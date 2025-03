Un mélange unique d'aventure textuelle, de construction de cartes et de style roguelike, avec des scénarios captivants façonnés par les choix des joueurs

Disponible à l'achat et en téléchargement sur Google Play et Apple App Store. sept DLC sont également lancés en même temps que le jeu de base.

SÉOUL, Corée du Sud, 28 mars 2025 /CNW/ - L'entreprise mondiale de jeux vidéo Gravity a officiellement lancé la version mobile de son nouveau jeu d'aventure et de construction de deck de type roguelike Shambles: Sons of the Apocalypse (ci-après dénommé « Shambles »), développé par EXLIX, le 27 mars sur les marchés mondiaux.

Shambles est un jeu qui combine de façon unique des éléments d'aventure textuelle, de création de jeux de cartes et de type Roguelike. Dans un monde post-apocalyptique 500 ans après son effondrement, les joueurs incarnent un explorateur qui sort d'un bunker pour traverser la surface de la Terre. En chemin, il devra faire de nombreux choix qui auront un impact non seulement sur le scénario, mais aussi sur l'état de son personnage, son équipement, ses statistiques et ses chemins d'exploration. Chaque décision agit comme un point de ramification, donnant lieu à des expériences de jeu et à des résultats narratifs très différents pour les joueurs.

Les combats se déroulent au tour par tour et sont pilotés par des cartes, ce qui oblige les joueurs à utiliser leurs points d'action à bon escient tout en tenant compte des mouvements de l'ennemi pour obtenir un impact stratégique maximal. Avec plus de 300 cartes et plus de 200 types de compétences et d'équipements, les joueurs peuvent concevoir des tactiques différentes pour chaque expédition.

Avant sa sortie officielle, l'excellence du jeu a été reconnue très tôt : il a été récompensé à l'occasion de diverses expositions et cérémonies. Le titre a été récompensé lors des 2023 G-STAR Indie Game Awards, a été nommé « Jeu du mois » par le ministère coréen de la Culture, des Sports et du Tourisme, a remporté les honneurs du Busan Indie Connect (BIC) Festival, et s'est classé premier dans les évaluations des utilisateurs et dans le Top 10 du Google Indie Games Festival.

La version mobile de Shambles est un jeu payant disponible à l'achat sur Google Play et Apple App Store. Le prix du jeu est de 6,99 dollars US, et sept packs de contenu téléchargeable (DLC) offrant un contenu élargi sont également disponibles à l'achat dans l'application. Une version de démonstration est actuellement disponible sur Steam, et la version complète devrait être lancée sous peu.

Yoo Joon, responsable de l'activité dédiée aux consoles chez Gravity, a déclaré : « Shambles est un titre très attendu qui a reçu des critiques favorables lors de divers événements et concours de jeux nationaux et internationaux, avant même sa sortie officielle. Nous invitons les joueurs à se plonger dans le monde post-apocalyptique original du jeu et à apprécier les sensations que procurent les combats stratégiques à base de cartes. La version mobile propose également sept DLC qui présentent de nouvelles régions, de nouvelles histoires et de nouveaux contenus. Nous espérons donc que les joueurs du monde entier manifesteront leur soutien et leur intérêt. »

Pour en savoir plus sur le lancement mondial de Shambles, consultez le site Web officiel et le salon communautaire :

[Site Web officiel de Gravity] http://www.gravity.co.kr

[Site Web officiel de Shambles] https://www.startwithgravity.net/fr/gameinfo/GC_CHAM

[Salon officiel de Shambles] https://game.naver.com/lounge/start_with_gravity/board/1

[Bande-annonce animée de Shambles]

https://www.youtube.com/watch?v=YeVyjkm3wdk

[Bande-annonce de lancement de Shambles]

https://www.youtube.com/watch?v=lA-Dt7S50Uc

[Page Steam de Shambles] https://store.steampowered.com/app/2289630/_/

[ Page de téléchargement sur Google Play]

téléchargement sur Google Play] https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gravity.shambles.aos

[ Page de téléchargement sur App Store d'Apple]

téléchargement sur d'Apple] https://apps.apple.com/app/id6740197039

À propos de Gravity

Fondée en avril 2000, Gravity est une entreprise de jeux sud-coréenne et un chef de file mondial des jeux vidéo coté au NASDAQ. Son jeu phare, Ragnarok IP, a dépassé les 203 millions de comptes dans le monde au 31 août 2024 et s'est classé deuxième jeu coréen le plus apprécié pendant cinq années consécutives (Global Hallyu Trend). Ragnarok Online a également démontré sa popularité dans le monde entier, en obtenant la première place dans la catégorie « Jeux coréens sur les marchés étrangers » dans de nombreuses régions, dont le Brésil, l'Indonésie, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Gravity dispose actuellement d'un solide réseau mondial avec sa filiale Gravity Neocyon (Corée) et ses succursales à l'étranger Gravity Communications (région de Taïwan), Gravity Game Link (Indonésie), Gravity Interactive (États-Unis), Gravity Game Arise (Japon), Gravity Game Tech (Thaïlande), Gravity Game Hub (Singapour), et Gravity Game Vision (Hong Kong SAR). ' En collaboration avec ses filiales, Gravity mène une activité d'édition mondiale qui révèle et distribue non seulement les jeux IP de Ragnarok, mais aussi des jeux sur diverses plateformes et divers genres tels que les ordinateurs personnels, les appareils mobiles, les consoles et la télévision IP, ce qui lui permet d'accroître sa notoriété et son influence dans le monde entier. En outre, parallèlement à l'expansion des activités de MD, d'animation et de golf sur écran utilisant Ragnarok IP, des activités de contenu sont également en cours de développement, notamment la production de webtoons et la collaboration avec des marques pour découvrir une nouvelle IP.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2651692/Image__Shambles_Sons_of_the_Apocalypse__01.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2651693/Image__Shambles_Sons_of_the_Apocalypse__02.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2651694/Image__Shambles_Sons_of_the_Apocalypse__03.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2651695/Image_Gravity_CI_Logo.jpg

SOURCE Gravity

PERSONNE-RESSOURCE : Alex Won, Gravity 2Business Unit, [email protected] ; Wonjin Park, responsable de l'unité, Gravity, [email protected] ; Hyoyoung Kim, gestionnaire adjointe, Gravity, [email protected]