerce de détail

L'industrie du commerce de détail est celle qui comporte le plus grand nombre d'employeurs du secteur privé au Canada. Près de 2 millions de Canadiens y travaillent. Le commerce de détail génère annuellement plus de 78 G$ en salaires et avantages sociaux. Les ventes au détail de base (excluant les automobiles et l'essence) se sont élevées à plus de 433 G$ en 2021. Les membres du Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) sont responsables de plus des deux tiers des ventes au détail de base au pays. Le CCCD est une association à but non lucratif financée par cette industrie et représente les petites moyennes et grandes entreprises de vente au détail dans toutes les collectivités du pays. En tant que la Voix des détaillantsMC au Canada, le CCCD est fier de représenter plus de 45 000 commerces de détail de tous types, des magasins à rayons aux épiceries, en passant par les magasins de spécialités, les magasins de rabais, les commerces de détail indépendants et les boutiques en ligne. www.commercedetail.org/

Renseignements: Personne-ressource : Emanuela Lolli, Directrice, Communications et Événements, [email protected]