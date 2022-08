REGINA, SK, le 19 août 2022 /CNW/ - L'École de la GRC est fière d'annoncer que le premier article portant sur l'étude longitudinale de la GRC sur le TSPT a été publié. L'article publié dans la revue Promotion de la santé et prévention des maladies chroniques au Canada décrit le protocole de cette étude novatrice visant à évaluer et à réduire les blessures de stress post-traumatique (BSPT) chez les policiers de la GRC et les premiers répondants.

Le personnel de la sécurité publique joue un rôle central à assurer la sécurité de nos communautés. Durant une journée de travail normale, ces employés interviennent en lien à plusieurs événements traumatisants. Ces expositions fréquentes augmentent les risques de subir une BSPT.

Menée par R. Nicholas Carleton, Ph. D. de l'Université de Regina, cette étude de 10 ans a pour but d'étudier les BSO, ce qui comprend entre autres le trouble de stress post-traumatique (TSPT) chez les policiers de la GRC. L'étude a pris son envol en avril 2019 auprès de cadets et est bien en cours, en dépit de délais causés par la pandémie.

Les cadets de l'École de la GRC peuvent participer à cette recherche novatrice et importante. La participation est volontaire et commence dès la première journée de formation. L'étude se poursuit après la promotion pour englober les cinq premières années de service du membre.

L'article se veut un « itinéraire » de l'étude longitudinale de la GRC sur le TSPT dans sa quête visant à trouver un système proactif et éprouvé d'évaluation de la santé mentale et de la formation à la GRC. L'article explique en détail les rouages de l'étude pour qu'elle puisse être répliquée en plus d'établir la norme pour les recherches semblables dans l'avenir.

Les résultats préliminaires et la formation élaborée à partir de l'étude ont déjà des effets positifs sur la santé mentale des participants et des cadets. Les conclusions et meilleures pratiques tirées de l'étude aideront à établir des politiques et actions futures : d'abord à la GRC, mais aussi dans d'autres organismes de sécurité publique autant au pays qu'à l'étranger.

Citations

« C'est à l'École que les membres réguliers font l'une de leurs premières expériences de la GRC. Grâce à cette étude révolutionnaire, nous pourrons amasser des données importantes pour nous aider à améliorer la résilience émotionnelle de nos membres. Chaque jour nous faisons de nouvelles découvertes sur la santé mentale, et à titre de lieu de formation central de la GRC, nous devons inculquer de bonnes techniques et pratiques qui auront un effet positif sur la résilience durant toute la carrière de ces futurs policiers. »

- Inspecteur Kimberley Pasloske, officier intérimaire responsable de la Formation de la Division Dépôt

« Ici à l'École, nous ne croyons pas aux attitudes dépassées voulant que les blessures en santé mentale n'existent pas. Notre participation à cette étude importante et novatrice n'est qu'une des manières que nous changeons les points de vue autour de la santé mentale. Les résultats de cette étude ont le potentiel de changer la manière de surveiller, d'évaluer et de traiter les problèmes de santé mentale à la GRC. »

- Surintendant principal Sylvie Bourassa-Muise, commandant de la Division Dépôt de la GRC

« Je veux remercier de tout cœur la GRC, l'École de la GRC et le gouvernement du Canada pour leur vision, leur leadership et leur appui indéfectible envers l'étude longitudinale de la GRC sur le TSPT. Les employés de la sécurité publique du Canada et de partout au monde nous regardent, car ils croient que nous avons finalement trouvé ce qui sera une solution fondée sur des données probantes pour protéger leur santé mentale. »

- R. Nicholas Carleton, Ph. D., directeur scientifique de l'Institut canadien de recherche et de traitement en sécurité publique

Contexte

La GRC a entrepris une étude de 10 ans sur les blessures de stress post-traumatique (BSPT) à la GRC, une première mondiale. L'étude commence pendant que les participants de l'étude sont toujours cadets et les suit pendant les cinq premières années sur le terrain.

L'étude sur le TSPT de la GRC est centrale au Plan d'action sur les blessures de stress post-traumatique du gouvernement fédéral. La GRC agit comme responsable technique de ce projet, mais ne participe pas à la cueillette ou à l'analyse des renseignements fournis par les participants de l'étude. L'étude est menée par des chercheurs du département de Psychologie, faculté des Arts de l'Université de Regina. Le rôle de la GRC est d'agir simplement comme intermédiaire entre les cadets et l'équipe de recherche à la première journée de formation.

Liens

