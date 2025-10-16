OTTAWA, ON, le 16 oct. 2025 /CNW/ - Le Cercle des survivants pour la justice reproductive et le Centre de droit, politique et éthique de la santé (CDPES) de l'Université d'Ottawa ont publié aujourd'hui un rapport consacré aux technologies de procréation assistée (TPA) pour les survivants autochtones de stérilisation forcée ou sous contrainte au Canada.

Fondé sur les expériences vécues des survivants, dont la conseillère en recherche Katy Bear, le rapport examine la disponibilité des services utilisant les TPA à travers le pays qui offrent un soutien en matière de fertilité aux survivants souhaitant entreprendre un traitement. Il passe en revue les options de traitement, les coûts, les ressources accessibles au Canada ainsi que les mesures de sécurité culturelle offertes aux Autochtones. Le rapport examine également la disponibilité de services similaires aux États-Unis et dans d'autres pays ayant mis en place des modèles de prestation de ce type de services.

Le Cercle des survivants pour la justice reproductive administre par ailleurs un Fonds d'aide à la guérison aux survivants de stérilisation forcée ou sous contrainte, lequel offre un financement pouvant atteindre 30 000 $ pour l'accès à des services utilisant les TPA.

Citations :

« Nous accompagnons les femmes des Premières Nations, inuites et métisses dans leur démarche pour reprendre le pouvoir sur leur corps et leur avenir grâce aux technologies de procréation assistée. Nos recherches visent à soutenir les survivantes dans leur parcours au sein de systèmes de santé qui n'ont pas été conçus pour elles, tout en les accompagnant dans leur quête de justice. » - Harmony Redsky, directrice générale du Cercle des survivants pour la justice reproductive

« En réponse à l'appel à l'action 18 de la Commission de vérité et réconciliation, le Cercle des survivants pour la justice reproductive réaffirme les droits des femmes autochtones en matière de santé et reconnaît l'obligation de défendre ces droits dans le cadre du processus de réconciliation. À travers le Registre national et le Fonds d'aide à la guérison, le Cercle soutient les survivantes dans leur parcours au sein du domaine des technologies de procréation assistée, contribuant ainsi à réparer les préjudices subis en tant que femmes autochtones. » - Claudette Dumont Smith, coprésidente du Cercle des survivants pour la justice reproductive.

« Nos travaux de recherche offrent le premier portrait d'ensemble des options de technologies de procréation assistée accessibles aux survivants autochtones de la stérilisation forcée ou sous contrainte au Canada. En analysant les coûts, la disponibilité des services et l'importance de la sécurité culturelle, nous visons à contribuer à l'élaboration de politiques fondées sur des données probantes et à la transformation du système de santé. Assurer aux survivants un accès équitable aux soins de fertilité constitue un volet essentiel du processus de réconciliation. » - Vanessa Gruben, directrice du CDPES et professeure à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa

« Je tiens à remercier le Cercle des survivants pour la justice reproductive et l'Université d'Ottawa pour l'élaboration de ce rapport de recherche sur les technologies de procréation assistée. La stérilisation forcée ou sous contrainte des Autochtones représente une violation grave des droits de la personne. Je m'engage à accompagner les survivants, à appuyer leur leadership et à veiller à ce que des services de guérison soient offerts à ceux et celles qui en ont besoin. » - L'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones

À propos du Cercle des survivants pour la justice reproductive

Le Cercle des survivants pour la justice reproductive est un organisme national sans but lucratif dirigé par des Autochtones. Sa mission est de promouvoir la justice reproductive pour tous les peuples des Premières Nations, des Inuits et des Métis du Canada, de créer un registre national des survivants de stérilisation forcée, sous contrainte ou imposée, et d'offrir un soutien thérapeutique à ces survivants.

Si vous êtes un(e) survivant(e) ou si vous connaissez un(e) survivant(e), veuillez communiquer avec le Cercle des survivants pour la justice reproductive au 613-308-0808. Pour en savoir plus sur la stérilisation forcée au Canada, consultez le www.reproductivejusticesurvivors.ca/fr .

À propos du Centre de droit, politique et éthique de la santé de l'Université d'Ottawa

Le Centre de droit, politique et éthique de la santé (CDPES) de l'Université d'Ottawa est un centre de recherche indépendant et interdisciplinaire regroupant des professeurs issus des domaines du droit, des sciences de la santé, des sciences sociales et des sciences humaines. Le CDPES mène des travaux novateurs à l'intersection de la santé, du droit et de l'éthique, tout en mettant l'accent sur l'application des connaissances afin d'éclairer l'élaboration des politiques et d'influencer les pratiques professionnelles.

