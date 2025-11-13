WINNIPEG, MB, le 13 nov. 2025 /CNW/ - Dans un monde incertain qui évolue rapidement, le gouvernement fédéral concentre ses efforts sur ce qu'il peut contrôler. Nous protégeons nos communautés et notre pays. Nous bâtissons notre économie en réalisant de grands projets et en construisant des millions de logements supplémentaires. Et nous donnons aux Canadiens et aux Canadiennes les moyens d'améliorer leur situation en réduisant les coûts et en leur offrant de nouvelles possibilités. Nous ne pouvons pas contrôler les décisions des autres pays, mais nous pouvons contrôler ce que nous décidons de bâtir, à savoir un Canada fort.

Le Canada possède une main-d'œuvre qualifiée et adaptable, la plus instruite au monde. Le budget de 2025 prévoit des investissements transformateurs ayant une portée historique pour faire croître notre économie, donner aux travailleurs les moyens de réussir, créer des emplois bien rémunérés, et protéger et soutenir ceux qui sont les plus touchés par les perturbations commerciales.

Aujourd'hui, la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), l'honorable Rechie Valdez, a présenté les nouvelles mesures fiscales proposées dans le budget de 2025 pour appuyer les préposés aux services de soutien à la personne et les professionnels qualifiés.

Le crédit d'impôt temporaire de cinq ans pour les préposés aux services de soutien à la personne vise à appuyer ces travailleurs et à reconnaître leur rôle vital au sein des communautés. Les personnes admissibles pourront réclamer un crédit d'impôt remboursable correspondant à 5 % de leurs revenus admissibles, ce qui reviendra à un soutien pouvant atteindre 1 100 $ par an. Ce nouveau crédit d'impôt sera offert aux préposés qui travaillent dans les provinces et les territoires n'ayant pas d'entente bilatérale avec le gouvernement fédéral pour augmenter leur salaire.

Le budget de 2025 propose également de verser 97 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2026-2027, à Emploi et Développement social Canada (EDSC) pour l'établissement du Fonds d'action pour la reconnaissance des titres de compétences étrangers. EDSC collaborera avec les provinces et les territoires afin de rendre le processus de reconnaissance des titres de compétences étrangers plus équitable, transparent, rapide et uniforme, en particulier dans les secteurs de la santé et de la construction.

Alors que nous nous employons à bâtir un Canada fort et résilient, ces investissements nous permettront d'établir l'une des mains-d'œuvre les plus compétentes au monde. Le gouvernement fédéral continuera d'investir dans les gens qui assurent la vitalité de nos communautés dans le contexte actuel de transformation qui façonne l'histoire de notre pays.

Citations

« De nombreux Canadiens dépendent des préposés aux services de soutien à la personne, et le gouvernement est déterminé à appuyer ces derniers et le travail crucial qu'ils accomplissent en prenant soin de nos proches. Ce crédit d'impôt donne à ces travailleurs de première importance les moyens d'améliorer leur situation en remettant une plus grande part de leurs revenus durement gagnés dans leurs poches. Nous investissons également en vue d'aider les professionnels formés à l'étranger à obtenir la reconnaissance de leurs titres de compétences et à commencer à travailler plus rapidement. Par l'entremise du nouveau Fonds d'action pour la reconnaissance des titres de compétences étrangers, nous accroissons l'équité et la transparence du processus de sorte que des travailleurs qualifiés au sein des secteurs de la santé et de la construction, par exemple, puissent renforcer nos communautés. »

- La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), l'honorable Rechie Valdez

Faits en bref

Les préposés aux services de soutien à la personne aident les Canadiens à vivre et à vieillir avec dignité. Ils ont aussi aidé leurs concitoyens à traverser la pandémie de COVID-19. Dans le cadre du plan Travailler ensemble pour améliorer les soins de santé pour les Canadiens de février 2023, un financement de 1,7 milliard de dollars sur cinq ans a été annoncé afin d'augmenter leur salaire. À cet effet, des ententes bilatérales ont été signées avec la Colombie-Britannique (232 millions de dollars), Terre-Neuve-et-Labrador (25 millions de dollars) et les Territoires du Nord-Ouest (5,3 millions de dollars).

Le nouveau crédit d'impôt pour les préposés aux services de soutien à la personne sera offert pour les années d'imposition 2026 à 2030 aux personnes admissibles travaillant dans les provinces et les territoires qui ne sont pas couverts par la mesure existante.

De nombreux nouveaux arrivants sont déjà bien formés dans des secteurs où il manque de main-d'œuvre, par exemple des professionnels de la santé comme les médecins ou les infirmières ou encore des travailleurs de la construction.

