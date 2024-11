MILTON, ON, le 13 nov. 2024 /CNW/ - La conservation et la restauration de la nature sont essentielles à la sauvegarde des lieux et des espèces qui sont indispensables pour les Canadiens.

Aujourd'hui, l'honorable Karina Gould, leader du gouvernement à la Chambre des communes, et Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député de Milton, ont annoncé l'octroi d'un financement supplémentaire de 2,4 millions de dollars à la Bruce Trail Conservancy par le truchement du Fonds des solutions climatiques axées sur la nature. Cette initiative s'inscrit dans la plus vaste campagne de conservation du gouvernement du Canada visant à atteindre ses objectifs de réduction des émissions et à protéger 30 p. 100 des terres et des eaux au pays d'ici 2030.

Ce financement s'ajoute à un investissement de 5 millions de dollars qui avait été accordé à la Bruce Trail Conservancy en 2022 dans le cadre du Fonds des solutions climatiques axées sur la nature. Le financement servira à faire progresser les objectifs de conservation liés à l'acquisition urgente de terres le long de l'escarpement du Niagara.

Ce financement supplémentaire fait progresser la conservation de plus de 300 hectares d'habitats importants et contribue au captage et au stockage d'émissions de gaz à effet de serre grâce à la protection d'écosystèmes de forêts, de milieux humides et de prairies riches en carbone dans l'escarpement du Niagara. De tels projets contribuent à atténuer les changements climatiques, à renforcer la résilience, à améliorer la qualité de l'eau et à fournir des habitats essentiels aux espèces sauvages du Canada.

Ce financement permettra également d'améliorer la connectivité des habitats de l'emblématique sentier Bruce et d'élargir les possibilités de loisirs le long du sentier en toute saison, comme l'appréciation de la nature, la randonnée pédestre, la course, l'observation des oiseaux, le ski, la raquette et plus encore.

En tant que l'une des plus importantes fiducies foncières de l'Ontario, la Bruce Trail Conservancy est le gardien de l'emblématique sentier Bruce du Canada. Depuis plus de 60 ans, cette fiducie maintient son héritage de conservation et de gestion des terres le long de l'escarpement du Niagara, rapprochant des millions de Canadiens de la nature, protégeant cet important corridor et contribuant aux efforts de lutte contre les changements climatiques.

« La protection de la nature est l'un des moyens les plus efficaces et les plus simples de lutter contre les changements climatiques. Les écosystèmes vitaux, comme ceux que l'on trouve ici, dans l'escarpement du Niagara, absorbent le carbone et renforcent la résilience des collectivités aux effets des changements climatiques. Notre gouvernement a lancé la plus grande campagne de conservation de l'histoire du Canada, dont l'objectif est de protéger 30 p. 100 des terres et des eaux de notre pays. La mise en œuvre de cette campagne commence par la protection de lieux riches en biodiversité, comme le sentier Bruce. Les avantages à long terme sont importants : ils nous rapprochent de nos objectifs climatiques et permettent de protéger à jamais l'habitat essentiel de nombreuses espèces. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Pour ma communauté de Burlington, le sentier Bruce est un lieu de rencontre qui permet aux voisins et aux familles de se rapprocher de la nature et de constater que la nature, le climat et les loisirs peuvent être complémentaires. L'escarpement du Niagara et le sentier Bruce sont des milieux naturels qui nous sont chers, qui offrent des solutions climatiques essentielles et qui sont primordiaux pour protéger nos enfants et nos petits-enfants. »

- L'honorable Karina Gould, leader du gouvernement à la Chambre des communes et députée de Burlington

« L'escarpement du Niagara est l'un des corridors écologiques emblématiques du Canada, et sa protection est un exemple de solution fondée sur la nature qui confère d'innombrables bénéfices aux résidents de Milton et d'ailleurs. Le sentier et les terres environnantes offrent de précieuses possibilités de loisirs et un habitat essentiel pour les oiseaux, les insectes, les mammifères et les amphibiens. Grâce à ce financement, une plus grande partie du territoire du corridor Bruce sera protégée de façon permanente pour les générations à venir. »

- Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député de Milton

« Le sentier Bruce est une bande de nature sauvage qui aide les gens à se rapprocher de la nature, tout en fournissant un habitat essentiel aux centaines d'espèces diversifiées et rares qui vivent dans l'escarpement du Niagara. Chaque mesure que nous prenons pour protéger la nature à proximité de zones urbaines est un pas de plus vers l'atténuation des effets des changements climatiques et la préservation de la biodiversité pour les générations à venir. Nous sommes reconnaissants envers le gouvernement du Canada pour cet investissement audacieux dans la nature. »

- Michael McDonald, président-directeur général de la Bruce Trail Conservancy

Le gouvernement du Canada s'est fixé l'ambitieux objectif de protéger 30 p. 100 des terres et des eaux d'ici 2030, de freiner la perte de la nature et d'inverser cette tendance au pays d'ici 2030, ainsi que de parvenir à un rétablissement complet des milieux naturels d'ici 2050.

Le Canada possède 24 p. 100 des milieux humides de la planète, 25 p. 100 de la superficie de forêt pluviale tempérée et 28 p. 100 des dernières forêts boréales.

possède 24 p. 100 des milieux humides de la planète, 25 p. 100 de la superficie de forêt pluviale tempérée et 28 p. 100 des dernières forêts boréales. Les solutions climatiques fondées sur la nature sont un élément clé du Plan de réduction des émissions pour 2030 du Canada.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à investir 5 milliards de dollars sur dix ans (de 2021 à 2031) dans le Fonds pour des solutions climatiques naturelles, dont 1,4 milliard de dollars dans le Fonds des solutions climatiques axées sur la nature d'Environnement et Changement climatique Canada.

Le Fonds des solutions climatiques axées sur la nature aidera le Canada à atteindre son objectif de retrancher de cinq à sept mégatonnes de ses émissions de gaz à effet de serre chaque année d'ici 2030 grâce à des solutions climatiques fondées sur la nature.

