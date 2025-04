Conception et graphiques améliorés pour une version moderne, ainsi qu'une expansion du contenu de jeu avec différents nouveaux modes

Maintenant disponible sur Nintendo Switch™ et Steam®; l'ensemble Nintendo Switch™ en édition limitée offre des avantages exclusifs

SÉOUL, Corée du Sud, 11 avril 2025 /CNW/ -- Gravity, un chef de file mondial du marché des jeux vidéo, a officiellement lancé la nouvelle version du jeu rétro « Snow Bros. 2 Special » lancée mondialement le 10 avril.

« Snow Bros. 2 Special » est une version actualisée du jeu d'arcade bien-aimé Snow Bros. 2, qui conserve le récit original où les joueurs doivent sauver une princesse d'Attsu the Great King. La nouvelle version offre une conception et des éléments visuels améliorés qui correspondent davantage aux styles et à l'esthétique contemporains. De plus, elle prend en charge la jouabilité locale et multijoueurs pour un maximum de quatre participants, ce qui permet aux joueurs du monde entier de se connecter et de jouer ensemble.

Le jeu présente une gamme de nouveaux modes, du mode original classique au mode survie, en passant par les modes « Time attack », « Sky run » et « Boss rush ». « Snow Bros. 2 Special » offre également une touche unique avec le Monster Challenge, où les joueurs prennent le contrôle des monstres pour progresser à travers les niveaux. De plus, les joueurs profitent également d'un contenu de jeu élargi intégrant une variété de nouveaux monstres et patrons.

Le jeu a été lancé sur les plateformes Nintendo Switch™ et Steam® et est disponible en 15 langues, dont le coréen, l'anglais, le japonais, le chinois simplifié et traditionnel, et le français, ce qui le rend accessible à un large public. Vous pouvez l'acheter et le télécharger à partir des magasins My Nintendo et Steam.

En plus de sa disponibilité en ligne, « Snow Bros. 2 Special » peut être acheté en fromat physique pour le Nintendo Switch™, ce qui est particulièrement intéressant pour les collectionneurs. L'ensemble en édition limitée pour le Nintendo Switch™ comprend plusieurs articles exclusifs, y compris des mini figurines, un porte-clé en métal, des autocollants des personnages, un livre d'art et une bande sonore originale dans un boitier en plastique pour CD. La disponibilité de ces forfaits peut varier selon la région et le contexte local.

Yu-Jun, chef de l'équipe commerciale des consoles de Gravity, a partagé son enthousiasme pour le lancement, déclarant : « Snow Bros. 2 Special est conçu pour être facilement accessible et agréable pour tous, que ce soir les amateurs de longue date du jeu Snow Bros d'origine ou les nouveaux joueurs qui privilégient les expériences de jeu décontractées. Il conserve le charme et la nostalgie du jeu original tout en améliorant considérablement le plaisir grâce à plusieurs nouveaux modes. Nous espérons que la version mise à jour du Snow Bros. 2 Special suscitera beaucoup d'intérêt dans le monde entier et que les gens l'aimeront. »

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur les versions numériques Nintendo Switch™ et Steam® de « Snow Bros. 2 Special » sur leurs pages de vente respectives. Pour en savoir plus, consultez le site Web officiel de Gravity et la page du jeu.

[Site Web officiel de Gravity] http://www.gravity.co.kr

[Site Web officiel spécial de Snow Bros. 2]

https://snowbros2sp.com/?lang=en

[Page spéciale pour le téléchargement de Snow Bros. 2 dans la boutique My Nintendo]

https://www.nintendo.com/us/store/products/snow-bros-2-special-switch/

[Page spéciale pour le téléchargement de Snow Bros. 2 sur Steam]

https://store.steampowered.com/app/2340640/__2/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2661888/image__Snow_Bros__2_Special___a_Retro_Game_Remake_with_Enhanced_Features.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2661889/5261558/image_Gravity_CI_Logo.jpg

PERSONNES-RESSOURCES : Alex Won, 2Business Unit, Gravity, [email protected]; Wonjin Park, chef de l'équipe des RP, Gravity, [email protected]; Hyoyoung Kim, gestionnaire adjointe de l'équipe des RP, Gravity, [email protected]