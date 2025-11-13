WINNIPEG, MB, le 13 nov. 2025 /CNW/ - Au cours des deux derniers jours, les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables du tourisme se sont réunis à Winnipeg, au Manitoba, pour la réunion 2025 du Conseil canadien des ministres du tourisme (CCMT). La réunion était coprésidée par l'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État aux Petites entreprises et Tourisme, et l'honorable Nellie Kennedy, ministre des Sports, de la Culture, du Patrimoine et du Tourisme du Manitoba. Les coprésidentes ont souligné que la réunion se tenait sur le territoire du Traité n° 1 et dans la patrie de la Nation métisse de la rivière Rouge.

Tout au long de l'année 2025, la vigueur du secteur touristique canadien et sa capacité à s'adapter à de nouveaux défis n'ont jamais été aussi évidentes. Le secteur touristique reste un pilier économique essentiel dans chaque province et territoire, soutenant plus de 702 000 emplois directs en 2024 (plus de 2,1 millions d'emplois indirects) et contribuant à hauteur de près de 50,8 milliards de dollars, soit 1,8 % du PIB canadien.

Les États-Unis continuent d'être une source importante de voyageurs pour toutes les provinces et tous les territoires. Les ministres et les conférenciers invités ont discuté de la manière dont le marketing touristique s'est adapté et du rôle qu'il a joué dans la protection de l'image de marque et de la réputation du Canada dans son ensemble. Grâce à un panel d'experts, les ministres ont acquis des connaissances importantes sur la manière de pérenniser le secteur et restent déterminés à identifier les possibilités de collaboration afin d'atténuer les répercussions sur le tourisme dans tout le pays.

Les ministres ont reconnu que les incendies de forêt et les phénomènes météorologiques extrêmes ont eu des répercussions sur les collectivités, les écosystèmes naturels et les activités touristiques. Il est encourageant de constater que les régions précédemment touchées ont connu une reprise économique réussie. Les présentations des conférenciers invités et du groupe de travail sur la gestion des urgences du CCMT ont mis en évidence les pratiques exemplaires et les efforts continus liés à la gestion des urgences touristiques et à la préparation aux catastrophes.

Les ministres, les conférenciers invités et les membres du groupe de travail sur l'innovation et l'investissement du CCMT ont examiné comment les outils novateurs utilisés dans les collectivités rurales et urbaines peuvent attirer les investissements. Ils ont également examiné l'évolution des tendances numériques et les préférences des visiteurs en matière de voyages, ainsi que les moyens de leur offrir des expériences authentiques et durables très recherchées. Il a été reconnu que le secteur du tourisme continue d'innover, de s'adapter et d'adopter la technologie afin de répondre efficacement aux besoins des voyageurs d'affaires et de loisirs. L'innovation et l'investissement sont essentiels pour que le Canada conserve sa position de destination mondiale de premier plan offrant des produits touristiques de classe mondiale.

Les ministres ont renouvelé les mandats des groupes de travail pour 2026. Leurs mandats s'aligneront sur les nouvelles priorités, notamment l'accent mis sur l'innovation et la compétitivité et la poursuite des travaux sur la gestion des urgences touristiques. Les ministres restent déterminés à favoriser un secteur touristique résilient et dynamique, par l'échange de bonnes pratiques entre les gouvernements, afin de créer des possibilités d'emploi dans les zones rurales et urbaines, ainsi que pour les communautés autochtones.

Les transports jouent un rôle essentiel dans la prospérité du secteur touristique. Le sous-ministre fédéral des Transports s'est joint à la réunion pour une discussion sur les domaines politiques liés aux transports et au tourisme. Les principaux domaines prioritaires ont été abordés, notamment la compétitivité aérienne, l'accès rural et régional, les services de traversier et le développement des infrastructures.

Les provinces et les territoires continueront de promouvoir leurs offres touristiques uniques, notamment leurs magnifiques paysages naturels, leurs expériences autochtones et culturelles, leurs festivals variés et leurs événements sportifs. Les ministres canadiens responsables du tourisme se réjouissent d'accueillir les équipes et les supporters du monde entier à l'occasion de la Coupe du Monde de la FIFA 26™, que le Canada organise conjointement avec le Mexique et les États-Unis. Le Canada accueillera 13 matchs, à Toronto et à Vancouver, et les collectivités de tout le pays bénéficieront de l'arrivée d'un million de visiteurs au Canada, ce qui donnera l'occasion de présenter tout ce que le Canada a à offrir à un public mondial.

Les ministres ont exprimé leur gratitude au gouvernement du Manitoba pour avoir organisé une réunion du CCMT réussie et intéressante et pour l'accueil chaleureux réservé à tous les délégués à Winnipeg. Ils ont également souhaité la bienvenue au Nouveau-Brunswick en tant que prochain coprésident provincial du CCMT, qui accueillera la réunion du CCMT de 2026.

Citations

« Le tourisme contribue au bien-être des Canadiens partout au pays en créant des emplois de qualité dans plus de 2 millions de Canadiens, en renforçant les économies locales et en mettant en valeur les paysages et les attractions uniques du Canada auprès des visiteurs d'ici et d'ailleurs. En collaborant à tous les ordres de gouvernement, notamment dans le cadre de forums comme le CCMT, nous positionnons le Canada comme une destination de classe mondiale, nous bâtissons une économie canadienne plus forte et nous innovons pour attirer de nouveaux investissements. »

- L'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État aux Petites entreprises et Tourisme

« Ce fut un honneur d'accueillir mes collègues ministres du Tourisme de partout au Canada au Manitoba, au cœur de notre magnifique pays. Le secteur touristique du Manitoba continue de briller; la beauté naturelle époustouflante de nos parcs provinciaux, à la vie artistique et culturelle dynamique de Winnipeg, en passant par les riches cultures autochtones qui définissent notre province. Ensemble, nous avons discuté du fait que, grâce à la collaboration, nous bâtissons une économie touristique plus forte qui crée des emplois, soutient les entreprises locales et célèbre la diversité, ce qui rend le Canada si spécial. »

- L'honorable Nellie Kennedy, ministre des Sports, de la Culture, du Patrimoine et du Tourisme du Manitoba

« Le tourisme est un pilier de l'économie canadienne, et son succès continu repose sur notre capacité à collaborer de manière harmonieuse entre les régions et les secteurs tout en relevant de manière proactive les nouveaux défis. C'est un privilège d'occuper le poste de coprésidente du Conseil canadien des ministres du tourisme, et je me réjouis à l'idée de travailler en partenariat avec mes collègues à l'échelle nationale afin de favoriser un avenir durable et résilient pour le Canada, ses provinces et ses territoires. »

- L'honorable Isabelle Thériault, ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture du Nouveau-Brunswick

Autres informations

De janvier à juillet 2025, les dépenses touristiques totales sont estimées à 67,0 milliards de dollars, soit une hausse de 4,1 % par rapport à la même période en 2024, et les dépenses intérieures sont estimées à 46,5 milliards de dollars, soit une hausse de 3,9 % par rapport à la même période en 2024. Le taux d'occupation quotidien moyen des hôtels au Canada en juillet et août 2025 était supérieur de 6,5 % à celui de la même période en 2024, le taux d'occupation hôtelier national maximal en 2025 atteignant 82,1 %.

De janvier à juin 2025, le Canada a accueilli plus de 7,8 millions de touristes internationaux, ce qui représente une diminution de 6,0 % du nombre d'arrivées par rapport à la même période en 2024, ou le Canada avait accueilli 8,3 millions de touristes internationaux.

En 2024, le Canada a enregistré 19,9 millions de touristes (avec nuitées) internationaux, soit une augmentation de 8,6 % par rapport à 2023, ou 18,3 millions de touristes (avec nuitées) internationaux ont visité le pays.

En 2024, 105,6 millions de voyages intérieurs ont été effectués au Canada, dépassant de 8,8 % les 97,1 millions de voyages intérieurs enregistrés en 2023.

Le Nouveau-Brunswick sera le nouveau coprésident du CCMT en 2026.

Yukon et Nunavut sont toujours en période de transition et ne sont pas parties à ce communiqué.

Liens

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Chris Zhou, Directeur de la communication, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État aux Petites entreprises et Tourisme, 343-551-0457, [email protected]; Relations avec les médias : Innovation, Science et Développement économique Canada, [email protected]; Pour les demandes des médias au Manitoba : Renseignements généraux : Communications et engagement - [email protected]; Commentaires ministériels : Communications du Cabinet - [email protected]