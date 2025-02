OTTAWA, ON, le 19 févr. 2025 /CNW/ - Santé Canada signale que les produits suivants peuvent présenter de graves risques pour la santé. Pour plus d'informations, y compris des photos des produits et ce que vous devez faire, consultez les alertes de sécurité en ligne suivantes :

Santé Canada tient à jour des listes de produits de santé non homologués qui peuvent présenter des risques graves pour la santé afin que le public puisse facilement identifier ceux qu'il a pu acheter et prendre les mesures qui s'imposent. Nous vous invitons à consulter régulièrement ces listes pour prendre connaissance des mises à jour.

Produit Risque identifié Compagnie Suivi donné Produits de santé non homologués utilisés pour améliorer la performance sexuelle Big Cock Platinum

Edition Les tests effectués par Santé

Canada ont révélé que le

produit contient du sildénafil Sensation O Boutique 1229, chemin Mountain Moncton, NB Saisi chez le

détaillant Rhino Super Long

Lasting 70000 Les tests effectués par Santé

Canada ont révélé que le

produit contient du sildénafil Sensation O Boutique 1229, chemin Mountain Moncton, NB Saisi chez le

détaillant 3800 Hard Rock Un produit avec un emballage

similaire (saisi précédemment)

a été testé et a révélé la

présence de tadalafil Big Bear Food Mart 878, rue King ouest Hamilton, ON Saisi chez le

détaillant Rhino 7 Platinum 5000 Un produit avec un emballage

similaire (saisi précédemment)

a été testé et a révélé la

présence de sildénafil Big Bear Food Mart 878, rue King ouest Hamilton, ON Saisi chez le

détaillant Rhino 7 Platinum

10000 Un produit avec un emballage

similaire (saisi précédemment)

a été testé et a révélé la

présence de tadalafil Big Bear Food Mart 878, rue King ouest Hamilton, ON Saisi chez le

détaillant Rhino 69 475 K Un produit avec un emballage

similaire (saisi précédemment)

a été testé et a révélé la

présence de tadalafil Big Bear Food Mart 878, rue King ouest Hamilton, ON Saisi chez le détaillant Spanish Fly 20,000 Un produit avec un emballage

similaire (saisi précédemment)

a été testé et a révélé la

présence de tadalafil Big Bear Food Mart 878, rue King ouest Hamilton, ON Saisi chez le

détaillant Spanish Fly 22,000 Un produit avec un emballage

similaire (saisi précédemment)

a été testé et a révélé la

présence de tadalafil Big Bear Food Mart 878, rue King ouest Hamilton, ON Saisi chez le

détaillant Backwoods 10000K Un produit avec un emballage

similaire (saisi précédemment)

a été testé et a révélé la

présence de sildénafil, de tadalafil, de

sibutramine et de

desmethylsibutramine Sam's Variety 228, avenue Margaret Kitchener, ON Saisi chez le

détaillant Rhino 69 23000K Les tests effectués par Santé

Canada ont révélé que le

produit contient du sildénafil Sam's Variety 228, avenue Margaret Kitchener, ON Saisi chez le

détaillant Rhino 7 Platinum Un produit avec un emballage

similaire (saisi précédemment)

a été testé et a révélé la présence de sildénafil City Center Convenience 1, promenade Elm ouest Mississauga, ON Saisi chez le

détaillant Spanish Fly 22,000 Un produit avec un emballage

similaire (saisi précédemment)

a été testé et a révélé la

présence de tadalafil City Center Convenience 1, promenade Elm ouest Mississauga, ON Saisi chez le

détaillant Stiff Rox (blanc) Un produit avec un emballage

similaire (saisi précédemment)

a été testé et a révélé la

présence de tadalafil et de

sildénafil City Center Convenience 1, promenade Elm ouest Mississauga, ON Saisi chez le

détaillant Magnum Gold 24K Un produit avec un emballage

similaire (saisi précédemment)

a été testé et a révélé la

présence de sildénafil IDA Milk and Variety 2988, rue Dufferin North York, ON Saisi chez le

détaillant Rhino 7 Platinum 5000 Un produit avec un emballage

similaire (saisi précédemment)

a été testé et a révélé la présence

de sildénafil IDA Milk and Variety 2988, rue Dufferin North York, ON Saisi chez le

détaillant BANG Maximum Power Un produit avec un emballage

similaire (saisi précédemment)

a été testé et a révélé la présence

de sildénafil A&A Tecumseh Convenience 1100, chemin Lesperance Tecumseh, ON Saisi chez le

détaillant Rhino 7 Platinum 5000 Un produit avec un emballage

similaire (saisi précédemment)

a été testé et a révélé la présence

de sildénafil A&A Tecumseh Convenience 1100, chemin Lesperance Tecumseh, ON Saisi chez le

détaillant BANG Maximum Power Un produit avec un emballage

similaire (saisi précédemment)

a été testé et a révélé la présence

de sildénafil Oxford Mini Mart 9, avenue Lisgar Tillsonburg, ON Saisi chez le

détaillant Spanish Fly 22,000 Un produit avec un emballage

similaire (saisi précédemment)

a été testé et a révélé la présence

de tadalafil Oxford Mini Mart 9, avenue Lisgar Tillsonburg, ON Saisi chez le

détaillant Etumax Royal Honey Un produit avec un emballage

similaire (saisi précédemment)

a été testé et a révélé la présence

de tadalafil et de

sildénafil Maple Leaf Convenience 445, rue Church Toronto, ON Saisi chez le

détaillant Royal Honey VIP Un produit avec un emballage

similaire (saisi précédemment)

a été testé et a révélé la présence de sildénafil Maple Leaf Convenience 445, rue Church Toronto, ON Saisi chez le

détaillant 3800 Hard Rock Un produit avec un emballage

similaire (saisi précédemment)

a été testé et a révélé la présence de tadalafil MO NO Variety 974, avenue Howard Windsor, ON Saisi chez le

détaillant Ginseng 2000 Red Un produit avec un emballage

similaire (saisi précédemment)

a été testé et a révélé la présence de sildénafil MO NO Variety 974, avenue Howard Windsor, ON Saisi chez le

détaillant Pink Pussycat Un produit avec un emballage

similaire (saisi précédemment)

a été testé et a révélé la

présence

d' hydroxythiohomosildénafil MO NO Variety 974, avenue Howard Windsor, ON Saisi chez le

détaillant Premium Pro Power

3500 Un produit avec un emballage

similaire (saisi précédemment)

a été testé et a révélé la présence de sildénafil MO NO Variety 974, avenue Howard Windsor, ON Saisi chez le

détaillant Rhino 69 Platinum

35000 Un produit avec un emballage

similaire (saisi précédemment)

a été testé et a révélé la présence de tadalafil MO NO Variety 974, avenue Howard Windsor, ON Saisi chez le

détaillant Royal Honey VIP Un produit avec un emballage

similaire (saisi précédemment)

a été testé et a révélé la présence de sildénafil MO NO Variety 974, avenue Howard Windsor, ON Saisi chez le

détaillant Stiff Rox (blanc) Un produit avec un emballage

similaire (saisi précédemment)

a été testé et a révélé la présence de tadalafil et de

sildénafil MO NO Variety 974, avenue Howard Windsor, ON Saisi chez le

détaillant Attote Diabète Les tests effectués par Santé

Canada ont révélé que le produit

contient du sildénafil Le Nouveau Comptoir d'Afrique 625 Boul. Ford, Local 800 Châteauguay, QC Saisi chez le

détaillant Attote Original Les tests effectués par Santé

Canada ont révélé que le produit

contient du sildénafil Le Nouveau Comptoir d'Afrique 625 Boul. Ford, Local 800 Châteauguay, QC Saisi chez le

détaillant La Paix Congnon-

Mousso Yako Les tests effectués par Santé

Canada ont révélé que le produit

contient du sildénafil Le Nouveau Comptoir d'Afrique 625 Boul. Ford, Local 800 Châteauguay, QC Saisi chez le

détaillant

