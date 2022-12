MONTRÉAL, le 7 déc. 2022 /CNW/ - Depuis la nuit des temps, les peuples autochtones prennent soin des terres et des eaux du Canada. Les Premières Nations, les Inuits et les Métis entretiennent des relations uniques avec la nature. Pour eux, la gérance responsable de la nature est un mode de vie. En travaillant ensemble et en aidant les peuples autochtones à protéger plus d'espaces naturels dans tout le pays, nous continuons de les écouter et nous nous assurons de laisser aux générations futures un monde sûr et sain.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui un investissement pouvant atteindre 800 millions de dollars sur sept ans, à partir de 2023-2024, pour soutenir jusqu'à quatre initiatives de conservation dirigées par des Autochtones. Une fois mis en œuvre, ces projets pourraient protéger jusqu'à un million de kilomètres carrés supplémentaires. Cet investissement représente un grand pas en avant pour la protection de la nature à l'échelle du pays et favorisera l'atteinte des objectifs ambitieux du Canada en matière de conservation, soit 25 % des terres et des eaux d'ici 2025 et 30 % de chacune d'elles d'ici 2030.

Cet investissement permettra de favoriser la création d'aires protégées par le biais d'un modèle de financement innovateur appelé « financement de projets pour la permanence », qui repose sur le partenariat. Ce modèle réunit les organisations autochtones, les ordres de gouvernement et la communauté philanthropique en vue d'établir des objectifs communs pour protéger la nature et, en fin de compte, mettre un terme à la perte de biodiversité. Le gouvernement reconnaît le leadership des communautés et le travail des organisations philanthropiques qui soutiennent ces efforts importants.

Grâce à ce financement, le gouvernement du Canada contribue à mobiliser les efforts de 30 gouvernements et organisations autochtones dans les Territoires du Nord-Ouest. Le financement vise également à soutenir la conservation des terres et des eaux de la biorégion du plateau du Nord en Colombie-Britannique, dans la région de Qikiqtani au Nunavut et des basses terres de la baie d'Hudson en Ontario ainsi que du littoral de l'ouest de la baie d'Hudson et du sud-ouest de la baie James - l'un des écosystèmes les plus riches en carbone et en biodiversité d'Amérique du Nord.

Alors que des délégués du monde entier se réunissent à Montréal pour la 15e réunion de la Conférence des Parties (COP15) à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, le Canada continuera d'agir en tant que chef de file de la conservation de la nature. Nous continuerons de soutenir les efforts déployés par les Autochtones pour conserver la nature et la biodiversité, protéger les cultures et les modes de vie autochtones et bâtir un avenir sain pour les générations à venir, tout en faisant des progrès significatifs pour atteindre les objectifs de conservation du Canada.

Citation s

« Notre gouvernement est ici en tant que partenaire. Et aujourd'hui, nous avons franchi un grand pas vers l'avant - ensemble - vers la concrétisation d'une vision de la conservation centrée sur le partenariat et la réconciliation. Je suis impatient d'entreprendre notre tâche commune afin d'améliorer nos communautés et la nature dont chacun de nous dépend. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Les peuples autochtones sont les gardiens de la terre, des eaux et des glaces de ce continent depuis des millénaires. Les objectifs ambitieux du Canada en matière de biodiversité ne peuvent être atteints qu'en partenariat avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis. En conjuguant les connaissances autochtones et occidentales, nous pouvons lutter contre la double crise des changements climatiques et de la perte de biodiversité, renforcer nos relations avec les communautés autochtones et construire un avenir meilleur pour tous. »

-- L'hon. Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du changement climatique

« Les peuples autochtones sont les intendants des terres et des eaux depuis des générations et y sont intimement liés. Ce nouveau financement appuiera les initiatives de conservation marine dirigées par des Autochtones afin de protéger nos côtes et nos océans communs pour les sept prochaines générations. »

-- L'hon. Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Faits saillants

Le financement annoncé aujourd'hui permettra de mettre à profit les investissements de tiers pour contribuer aux objectifs de conservation du Canada et faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones.

Le gouvernement du Canada a fait des investissements sans précédent dans des initiatives de conservation dirigées par les Autochtones qui appuient les droits et les responsabilités des Autochtones en matière de protection et de conservation des écosystèmes, de développement et de maintien d'économies durables, et de maintien de liens profonds entre les paysages naturels et les cultures autochtones, notamment :

grâce à un investissement de plus de 118 millions de dollars dans le Budget 2018 pour soutenir les initiatives de conservation dirigées par les Autochtones, y compris les initiatives Gardiens autochtones et Aires protégées et de conservation autochtones;



par le biais d'un investissement de près de 454 millions de dollars dans le Budget 2021 pour soutenir une série d'initiatives de conservation menée par les Autochtones, comme les initiatives Conservation par zone menée par les Autochtones et Gardiens autochtones, la conservation sur les terres inuites et les partenariats autochtones pour les espèces en péril.

En s'appuyant sur la science, le savoir autochtone et les perspectives locales, le Canada s'est engagé à travailler avec ses partenaires pour conserver 25 % des terres et des eaux d'ici 2025, et 30 % d'ici 2030.

30 % d'ici 2030. Selon les données des Nations Unies, les terres dont les peuples autochtones sont les gardiens représentent environ 20 % des terres de notre planète et contiennent jusqu'à 80 % de la biodiversité restante du monde.

La Convention des Nations unies sur la diversité biologique est l'instrument juridique international pour la conservation de la biodiversité, l'utilisation durable de ses éléments et le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques. La Convention a été ratifiée par 196 pays.

Le Canada a répondu à l'appel en devenant l'hôte de la 15 e réunion de la Conférence des Parties (COP15) à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, qui se tient du 7 au 19 décembre 2022 à Montréal, où nous renouvellerons l'appel à la prise de mesures ambitieuses pour protéger la nature.

a répondu à l'appel en devenant l'hôte de la 15 réunion de la Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, qui se tient du 7 au 19 décembre 2022 à Montréal, où nous renouvellerons l'appel à la prise de mesures ambitieuses pour protéger la nature. Avec ses partenaires internationaux, le Canada s'est engagé à élaborer un ambitieux Cadre mondial pour la biodiversité, assorti d'objectifs clairs, et à y inclure les connaissances autochtones, afin de conserver et de protéger les environnements naturels au Canada et dans le monde entier.

Liens connexes

