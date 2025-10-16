L'objectif d'équipes nationales de recherche sur l'arrêt cardiaque sera d'améliorer la prédiction, d'accroître le taux de survie, de favoriser le rétablissement, et de mettre en place de solides effectifs dans le domaine de la recherche en santé.

TORONTO, le 16 oct. 2025 /CNW/ - Cœur + AVC, en collaboration avec l'Institut de la santé circulatoire et respiratoire des Instituts de recherche en santé du Canada (ISCR-IRSC) et la Fondation Brain Canada, est fière d'annoncer un engagement collectif à verser 5 millions de dollars sur cinq ans pour financer les subventions d'équipe pour la recherche sur l'arrêt cardiaque.

Ce projet audacieux vise à améliorer considérablement la prédiction de l'arrêt cardiaque, le taux de survie, ainsi que la qualité de vie des personnes et des familles touchées par l'arrêt cardiaque partout au Canada. Cette occasion de financement s'arrime de manière stratégique au programme de subventions de recherche sur l'arrêt cardiaque de l'American Heart Association afin d'encourager une collaboration transfrontalière et d'accroître l'incidence de la recherche par l'entremise d'efforts coordonnés.

Faire progresser la recherche sur l'arrêt cardiaque

Les subventions d'équipe pour la recherche sur l'arrêt cardiaque soutiendront le travail d'équipes multidisciplinaires dans les trois domaines clés ci-dessous.

Prédiction et détection précoce : améliorer la capacité à prédire et à détecter l'arrêt cardiaque en milieu communautaire et hospitalier avec une meilleure connaissance de ses causes et mécanismes biologiques. Amélioration de l'intervention et augmentation du taux de survie : élaborer des approches durables et fondées sur des données probantes pour améliorer les interventions d'urgence et le taux de survie en milieu extrahospitalier et hospitalier. Optimisation du rétablissement cérébral : offrir du soutien aux personnes qui ont survécu à un arrêt cardiaque, par l'entremise de stratégies de réadaptation et de rétablissement fondées sur des données probantes et qui répondent aux besoins physiques, neurocognitifs et liés à la santé mentale. Cette offre de soutien s'adresse également aux familles, aux aidantes et aidants, et aux communautés.

« Cet investissement constitue une étape décisive vers un avenir où il sera possible de sauver plus de gens et de mieux les soutenir durant leur rétablissement, affirme Doug Roth, chef de la direction de Cœur + AVC. La collaboration de divers organismes permettra d'accélérer le progrès et de combler d'importantes lacunes dans la prédiction de l'arrêt cardiaque, dans les soins qui y sont liés et dans le rétablissement. »

« Dans le cadre de cet investissement collaboratif, nous voulons améliorer l'ensemble des soins associés à l'arrêt cardiaque, de la détection précoce à l'intervention d'urgence, au traitement et au rétablissement, indique la Dre Ariane Marelli, directrice scientifique de l'ISCR-IRSC. En promouvant la recherche inclusive et multidisciplinaire, nous contribuons à bâtir un système plus unifié et efficace qui permet d'améliorer le taux de survie et la qualité de vie des personnes et des familles touchées par l'arrêt cardiaque partout au pays. »

« L'importance de financer ce genre de recherche ne doit pas être sous-estimée. L'optimisation de la réadaptation et du rétablissement du cerveau après un arrêt cardiaque est essentielle pour perfectionner les stratégies thérapeutiques qui préservent les capacités fonctionnelles cérébrales et la qualité de vie à long terme », déclare la Dre Viviane Poupon, présidente-directrice générale de la Fondation Brain Canada.

Les inscriptions à cette occasion de financement sont acceptées dès aujourd'hui. Les lignes directrices sont publiées sur le site Web de Cœur + AVC . La date limite pour s'inscrire est le 16 décembre 2025. Les personnes invitées à soumettre leur demande détaillée auront jusqu'au 17 mars 2026 pour le faire.

Le financement des subventions d'équipe pour la recherche sur l'arrêt cardiaque a été rendu possible grâce à Cœur + AVC, chef de file des organismes de bienfaisance en santé au pays qui se concentre sur les maladies du cœur et l'AVC; au Fonds canadien de recherche sur le cerveau (FCRC), une entente novatrice entre le gouvernement fédéral (par le biais de Santé Canada) et la Fondation Brain Canada; et à l'Institut de la santé circulatoire et respiratoire des Instituts de recherche en santé du Canada, l'organisme de financement fédéral en matière de recherche en santé.

