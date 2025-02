TYENDINAGA, ON, le 28 févr. 2025 /CNW/ - Le Cercle des survivants pour la justice reproductive organise un rassemblement national des survivants de la stérilisation forcée et contrainte des Premières Nations, des Inuits et des Métis à Gatineau du 7 au 9 mars 2025. L'événement rassemblera les survivants pour qu'ils puissent partager leurs expériences, offrir du soutien à la guérison et en apprendre davantage sur les derniers développements en matière de justice reproductive.

« Ce premier rassemblement national offrira de nombreuses possibilités de soutien et de guérison. Nous demandons aux femmes, aux hommes et aux personnes de diverses identités de genre membres des Premières Nations, Métis et Inuits qui ont été victimes de violence génésique et obstétricale menant à la stérilisation forcée et contrainte de participer au rassemblement national », a déclaré Claudette Dumont Smith, coprésidente du Cercle des survivants pour la justice reproductive.

L'événement historique rassemblera des survivants, des médecins de premier plan, des universitaires, des thérapeutes, des gardiens du savoir et des familles de partout au pays dans le cadre de trois jours de guérison et d'apprentissage sur le travail du Cercle des survivants, la justice reproductive au Canada et la lutte contre le racisme dans le système de santé canadien. Parmi les artistes, les écrivains et les conférenciers, mentionnons Jeremy Dutcher, gagnant d'un prix Polaris, Zoey Roy, Tenille Campbell, Lana Potts, Karlee Fellner, Janice Makokis, l'honorable Yvonne Boyer et bien d'autres.

« Le rassemblement national offrira du soutien en matière de guérison et des occasions d'établir des liens avec de nombreux survivants dans le cadre de leur parcours de guérison », a déclaré Harmony Redsky, directrice générale du Cercle des survivants pour la justice reproductive. « Plus nous apprenons et écoutons les histoires des survivants de la stérilisation forcée ou contrainte, plus nous serons en mesure d'empêcher que cette situation ne se reproduise chez les femmes et les hommes des Premières Nations, Métis et Inuits au Canada. »

RENSEIGNEMENTS SUR LA DISPONIBILITÉ POUR LES MÉDIAS :

Des porte-parole du Cercle des survivants pour la justice reproductive seront disponibles pour répondre aux questions des médias en personne et à distance pendant le rassemblement national, prévu du 7 au 9 mars 2025 à l'Hôtel Lac Leamy.

Nous invitons tous les représentants des médias à s'inscrire au rassemblement en communiquant avec [email protected].

Les représentants des médias qui souhaitent interviewer des survivants sont invités à un atelier virtuel de 30 minutes pour obtenir des renseignements généraux sur la stérilisation forcée et discuter avec des survivants. Le Cercle des survivants pour la justice reproductive tiendra une conférence de presse immédiatement après l'atelier à l'intention des médias.

DATE :

6 mars 2025

HEURE ET LIEU :

11 h (HNE) - Atelier à l'intention des médias

En ligne - Lien pour l'inscription

11 h 30 (HNE) - Conférence de presse avec des survivants et les coprésidents et la directrice générale du Cercle des survivants pour la justice reproductive. La conférence de presse aura lieu au Salon du Jardin du Hilton Lac Leamy. Veuillez consulter le lien ci-dessous : https://us05web.zoom.us/meeting/register/m9KuRPCUSLWqzTJiDywtsg :

Un enregistrement de l'atelier et un dossier de presse contenant des renseignements seront mis à la disposition des représentants des médias qui souhaitent assister à la portion médiatique du rassemblement national.

Le Cercle des survivants pour la justice reproductive est un organisme sans but lucratif qui se consacre à soutenir les survivants des Premières Nations, des Métis et des Inuits ayant subi une stérilisation forcée et contrainte au moyen d'un registre national, de fonds de soutien à la guérison, de données et de recherches, de programmes et d'éducation du public.

Pour en savoir plus : www.reproductivejusticesurvivors.ca

SOURCE Survivors Circle for Reproductive Justice

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Cercle des survivants pour la justice reproductive - Communications, Nicole Robertson : (403) 616-4999 et [email protected] ; Kahsenniyo Kick : [email protected]