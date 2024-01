L'ARSF publie pour les consommateurs des lignes directrices sur de nouveaux types de produits financiers ou de décaissement

TORONTO, le 10 janv. 2024 /CNW/ - L'Autorité de réglementation des services financiers de l'Ontario (ARSF) agit pour éduquer et protéger les consommateurs qui sont à la retraite ou qui planifient leur retraite.

L'ARSF publie une ligne directrice expliquant ce qui différencie les produits de décaissement des régimes de retraite et des produits d'assurance. Ce document présente également quelques questions importantes que les consommateurs devraient se poser avant d'investir.

Les produits de décaissement sont de nouveaux types de produits financiers que les consommateurs peuvent utiliser pour recevoir des paiements pendant leur retraite à partir de leur épargne sans pour autant l'épuiser.

Les consommateurs qui envisagent d'investir dans ce type de produits de décaissement devraient consulter leur planificateur financier, leur agent d'assurance-vie ou leur conseiller en valeurs mobilières pour savoir ce qu'ils achètent, si ces produits leur conviennent et quelles sont les garanties qui s'appliquent.

« Alors que de plus en plus d'investisseurs entrent dans la phase de leur vie où ils cherchent des moyens de vivre de leur épargne, il est probable que la croissance de ce type de produit se poursuive », déclare Stuart Wilkinson, directeur général de la protection des consommateurs à l'ARSF. « Les produits de décaissement peuvent mettre en commun des fonds dans le but d'obtenir des avantages en matière de placement et de longévité, mais cela comporte des risques. Notre Ligne directrice vise à aider la population vieillissante de l'Ontario à bien comprendre ces risques avant de réaliser un placement. »

Il arrive que le matériel promotionnel concernant ces produits financiers les décrive comme des régimes de retraite ou utilise des termes liés à l'assurance (p. ex., « rente », « revenu garanti », « revenu viager » ou « tontine »). Toutefois, ces produits :

ne bénéficient pas des mêmes protections que les produits d'assurance ou les régimes de retraite enregistrés;

présentent certains risques pour les consommateurs;

ne sont pas réglementés par l'ARSF.

Le plus souvent, ces produits sont des fonds d'investissement ou des fonds communs de placement réglementés par la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (CVMO).

L'ARSF continue de travailler au nom de l'ensemble des intervenants, y compris les consommateurs, pour garantir la sécurité financière, l'équité et le choix de toutes et tous. Pour en savoir plus : www.fsrao.ca/fr.

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS DES MÉDIAS :

Russ Courtney

Chef des relations avec les médias

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Cellulaire : 437-225-8551

Courriel : [email protected]

SOURCE L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers