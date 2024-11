Protéger le droit des femmes de choisir

QUÉBEC, le 18 nov. 2024 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, lance aujourd'hui le premier Plan d'action gouvernemental sur l'accès à l'avortement 2024-2027. Ce plan représente un geste concret du gouvernement du Québec pour réaffirmer le droit fondamental des Québécoises de choisir de poursuivre ou d'interrompre une grossesse. Des investissements de 7,5 M$ soutiendront la réalisation de ce plan d'ici 2027. Cette somme s'ajoute à celles en appui aux services déjà existants pour les femmes en matière de santé sexuelle et reproductive.

En 2023, la ministre responsable de la Condition féminine a consulté des groupes de femmes, des professionnelles et professionnels de la santé, des ordres professionnels ainsi que des expertes et experts sur le sujet. Deux constats s'en sont dégagés. D'abord, des délais d'accès aux services d'avortement persistent dans certaines régions du Québec. D'autre part, la disponibilité de l'information fiable et véridique assure la liberté de choisir des femmes.

Le plan d'action contient une trentaine de mesures déployées selon quatre objectifs généraux :

Informer et sensibiliser la population en ce qui concerne le libre choix et lutter contre la désinformation;

Améliorer l'accès aux services d'avortement pour les femmes qui y ont recours sur l'ensemble du territoire;

Faciliter l'accès à de l'information fiable et véridique ainsi qu'aux services en matière de contraception;

Recherche, veille et consultations.

Citations :

« Le mois d'août dernier marquait le 35e anniversaire de l'arrêt Tremblay c. Daigle, un important jalon de l'histoire du droit à l'avortement pour les Québécoises. Si nous célébrons les avancées réalisées au Québec pour les femmes, le travail de consultation que j'ai entamé en 2023 démontre qu'il reste du travail à faire en la matière. Avec ce plan d'action gouvernemental, le Québec pose un geste concret pour réaffirmer ce droit fondamental pour les Québécoises. En agissant sur l'accès à l'avortement, nous bâtissons une société plus juste, où les femmes peuvent choisir librement. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

« La décision d'une femme de mener à terme ou non sa grossesse lui appartient entièrement. Au Québec, l'avortement est reconnu comme un soin de santé sécuritaire qui doit être accessible aux femmes qui font ce choix, peu importe la région où elles résident. Notre réseau de la santé et des services sociaux est uni derrière les femmes québécoises pour qu'elles soient soutenues et accompagnées sans jugement et avec humanité. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

