TORONTO, le 19 déc. 2020 /CNW/ - Le 11 décembre 2020, Eli Lilly and Company et Incyte ont annoncé que le New England Journal of Medicine avait publié des résultats analysés par des pairs tirés de l'étude sur le traitement adaptatif de la COVID-19 (ACTT-2) commanditée par le National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) (lequel fait partie des National Institutes of Health [NIH]). L'étude de phase III portait sur 1 033 patients provenant de 67 centres d'études répartis dans huit pays. Ces résultats appuient l'autorisation d'utilisation d'urgence délivrée par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis le 19 novembre 2020 pour le baricitinib en association avec le remdesivir chez des patients hospitalisés atteints de la COVID-19 qui ont besoin d'une oxygénothérapie d'appoint.

« Nous sommes ravis d'en savoir plus sur le rôle du baricitinib dans l'amélioration des résultats cliniques chez les patients atteints de la COVID-19 dont les symptômes sont modérés à graves. Ces données de recherche de grande qualité publiées dans le New England Journal of Medicine aideront les fournisseurs de soins de santé à mieux comprendre les options possibles pour le de traitement de la COVID-19 », déclare le Dr Doron Sagman, vice-président, R-D et Affaires médicales chez Eli Lilly Canada. « Lilly continue de travailler en étroite collaboration avec le milieu médical et scientifique afin de trouver des solutions pour mettre fin à cette pandémie. »

Pour lire le communiqué de presse intégral du NIAID sur les résultats de l'étude ACTT-2, cliquez ici.

Le baricitinib, un inhibiteur des protéines JAK pris par voie orale, a été découvert par Incyte et est utilisé sous licence par Lilly. Au Canada, le baricitinib n'a pas été approuvé par la Santé Canada pour traiter la COVID-19; son efficacité, son innocuité et la durée optimale pendant laquelle il peut être utilisé pour le traitement de la COVID-19 n'ont par ailleurs pas été établies.

À propos des efforts de Lilly pour lutter contre la COVID-19

Lilly fait appel à toute son expertise scientifique et médicale pour s'attaquer à la pandémie de coronavirus partout dans le monde. On étudie actuellement les médicaments existants de Lilly afin d'évaluer leur potentiel dans le traitement des complications de la COVID-19, et l'entreprise collabore avec deux entreprises partenaires dans le but de découvrir de nouveaux anticorps thérapeutiques contre la COVID-19. Lilly compte également faire l'essai d'anticorps, tant en monothérapie qu'en traitements d'association (parfois appelés cocktails bactériophagiques), comme traitements potentiels contre la COVID-19.

À propos d'OLUMIANT®

OLUMIANT (baricitinib) est indiqué en association avec le méthotrexate (MTX) pour atténuer les signes et les symptômes de la polyarthrite rhumatoïde (PR) modérée ou sévère chez les patients adultes qui ont obtenu une réponse insatisfaisante à un ou plusieurs antirhumatismaux modificateurs de la maladie (ARMM). OLUMIANT peut être utilisé en monothérapie en cas d'intolérance au MTX1.

OLUMIANT, croit-on, perturberait l'activité de protéines appelées janus kinases (protéines JAK) qui jouent un rôle dans la régulation du système immunitaire.

À propos d'Eli Lilly Canada

Eli Lilly and Company est un chef de file mondial dans le domaine des soins de santé, alliant empathie et recherche dans le but d'offrir une vie meilleure aux citoyens du monde entier. Notre entreprise a été fondée il y a plus d'un siècle par le colonel Eli Lilly, qui était voué à la mise au point de médicaments de grande qualité répondant aux besoins de la population. Aujourd'hui, nous demeurons fidèles à cette mission dans tout ce que nous entreprenons. Les employés de Lilly s'efforcent de créer des médicaments révolutionnaires et d'en faire profiter ceux qui en ont besoin. Ils cherchent également à améliorer la compréhension et la prise en charge des maladies et à contribuer au bien-être de nos communautés grâce à la philanthropie et au bénévolat.

Eli Lilly Canada a été créée en 1938 à la suite d'une collaboration de recherche avec des chercheurs de l'Université de Toronto, laquelle a abouti à la mise au point de la première insuline commercialisable au monde. Notre travail se concentre sur les domaines de l'oncologie, du diabète, de l'auto-immunité, des affections neurodégénératives et de la douleur. Pour en savoir plus au sujet de Lilly Canada, nous vous invitons à consulter notre site Web à l'adresse www.lilly.ca/fr.

Pour connaître notre point de vue sur les questions de soins de santé et d'innovation, suivez-nous sur Twitter @LillyPadCA et @LillyMedicalCA.

À propos d'Incyte

Incyte, une société biopharmaceutique présente dans le monde entier et dont le siège social est situé à Wilmington, dans le Delaware, s'est donné pour mission de trouver des solutions à des besoins médicaux prépondérants non satisfaits grâce à la découverte, au développement et à la commercialisation de produits thérapeutiques exclusifs. Pour en savoir plus sur Incyte, nous vous invitons à consulter son site Web à l'adresse Incyte.com et à la suivre sur Twitter, à l'adresse [email protected].

Mise en garde au sujet des énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs (au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995) au sujet d'OLUMIANT (baricitinib) en tant que traitement potentiel pour les patients atteints de la COVID-19 et en tant que traitement pour les patients souffrant de polyarthrite rhumatoïde et d'autres maladies, et il reflète les opinions et attentes actuelles de Lilly et Incyte. Toutefois, comme c'est le cas pour toute autre initiative de ce type, le processus de mise au point et de commercialisation est associé à des incertitudes et à des risques substantiels. Notamment, il n'existe aucune garantie que OLUMIANT sera approuvé par d'autres instances réglementaires, qu'il obtiendra un succès commercial, que nous serons en mesure de fournir un approvisionnement adéquat d'OLUMIANT en toutes circonstances ou qu'OLUMIANT constituera un traitement sûr et efficace de la COVID-19. Pour obtenir plus de renseignements à ce sujet et au sujet des autres risques et incertitudes, veuillez consulter les derniers formulaires 10-K et 10-Q déposés respectivement par Lilly et Incyte auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières des États-Unis (United States Securities and Exchange Commission). Sauf si la loi l'exige, Lilly et Incyte ne s'engagent nullement à réviser tout énoncé prospectif en fonction d'événements survenant après la diffusion du présent communiqué.

Références 1 Monographie d'OLUMIANT.

SOURCE Eli Lilly Canada Inc.

Renseignements: Relations avec les médias : Samira Rehman, [email protected], 647-617-1994

Liens connexes

http://www.lilly.ca