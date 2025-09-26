La ministre Valdez présente les mesures fédérales prises en réponse aux droits de douane afin de préserver les emplois et d'aider les entreprises à s'adapter

WINDSOR, ON, le 26 sept. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, à la Section locale 444 d'Unifor, la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), l'honorable Rechie Valdez, a expliqué comment les mesures prises par le gouvernement fédéral en réponse aux droits de douane soutiendront les travailleurs de l'automobile, les fournisseurs de pièces automobiles et les fabricants d'équipement d'origine de l'Ontario. L'objectif est clair : faire en sorte que les salaires continuent d'être versés, aider les entreprises à gérer leurs flux de trésorerie et réaliser les investissements nécessaires pour rester concurrentiels malgré les perturbations des échanges commerciaux.

Implications pour les travailleurs de l'automobile :

Formation et perfectionnement des compétences : Le gouvernement lance un nouveau programme de recyclage professionnel de 450 millions de dollars visant à former 50 000 travailleurs au moyen de formations coordonnées par l'employeur, de cours de courte durée et de services d'orientation professionnelle. Les travailleurs peuvent également bénéficier d'une aide financière pendant la durée de leur formation afin de conserver leur emploi ou d'occuper des emplois en demande, ce qui leur permettra de continuer à contribuer à l'économie canadienne.

Le gouvernement lance un nouveau programme de recyclage professionnel de 450 millions de dollars visant à former 50 000 travailleurs au moyen de formations coordonnées par l'employeur, de cours de courte durée et de services d'orientation professionnelle. Les travailleurs peuvent également bénéficier d'une aide financière pendant la durée de leur formation afin de conserver leur emploi ou d'occuper des emplois en demande, ce qui leur permettra de continuer à contribuer à l'économie canadienne. Soutien du revenu quand le besoin s'en fait le plus sentir : À compter du 12 octobre 2025 (avec rétroactivité au 15 juin 2025), 20 semaines supplémentaires d'assurance-emploi seront offertes aux travailleurs de longue date (jusqu'à concurrence de 65 semaines au total). Cela devrait permettre de soutenir environ 190 000 travailleurs de longue date. De plus, les travailleurs bénéficieront d'une prolongation jusqu'au 11 avril 2026 de la suspension temporaire des règles relatives aux indemnités de départ et de la dispense de la période d'attente d'une semaine, ce qui permettra de soutenir 700 000 demandeurs de plus.

À compter du 12 octobre 2025 (avec rétroactivité au 15 juin 2025), 20 semaines supplémentaires d'assurance-emploi seront offertes aux travailleurs de longue date (jusqu'à concurrence de 65 semaines au total). Cela devrait permettre de soutenir environ 190 000 travailleurs de longue date. De plus, les travailleurs bénéficieront d'une prolongation jusqu'au 11 avril 2026 de la suspension temporaire des règles relatives aux indemnités de départ et de la dispense de la période d'attente d'une semaine, ce qui permettra de soutenir 700 000 demandeurs de plus. Aide pour réussir dans un marché du travail en évolution : Le gouvernement investit 382 millions de dollars pour lancer de nouvelles alliances pour la main-d'œuvre, qui réunissent des employeurs, des syndicats et des intervenants de l'industrie afin d'aider les entreprises et les travailleurs à réussir dans un marché du travail en pleine transformation. Un nouveau fonds, le Fonds sectoriel d'investissement dans la main-d'œuvre, investira dans des projets adaptés aux marchés du travail locaux afin d'aider les entreprises à recruter et à maintenir en poste la main-d'œuvre dont elles ont besoin.

Implications pour les entreprises du secteur automobile

Fonds de réponse stratégique : Le gouvernement investit 5 milliards de dollars par l'intermédiaire du Fonds de réponse stratégique afin d'aider les entreprises des secteurs touchés par les droits de douane à s'adapter à l'évolution du contexte économique, à diversifier leurs activités et à conquérir de nouveaux marchés pour assurer leur croissance à long terme.

Le gouvernement investit 5 milliards de dollars par l'intermédiaire du Fonds de réponse stratégique afin d'aider les entreprises des secteurs touchés par les droits de douane à s'adapter à l'évolution du contexte économique, à diversifier leurs activités et à conquérir de nouveaux marchés pour assurer leur croissance à long terme. Initiative régionale de réponse tarifaire : Le gouvernement élargit son soutien aux petites et moyennes entreprises (PME), y compris aux fabricants de pièces automobiles, dans le cadre de l'Initiative régionale de réponse tarifaire, en faisant passer le financement total disponible de 450 millions de dollars à 1 milliard de dollars sur trois ans, avec des conditions souples, et en élargissant les contributions non remboursables aux entreprises admissibles touchées par les droits de douane dans tous les secteurs touchés.

Le gouvernement élargit son soutien aux petites et moyennes entreprises (PME), y compris aux fabricants de pièces automobiles, dans le cadre de l'Initiative régionale de réponse tarifaire, en faisant passer le financement total disponible de 450 millions de dollars à 1 milliard de dollars sur trois ans, avec des conditions souples, et en élargissant les contributions non remboursables aux entreprises admissibles touchées par les droits de douane dans tous les secteurs touchés. Soutien immédiat en matière de liquidités : Le gouvernement augmente le montant maximal des prêts accordés aux PME par l'intermédiaire de la Banque de développement du Canada, qui passera de 2 millions à 5 millions de dollars. Par ailleurs, les grandes sociétés bénéficieront d'un financement plus souple grâce au Crédit pour les grandes entreprises touchées par les droits de douane.

L'industrie automobile est l'un des plus importants secteurs manufacturiers au Canada et l'un des principaux moteurs de l'activité économique de notre pays. Alors que nous anticipons l'avenir, le gouvernement veille à ce que les entreprises et les travailleurs du secteur puissent saisir les occasions qui se présentent au pays et à l'étranger.

Citations

« Lorsque les droits de douane frappent, les familles le ressentent sur leur table et les travailleurs le ressentent dans leurs ateliers. Les nouvelles mesures prises par notre gouvernement permettront de préserver les emplois, de protéger les revenus et de mettre en place des formations afin que les travailleurs puissent se bâtir une carrière plus solide. Nous serons toujours là pour soutenir les travailleurs de l'automobile de la région de Windsor, aujourd'hui et jour après jour. »

- La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), l'honorable Rechie Valdez

Faits en bref

Les 5 milliards de dollars que le gouvernement est en train d'investir par l'intermédiaire du Fonds de réponse stratégique aideront les entreprises à s'adapter à l'évolution du contexte économique et leur donneront le temps d'investir dans leur avenir. Dans le cadre des mesures prises par le Canada en réponse aux droits de douane, le Fonds fournira un financement ciblé et en temps opportun aux entreprises concernées, en particulier celles des secteurs les plus touchés par les perturbations des échanges commerciaux, tels que l'automobile, la sidérurgie, la foresterie et l'aluminium. Le Fonds vise à renforcer la résilience à long terme et la compétitivité mondiale en compensant les nouveaux coûts d'accès aux marchés, en renforçant les capacités industrielles, en soutenant la modernisation des équipements et en facilitant les projets d'expansion ou de conquête de nouveaux marchés des entreprises canadiennes. Le Fonds finance des activités allant des premiers stades de la recherche-développement à la commercialisation, en passant par des investissements de grande envergure visant à moderniser la production.

Le Fonds de réponse stratégique fait partie d'un vaste ensemble de mesures de soutien face aux problèmes liés aux droits de douane, notamment les Alliances pour la main-d'œuvre, le Crédit pour les grandes entreprises touchées par les droits de douane, l'initiative Pivoter pour se propulser de la Banque de développement du Canada et l'Initiative régionale de réponse tarifaire. Ensemble, ces mesures renforcent les capacités industrielles du Canada et protègent les emplois dans tout le pays. Les Alliances pour la main-d'œuvre et le Fonds de réponse stratégique sont complémentaires et permettent d'assurer une réponse globale et stratégique aux entreprises touchées par les droits de douane et de garantir que les bénéficiaires du Fonds reçoivent le soutien nécessaire pour relever les défis liés à la main-d'œuvre.

Le secteur automobile de la région de Windsor-Essex emploie environ 24 000 personnes, dont plus de 60 % occupent des postes dans la construction automobile et la fabrication de pièces automobiles. Cette main-d'œuvre robuste a permis à la région de se positionner comme un contributeur essentiel à la fabrication automobile en Amérique du Nord. Près de 98 % des entreprises du secteur automobile de la région sont considérées comme des petites et moyennes entreprises.

Afin de soutenir les flux de trésorerie de tous les secteurs touchés par les droits de douane, le gouvernement fournira dès maintenant : davantage de capitaux à faible coût pour les PME par l'intermédiaire de la Banque de développement du Canada, en augmentant le montant maximal des prêts de 2 millions à 5 millions de dollars; une plus grande souplesse relativement au Crédit pour les grandes entreprises touchées par les droits de douane, notamment des taux d'intérêt plus bas et des échéances à plus long terme;

Le gouvernement a plus que doublé l'enveloppe budgétaire de l'Initiative régionale de réponse tarifaire, qui passe de 450 millions à 1 milliard de dollars sur trois ans. Le soutien comprend des contributions non remboursables pouvant atteindre 1 million de dollars pour les PME, ainsi que des investissements stratégiques plus importants dans des régions clés telles que Windsor, afin de permettre aux entreprises d'investir dans leur croissance, de diversifier leurs débouchés et de créer de nouvelles sources de revenus en adoptant des technologies innovantes et en commercialisant de nouveaux produits et services.

