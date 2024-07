VANCOUVER, BC, le 18 juill. 2024 /CNW/ - La conservation et la restauration de la nature jouent un rôle essentiel pour capter les émissions de gaz à effet de serre nuisibles et retirer davantage de dioxyde de carbone de l'atmosphère, tout en préservant les endroits et les espèces qui font partie intégrante de notre identité canadienne. Le gouvernement du Canada a lancé la plus grande campagne de conservation de l'histoire du pays afin de contribuer au respect de ses cibles de réduction des émissions, et de freiner et d'inverser la courbe de la perte de la biodiversité d'ici 2030.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé un investissement de 89,1 millions de dollars pour soutenir 10 projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre, financés par le Fonds des solutions climatiques axées sur la nature (FSCAN). Ces projets seront réalisés en Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, en Ontario et au Québec, et ils viseront à lutter contre les changements climatiques tout en étant bénéfiques pour la biodiversité, en protégeant des écosystèmes riches en carbone contre la destruction afin de maintenir le carbone dans le sol.

Le ministre Guilbeault s'est rendu en Colombie-Britannique aujourd'hui pour annoncer l'octroi de près de 50 millions de dollars afin de soutenir ces grands projets de conservation de la nature dans la province :

La BC Parks Foundation : Un investissement de 37 millions de dollars pour protéger environ 4 000 hectares de terres privées et mettre en œuvre des solutions climatiques naturelles afin d'éviter la conversion d'écosystèmes riches en carbone dans l'ensemble de la Colombie-Britannique. Le projet se déroulera dans des habitats prioritaires, notamment des prairies, des forêts, des zones riveraines et des milieux humides, à divers endroits, notamment l'île de Vancouver , l'intérieur méridional et le nord de la Colombie-Britannique, et il aura des effets bénéfiques sur plusieurs espèces en péril.

The Nature Trust of British Columbia : Un investissement de 8 millions de dollars pour protéger 552 hectares d'écosystèmes riches en carbone et générer ainsi des retombées positives sur de nombreuses espèces en péril, entre autres le crapaud de l'Ouest, l'ours grizzli et le caribou des montagnes du Sud. Ce projet entraînera la création de 11 nouvelles aires protégées, y compris des forêts, des milieux humides et des prairies sur l'île de Vancouver et dans les îles Gulf, la région de Kootenay-Est et la région de Cariboo.

: Un investissement de 8 millions de dollars pour protéger 552 hectares d'écosystèmes riches en carbone et générer ainsi des retombées positives sur de nombreuses espèces en péril, entre autres le crapaud de l'Ouest, l'ours grizzli et le caribou des montagnes du Sud. Ce projet entraînera la création de 11 nouvelles aires protégées, y compris des forêts, des milieux humides et des prairies sur l'île de et dans les îles Gulf, la région de Kootenay-Est et la région de Cariboo. La Nation Nuxalk : Un investissement de plus de 4 millions de dollars pour soutenir un projet dirigé par des Autochtones visant à protéger des terres privées et à mettre en œuvre des solutions climatiques naturelles afin d'éviter la conversion d'écosystèmes riches en carbone qui entraînerait des émissions de gaz à effet de serre, grâce à l'acquisition de terres. Les activités de ce projet seront réalisées dans les habitats prioritaires, y compris les habitats forestiers de la forêt pluviale de Great Bear, près de Bella Coola . Elles auront des effets bénéfiques sur diverses espèces, comme le Guillemot marbré, l'Autour des palombes et l'ours grizzli.

Le gouvernement du Canada investit massivement dans des solutions climatiques axées sur la nature visant notamment à remettre en état des écosystèmes dégradés, à créer de nouvelles aires protégées, à améliorer les pratiques de gestion des terres et à atteindre des objectifs, dont la plantation de deux milliards d'arbres. Les activités soutenues par le gouvernement du Canada contribuent à atténuer les changements climatiques, à renforcer la résilience, à améliorer la qualité de l'eau et à fournir des habitats essentiels aux espèces sauvages du Canada.

« La nature est notre plus grande alliée pour lutter contre les changements climatiques. Mais elle a également besoin de notre aide. Un trop grand nombre de magnifiques écosystèmes qui sont chers à la population canadienne sont menacés et ont besoin de protection. Notre gouvernement a lancé la plus grande campagne de conservation de l'histoire du Canada, dans le but d'inverser la courbe de la perte de biodiversité et de protéger 30 p. 100 des terres et des eaux d'ici 2030. Nous travaillons avec des partenaires de toutes sortes dans l'ensemble du pays pour protéger ces paysages riches en carbone, afin de préserver des habitats essentiels et de nous rapprocher de nos objectifs climatiques. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« La protection de la nature est l'un des outils les plus efficaces dont nous disposons pour prévenir les changements climatiques et faire en sorte que l'environnement résiste mieux aux changements que nous observons déjà. Nous réalisons un investissement générationnel dans la conservation de la nature, d'une valeur de près de 50 millions de dollars, pour des projets dans l'ensemble de la Colombie-Britannique. Ces projets nous aideront à respecter notre engagement de protéger 30 p. 100 des terres au Canada d'ici à 2030, tout en conservant les écosystèmes riches en carbone et en veillant à ce que la biodiversité et les espèces menacées disposent des habitats dont elles ont besoin pour prospérer. Une protection de l'environnement de cette ampleur n'est possible qu'en établissant des partenariats avec les populations autochtones et en travaillant en collaboration avec les leaders du mouvement écologiste. »

- Patrick Weiler, député de West Vancouver--Sunshine Coast--Sea to Sky Country

« Le Fonds des solutions climatiques axées sur la nature d'Environnement et Changement climatique Canada, ainsi que le soutien de milliers de Canadiens, en plus de l'appui de la Wilson 5 Foundation, nous ont aidés à protéger 30 endroits d'une valeur inestimable sur tout le territoire de la Colombie-Britannique au cours des deux dernières années. Ces lieux sont pleins de vie, d'espoir et de magie. Par exemple, peu après la signature des documents avec des propriétaires fonciers de longue date qui voulaient s'assurer que leurs terres resteraient protégées, une chèvre de montagne blanche solitaire a été observée sur la propriété. C'était la première fois que les propriétaires en voyaient une à cet endroit. Ils ont également vu des lynx roux et un cougar avec ses petits. Ce sont là des signes tangibles de l'utilité de ces fonds, qui permettent de protéger des lieux chers aux Britanno-Colombiens, dans l'intérêt de la population, de la faune et du climat, aujourd'hui et à l'avenir. »

- Andrew Day, Ph. D., directeur général de la BC Parks Foundation

« Grâce au soutien du gouvernement canadien, nous avons déjà protégé 222 hectares de terres d'une grande richesse écologique à la grandeur de la Colombie-Britannique! Cela représente plus de la moitié de la taille du parc Stanley de Vancouver, et ce n'est pas fini! Ces nouvelles terres protégées fournissent des habitats essentiels pour la faune et la flore, ainsi que des puits de carbone naturels qui séquestrent les gaz à effet de serre. L'un de nos projets phares "Nature Smart" permet de protéger des écosystèmes forestiers et des prairies riches en carbone au cœur d'un corridor faunique important pour le grizzli. La conservation des terres nécessite de la patience, de la persévérance et des partenariats. Le Nature Trust of BC est honoré de s'associer au gouvernement canadien pour accélérer sa mission de conservation de la biodiversité en Colombie-Britannique. »

- Jasper Lament, Ph. D., directeur général du Nature Trust of BC

« Le Fonds des solutions climatiques axées sur la nature a permis à la Nation Nuxalk d'acheter des terres privées revêtant une grande importance culturelle, et de les ramener sous son contrôle. En tant qu'intendants traditionnels de la terre, nous, les Nuxalkmc, poursuivons un travail fondé sur les relations profondes que nous entretenons avec les terres et les eaux et sur notre engagement à protéger la culture et la langue de la Nation Nuxalk pour les Putl'lt, c'est-à-dire, ceux qui ne sont pas encore nés. Nous travaillons à la protection, à la restauration et à l'amélioration de l'intégrité des connaissances, des pratiques et de la gouvernance ancestrales des Nuxalkmc. Ce projet vise à améliorer nos relations mutuelles au sein de la communauté et à renforcer notre lien avec les terres et les eaux de notre territoire. »

- Blair Mack, conseiller élu de la Nation Nuxalk

« La nature peut remédier à de nombreux problèmes auxquels le monde fait face. Non seulement elle aide à lutter contre les crises climatiques en réduisant le carbone dans l'atmosphère des forêts, des prairies et des milieux humides protégés, mais elle contribue également à notre santé et à notre bien-être en favorisant une économie diversifiée et résiliente. Je me réjouis de voir que davantage de financement fédéral est accordé à des initiatives de conservation dirigées par les Premières Nations, afin de protéger les écosystèmes riches en carbone menacés dans l'ensemble du Canada, dont d'anciennes forêts pluviales, diverses prairies, la forêt-parc à trembles, des forêts mixtes et des forêts boréales. »

- Ken Wu, directeur exécutif, Endangered Ecosystems Alliance

« La Société pour la nature et les parcs du Canada en Colombie-Britannique se réjouit de cette importante contribution financière en vue de protéger la nature dans la province. Des écosystèmes sains et intacts sont essentiels pour renforcer notre résilience aux feux de forêt, aux inondations et à la sécheresse. La protection des écosystèmes à forte teneur en carbone qui chevauchent l'habitat d'espèces menacées est une solution gagnante pour les communautés et la nature, car elle offre aux populations et aux espèces sauvages des refuges sécuritaires pour s'adapter à l'aggravation des effets des changements climatiques. »

- Tori Ball, directrice de la conservation, programme Terre et eau douce, Société pour la nature et les parcs du Canada en Colombie-Britannique

Faits en bref

Le gouvernement du Canada s'est fixé l'ambitieux objectif de protéger 30 p. 100 des terres et des eaux d'ici 2030, de freiner la perte de la nature et d'inverser cette tendance au pays d'ici 2030, ainsi que de parvenir à un rétablissement complet des milieux naturels d'ici 2050.

Le Canada possède 24 p. 100 des milieux humides de la planète, 25 p. 100 de la superficie de forêt pluviale tempérée et 28 p. 100 des dernières forêts boréales.

possède 24 p. 100 des milieux humides de la planète, 25 p. 100 de la superficie de forêt pluviale tempérée et 28 p. 100 des dernières forêts boréales. Les solutions climatiques axées sur la nature sont un élément clé du Plan de réduction des émissions pour 2030 du Canada.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à investir 5 milliards de dollars sur dix ans (de 2021 à 2031) dans le Fonds pour des solutions climatiques naturelles. Cela comprend : un montant de 1,4 milliard de dollars dans le Fonds des solutions climatiques axées sur la nature d'Environnement et Changement climatique Canada, qui aidera le Canada à atteindre son objectif de réduction d'émissions en lui permettant de retrancher de cinq à sept mégatonnes de ses émissions de gaz à effet de serre chaque année d'ici 2030 grâce à des solutions climatiques axées sur la nature; un montant de 3,19 milliards de dollars pour le programme 2 milliards d'arbres de Ressources naturelles Canada; un montant de 885 millions de dollars pour le programme Solutions agricoles pour le climat d'Agriculture et Agroalimentaire Canada.

En novembre 2023, les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique et le Conseil des leaders des Premières Nations ont signé l'Accord-cadre tripartite sur la conservation de la nature, un accord sans précédent soutenu par un investissement fédéral pouvant atteindre jusqu'à 500 millions de dollars sur la durée de l'Accord-cadre, et des engagements de contrepartie du gouvernement de la Colombie-Britannique, afin de protéger et de conserver la biodiversité, les habitats et les espèces en péril dans la province. L'accord-cadre permet de prendre des mesures dans le respect des titres et des droits des Premières Nations afin d'atteindre l'objectif de la Colombie-Britannique et du Canada de protéger 30 p. 100 des terres de la province d'ici 2030.

