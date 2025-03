GATINEAU, QC, le 6 mars 2025 /CNW/ - Territoire traditionnel non cédé des Algonquins Anishinaabeg - Le Cercle des survivants pour la justice reproductive donne demain le coup d'envoi de sa première conférence annuelle. Ce « rassemblement national » historique réunira des survivantes et survivants des Premières nations, des Inuit et des Métis ayant subi une stérilisation forcée ou contrainte. Le rassemblement inaugural aura lieu à Gatineau du 7 au 9 mars 2025.

« Le rassemblement national dirigé par les survivantes offrira une plateforme permettant de mettre en relation les survivantes et les aides à la guérison avec des travailleurs du mieux-être, des gardiennes du savoir, des aînés, des conférencières et des professionnels qui partageront leur expertise et leurs expériences. Les aides à la guérison engloberont les dernières avancées en matière de justice reproductive », a déclaré Nicole Rabbit, survivante et directrice du conseil d'administration du Cercle des survivantes pour la justice reproductive.

Des survivantes, des gardiennes du savoir, des médecins, des universitaires, des thérapeutes et des familles de tout le Canada s'informeront sur le travail du Cercle des survivantes, sur la justice reproductive et sur la lutte contre le racisme dans le système de soins de santé canadien. Parmi les artistes, écrivaines et conférencières, citons Rebecca Strong, gagnante de l'émission Canada's Got Talent, la travestisseuse canadienne et gagnante de la quatrième saison de Canada's Drag Race-Venus, Jeremy Dutcher, lauréat du prix Polaris, Judy Wilson, le Dr Marlyn Cook et bien d'autres encore.

« Nous sommes impatientes d'accueillir les participantes et participants à cette conférence qui se déroulera à guichets fermés. Il y a tant d'intérêt et de possibilités d'informer et d'engager les communautés des Premières nations, des Métis et des Inuit ainsi que le public sur la justice reproductive », a déclaré Harmony Redsky, directeur executif d'administration du Cercle des survivantes et survivants pour la justice reproductive. « Comprendre les histoires des survivantes et leurs expériences de stérilisation forcée ou contrainte est un élément central du Rassemblement national. Nous sommes impatientes de poursuivre le travail après la conférence et de nous unir pour prévenir que la stérilisation forcée ou contrainte ne se reproduise au Canada ! »

Le Cercle des survivantes pour la justice reproductive est une société à but non lucratif qui a pour mission de soutenir les survivantes des Premières nations, des Métis et des Inuit qui ont été stérilisées de force ou sous la contrainte, par le biais d'un registre national, de fonds de soutien à la guérison, de données et de recherches, de programmes et d'une éducation du public.

www.reproductivejusticesurvivors.ca/fr

SOURCE Survivors Circle for Reproductive Justice

Pour plus d'informations, veuillez contacter: Cercle des survivantes pour la justice reproductive - Communications, Nicole Robertson: (403) 616-4999 et [email protected]; Kahsenniyo Kick: [email protected]