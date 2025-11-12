WINNIPEG, MB, le 12 nov. 2025 /CNW/ - La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), l'honorable Rechie Valdez, présentera un investissement du budget de 2025 visant à fournir un appui aux préposés aux services de soutien à la personne.

Une période de questions suivra.

Date : Le jeudi 13 novembre 2025

Heure : 17 h 30 (heure du Centre)

Lieu :

Centre philippino-canadien du Manitoba

737, rue Keewatin

Winnipeg (Manitoba)

Les représentants des médias sont priés de confirmer leur présence auprès des Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected].

Ils devront présenter une pièce d'identité professionnelle à leur arrivée.

