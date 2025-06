- À la suite d'un lancement réussi sur les appareils mobiles, Shambles : Sons of the Apocalypse s'est rapidement hissé au deuxième rang du classement des jeux payants les plus populaires sur Google Play, ce qui confirme le vif intérêt des joueurs et des médias avant le lancement.

- L'édition Steam® comprend le jeu complet avec sept ensembles de contenu téléchargeable et introduit un nouveau niveau de difficulté. D'autres contenus après le lancement sont déjà en cours de préparation l'horizon, y compris des zones précédemment inaccessibles qui seront déverrouillées dans les mises à jour à venir.

- Afin de souligner le lancement sur Steam®, Shambles est maintenant offert à un prix spécial de lancement pour une durée limitée (jusqu'au 10 juillet).

SÉOUL, Corée du Sud, le 27 juin 2025 /CNW/ - Le développeur mondial de jeux Gravity a officiellement lancé la version PC du jeu d'aventure textuelle Shambles : Sons of the Apocalypse (ci-après « Shambles »), développé par EXRIX, sur Steam® le 26 juin.

Shambles offre une expérience de jeu unique qui combine la mécanique de jeu de rôle axée sur le texte, des éléments de création de jeux de cartes et la grande rejouabilité à laquelle on peut s'attendre des jeux de type rogue. Les joueurs façonnent leur parcours à travers des branches narratives, où les décisions dans le jeu influencent directement le destin du protagoniste. Les combats se déroulent sous forme de stratégies à tour de rôle, en s'appuyant sur les compétences et les cartes soigneusement choisies à partir des cartes de départ du joueur. À mesure que les joueurs progressent, ils peuvent améliorer leur personnage grâce à des mises à niveau de leurs statistiques, à la collecte d'équipement et à d'autres systèmes axés sur la progression. La nouvelle version PC est l'ultime édition, mettant en vedette le jeu de base, les sept ensembles de contenu téléchargeable, l'équilibre raffiné du jeu et un nouveau niveau de difficulté conçu pour les joueurs chevronnés. D'autres mises à jour du contenu sont déjà en cours, promettant la découverte de zones cachées et l'expansion du contenu.

À la suite de son lancement mondial en mars, Shambles a continué de gagner en popularité auprès des joueurs. Le jeu est passé au deuxième rang du classement des jeux payants les plus populaires sur Google Play en Corée et détient actuellement une note d'utilisateur exceptionnelle de 4,7/5. Bien avant sa sortie, Shambles était déjà reconnu pour la profondeur de son jeu, se classant parmi les 10 premières positions lors du Google Indie Game Festival et obtenant la première place sur le plan de l'évaluation des joueurs lors de l'événement. Depuis, elle a remporté de nombreuses distinctions, y compris le grand prix du BIC Festival, le jeu du mois du ministère coréen de la Culture, des Sports et du Tourisme, et d'autres prix lors des G-STAR Indie Game Awards.

L'édition PC de Shambles est maintenant disponible à l'échelle mondiale sur Steam®, au prix de 19,99 $ US. Le jeu offre un soutien complet en coréen, anglais, japonais, chinois simplifié et chinois traditionnel. Pour souligner le lancement, un rabais spécial de 10 % est offert jusqu'au 10 juillet.

Jun Yoo, chef de l'équipe commerciale des consoles, a déclaré : « Nous croyons que Shambles a recueilli des commentaires élogieux en raison de son mélange unique de genres et de sa narration riche, qui ont vraiment trouvé un écho par le bouche-à-oreille. La nouvelle version pour PC comprend non seulement le jeu principal complet et tout le contenu téléchargeable, mais aussi un nouveau niveau de difficulté pour une expérience de jeu encore plus intéressante. » Il ajoute : « Nous poursuivrons notre engagement à faire connaître et à présenter une grande variété de titres créatifs et attrayants comme Shambles. Nous vous demandons également de continuer à soutenir la version PC de Shambles. »

Pour en savoir plus sur le lancement officiel de Shambles sur Steam®, visitez le site Web officiel (https://www.startwithgravity.net/en/gameinfo/GC_CHAM) ou la page du magasin Steam (https://store.steampowered.com/app/2289630/_/).

[Site Web officiel de Gravity] http://www.gravity.co.kr

[Bande-annonce de Shambles : Sons of the Apocalypse Animation] https://www.youtube.com/watch?v=YeVyjkm3wdk

[Page de Shambles : Sons of the Apocalypse sur Steam] https://store.steampowered.com/app/2289630/_/

[Site Web officiel de Shambles : Sons of the Apocalypse] https://www.startwithgravity.net/en/gameinfo/GC_CHAM

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2718582/Image_Shambles_Sons_of_Apocalypse.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2658993/image_Gravity_CI_Logo.jpg

