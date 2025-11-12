Avis aux médias - La ministre Valdez présentera un investissement du budget de 2025 visant à fournir un appui aux préposés aux services de soutien à la personne English
12 nov, 2025, 15:00 ET
WINNIPEG, MB, le 12 nov. 2025 /CNW/ - La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), l'honorable Rechie Valdez, présentera un investissement du budget de 2025 visant à fournir un appui aux préposés aux services de soutien à la personne.
Une période de questions suivra.
Date : Le jeudi 13 novembre 2025
Heure : 17 h 30 (heure du Centre)
Lieu :
Centre philippino-canadien du Manitoba
737, rue Keewatin
Winnipeg (Manitoba)
Les représentants des médias sont priés de confirmer leur présence auprès des Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected].
Ils devront présenter une pièce d'identité professionnelle à leur arrivée.
SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Personnes-ressources : Sarphina Chui, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]
