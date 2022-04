Le silence est brisé lorsqu'il reçoit un message texte et qu'il est aspiré dans le monde de Ragnarok Origin pour vivre de nombreuses expériences amusantes.

Dans la courte vidéo de FaceTime, PSY a révélé qu'il sortira une nouvelle chanson cette année. Ce sera la première fois en cinq ans que PSY sortira un titre depuis son dernier album [4X2=8] en 2017.

En plus de l'entrevue de PSY, il y aura des événements communautaires comportant beaucoup de prix et de récompenses pour célébrer l'intégration de PSY en tant que deuxième ambassadeur de Ragnarok Origin. Gravity affirme préparer de nombreux autres événements et activités en collaboration avec PSY pour offrir une expérience amusante et excitante aux joueurs.

Outre la collaboration entre PSY et Ragnarok Origin, le jeu a récemment connu une importante mise à jour comprenant lors de laquelle une nouvelle classe a été introduite, le plafond de niveau est passé à 90, ainsi que de nouveaux récits, des donjons et divers événements ont été créés.

Voici un résumé de la mise à jour.

1.Nouvelle classe : Crusader

2.Nouvelle histoire au niveau 90

3.Nouvelle carte : Ville ancienne

4.Ensemble Sky Set

5.Nouveau donjon : Attaque nocturne de Prontera

6.Siège de la Guerre d'Emperium

Pour en savoir plus sur la mise à jour importante, consultez l'avis de mise à jour ici .

Les utilisateurs peuvent maintenant jouer à Ragnarok Origin en téléchargeant le jeu sur iOS ou Android aux États-Unis et au Canada. Pour en savoir plus sur Ragnarok Origin, visitez le site officiel ou suivez l'actualité du jeu sur Facebook , Twitter et Instagram .

