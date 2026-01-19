WUHU, Chine, le 19 janv. 2026 /CNW/ - En décembre 2025, la société internationale d'analyse des données sur le trafic INRIX a publié sa fiche d'évaluation du trafic mondial 2025, qui fournit une analyse approfondie des données sur le trafic de plus de 900 villes dans 36 pays. Le rapport montre que la congestion routière s'est aggravée dans plus de la moitié de ces villes par rapport à l'année précédente, ce qui en fait un défi persistant pour les grandes zones urbaines. En s'appuyant sur ces renseignements, le modèle phare de LEPAS L8 tire parti de technologies intelligentes avancées et de systèmes hybrides robustes pour offrir une solution de conduite élégante . Même dans des conditions complexes, il réduit le stress du conducteur et lui permet de naviguer dans la circulation complexe avec élégance et calme.

LEPAS L8

La circulation fréquente pendant les heures de pointe peut rapidement causer de la fatigue chez le conducteur. Le système intelligent d'aide à la conduite du LEPAS L8 atténue efficacement ce fardeau. Lorsque les fonctions ACC et ICA sont activées sur toute la plage de vitesse, le véhicule peut suivre la circulation à partir de l'arrêt jusqu'à 180 km/h, tout en maintenant le centrage dans la voie et en usant de la fonction Stop-&-go en douceur. Cela réduit considérablement les manipulations répétitives du conducteur, rendant les trajets quotidiens dans les embouteillages plus efficaces et moins fatigants.

Pendant les heures de pointe du soir, les embouteillages exigent une attention particulière de la part des conducteurs. Le système de vision panoramique à 360° et de visualisation du châssis du LEPAS L8 affiche clairement les angles morts environnants sur l'écran central, permettant des manœuvres à basse vitesse sans effort et des changements de voie précis. Combiné à une puissance douce et à un habitacle silencieux, le système améliore encore davantage le confort et la confiance dans les conditions urbaines encombrées.

Pour les courts trajets de fin de semaine, l'embouteillage imprévue peut facilement perturber les plans, tandis que les arrêts et départs fréquents peuvent diminuer l'expérience de conduite. Avec une autonomie complète de plus de 1 300 kilomètres, le LEPAS L8 évite le besoin de planification énergétique constante et supprime l'anxiété d'autonomie. Sa boîte de vitesses hybride dédiée, dotée d'une efficacité de transmission de 97,6 %, assure une conduite à basse vitesse en douceur et raffinée, évitant les secousses qui nuisent souvent au confort de déplacement dans les situations d'embouteillage.

Derrière cette performance calme et posée dans le trafic, se cache des capacités techniques robustes. Le LEPAS L8 est équipé du système Super Hybrid de Chery Group, avec un rendement thermique de 44,5 % et une consommation de carburant aussi faible que 4,2 L/100 km en mode de maintien de la charge. Ensemble, ces technologies constituent l'avantage concurrentiel du LEPAS L8 dans des situations d'embouteillage, faisant de chaque trajet, une expérience de conduite élégante.

LEPAS souhaite offrir Elegant Driving à un plus grand nombre d'utilisateurs dans le monde entier, en permettant aux conducteurs de rester assis dans un trafic urbain complexe.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2864302/LEPAS_L8.jpg

SOURCE LEPAS

CONTACT : Kelvin, [email protected]