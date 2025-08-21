Cœur + AVC applaudit le dévoilement de la Stratégie nationale de prévention en santé

Les mesures de prévention mises en place aideront à combattre les maladies du cœur et l'AVC.

MONTRÉAL, le 21 août 2025 /CNW/ - Cœur + AVC se réjouit des mesures annoncées aujourd'hui par le ministre de la Santé, M. Christian Dubé, dans le cadre du dévoilement de la première Stratégie nationale de prévention en santé. Les actions présentées permettront d'améliorer la santé de la population québécoise en réduisant l'impact des maladies chroniques, dont les maladies du cœur et l'AVC, en augmentant leur dépistage et en diminuant leurs risques, en plus de réduire la pression sur le système de santé.

Ces mesures ambitieuses, qui ont d'ailleurs fait l'objet de recommandations gouvernementales de la part de Cœur + AVC, réjouissent l'organisme de santé. « Jusqu'à 80 % des maladies du cœur et des AVC précoces peuvent être prévenus grâce à de saines habitudes de vie, comme faire de l'exercice physique régulièrement et ne pas fumer. Nous sommes donc ravis de l'annonce du gouvernement, qui aidera sans aucun doute à réduire le fléau des maladies du cœur et de l'AVC », affirme Michelle Brisebois, vice-présidente principale, Québec, à Cœur + AVC.

Parmi les cinq mesures annoncées, certaines initiatives suscitent un enthousiasme particulier chez Cœur + AVC, notamment la mise en place de projets pilotes afin de dépister le risque cardiovasculaire. « Au pays, neuf personnes sur dix présentent au moins un facteur de risque relié aux maladies du cœur ou à l'AVC. Dépister ces risques pourrait aider à réduire considérablement le risque cardiovasculaire chez les Québécoises et les Québécois, d'autant plus que les maladies du cœur et l'AVC sont parmi les principales causes de décès », explique Mme Brisebois.

La Stratégie prévoit également des initiatives pour mettre fin à la dépendance au tabac. Le tabagisme constitue le principal facteur de risque d'incapacité et de mort prématurée au pays, et les personnes qui fument sont deux fois plus susceptibles de subir une crise cardiaque ou un AVC, ou même d'en mourir, comparativement à la population non fumeuse. L'accompagnement à la cessation tabagique est donc vital et grandement applaudi par Cœur + AVC.

Enfin, l'amélioration de l'offre et de l'accessibilité de l'activité physique pour l'ensemble de la population est également soulignée par Cœur + AVC, puisque le risque de développer ces affections est plus grand chez les personnes sédentaires. « Cœur + AVC recommande aux adultes de faire au moins 150 minutes d'activité physique d'intensité moyenne à vigoureuse par semaine, en tranches d'au moins 10 minutes. Espérons que cette initiative incitera les Québécoises et les Québécois, jeunes et moins jeunes, à bouger et à faire pomper leur cœur un peu plus », renchérit Mme Brisebois.

Taxe sur les boissons sucrées

La Stratégie nationale de prévention en santé est un grand pas dans la bonne direction, mais d'autres mesures devraient également être envisagées par le gouvernement, dont une taxe sur les boissons sucrées, ces dernières étant l'une des sources principales de sucre dans notre alimentation. Une consommation excessive de sucre est associée aux maladies du cœur, à l'AVC, à l'obésité, au diabète, à l'hypercholestérolémie, au cancer et aux caries dentaires.

« Les boissons sucrées ne présentent très peu, voire aucun, bienfaits pour la santé. Au contraire, elles représentent un risque pour la santé. Taxer les produits malsains a maintes fois démontré son efficacité tant dans le cadre d'études scientifiques, que par son application dans plusieurs régions. Les sommes générées par la taxe pourraient également être réinvesties dans la Stratégie et ainsi bénéficier à la santé des Québécoises et des Québécois », souligne Mme Brisebois.

À propos de Cœur + AVC

La vie. Ne passez pas à côté. C'est pour cette raison que Cœur + AVC mène la lutte contre les maladies du cœur et l'AVC depuis plus de 70 ans. Nous devons favoriser les prochaines découvertes médicales afin que les gens au pays ne passent pas à côté de moments précieux. En collaboration avec nos généreux donateurs et donatrices, partenaires et bénévoles, nous travaillons à prévenir les maladies, à sauver des vies et à favoriser le rétablissement grâce à la recherche, à la promotion de la santé et aux politiques publiques. coeuretavc.ca @coeuretavc #CombattonsLesMaladiesDuCoeur #CombattonslAVC

SOURCE Fondation des maladies du cœur et de l'AVC

Coordonnées : Maryse Bégin, [email protected], 514 669-6297