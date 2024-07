WINNIPEG, MB, le 18 juill. 2024 /CNW/ - La conservation et la restauration de la nature jouent un rôle essentiel pour capter les émissions de gaz à effet de serre nuisibles et retirer davantage de dioxyde de carbone de l'atmosphère, tout en préservant les endroits et les espèces qui font partie intégrante de notre identité canadienne. Le gouvernement du Canada a lancé la plus grande campagne de conservation de l'histoire du pays afin d'atteindre ses cibles de réduction des émissions et d'inverser la courbe de la perte de la biodiversité d'ici 2030.

Aujourd'hui, Terry Duguid, secrétaire parlementaire du premier ministre et conseiller spécial de l'eau, a annoncé, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, un montant de plus de 11 millions de dollars pour soutenir deux importants projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre, financé par le Fonds des solutions climatiques axées sur la nature.

Ces projets viseront à lutter contre les changements climatiques au Manitoba tout en étant bénéfiques pour la biodiversité, en protégeant des écosystèmes riches en carbone contre la destruction afin de maintenir le carbone dans le sol.

Manitoba Habitat Conservancy : un investissement de 6,1 millions de dollars pour protéger environ 1 200 hectares de terres privées riches en carbone et en biodiversité. Les activités se dérouleront dans des habitats prioritaires, notamment des prairies, des forêts, des zones riveraines et des milieux humides. Le projet aidera à atténuer les changements climatiques et aura des retombées positives connexes sur la biodiversité.

Nation crie de Fisher River : un investissement de 5,1 millions de dollars visant principalement à prévenir la conversion des terres et la perte de puits de carbone due à la récolte de tourbe dans la région des lacs, au Manitoba . Le projet se déroulera dans des tourbières riches en carbone et assurera la connectivité des habitats au sein d'une voie migratoire pour les oiseaux. Le projet contribuera à atténuer les changements climatiques et aura des retombées positives connexes pour la biodiversité et le mieux-être humain, tout en favorisant la réconciliation avec les peuples autochtones.

Le gouvernement du Canada investit massivement dans des solutions climatiques fondées sur la nature visant notamment à remettre en état des écosystèmes dégradés, à créer de nouvelles aires protégées, à améliorer les pratiques de gestion des terres et à planter deux milliards d'arbres. Les activités soutenues par le gouvernement du Canada contribuent à atténuer les changements climatiques, à renforcer la résilience, à améliorer la qualité de l'eau et à fournir des habitats essentiels aux espèces sauvages du Canada.

« La nature est notre plus grande alliée pour lutter contre les changements climatiques. Mais elle a également besoin de notre aide. Un trop grand nombre de magnifiques écosystèmes qui sont chers à la population canadienne sont menacés et ont besoin de protection. Notre gouvernement a lancé la plus grande campagne de conservation de l'histoire du Canada, dans le but d'inverser la courbe de la perte de biodiversité et de protéger 30 p. 100 des terres et des eaux d'ici 2030. Nous travaillons avec des partenaires de toutes sortes dans l'ensemble du pays pour protéger ces paysages riches en carbone, afin de préserver des habitats essentiels et de nous rapprocher de nos objectifs climatiques. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« La protection de la nature est l'un des moyens les plus efficaces et les plus simples de lutter contre les changements climatiques. Les écosystèmes vitaux, comme ceux que l'on trouve ici, au Manitoba, absorbent le carbone et renforcent la résilience des collectivités aux effets des changements climatiques. Notre gouvernement a lancé la plus grande campagne de conservation de l'histoire du Canada, ayant comme objectif de protéger 30 p. 100 des terres et des eaux au pays. L'atteinte de cet objectif commence par l'important travail qui est effectué par nos partenaires, comme Manitoba Habitat Conservancy et la Nation crie de Fisher River. Les avantages à long terme sont considérables; ils nous permettent notamment de nous rapprocher de nos objectifs climatiques et de protéger l'habitat essentiel de nombreuses espèces. »

- Terry Duguid, secrétaire parlementaire du premier ministre et conseiller spécial de l'eau

« Les prairies et les forêts de notre province sont des milieux uniques et résilients, à l'image de ses habitants. C'est grâce aux personnes et à notre relation avec la nature que nous pouvons trouver des solutions aux changements climatiques et au déclin de la biodiversité. Manitoba Habitat Conservancy est un organisme de conservation communautaire qui travaille avec toute la population du Manitoba pour s'assurer que nos paysages conservent une nature abondante et continuent d'attirer les gens. En misant sur le pouvoir de la nature et la volonté des propriétaires fonciers, Manitoba Habitat Conservancy s'efforce de mettre en œuvre des solutions fondées sur la nature pour lutter contre les impacts causés par l'humain et léguer un riche patrimoine naturel. Nous sommes reconnaissants envers le gouvernement du Canada pour ses investissements historiques dans la conservation, qui ont mené à notre plus grand projet de conservation à ce jour. Grâce à cet investissement, 1 200 hectares de terres seront préservés à jamais afin d'atténuer les effets des changements climatiques, de séquestrer du carbone, de fournir des habitats aux espèces sauvages et de conserver la beauté naturelle des paysages de prairies et de forêts du Manitoba. »

- Stephen Carlyle, chef de la direction, Manitoba Habitat Conservancy

« La conservation de la nature est bénéfique non seulement pour les animaux et les végétaux qui dépendent d'écosystèmes prospères, mais elle fournit également à la population canadienne d'importants services liés à la nature qui contribuent à atténuer les effets des changements climatiques, à fournir de l'eau propre et abondante et à capter et stocker les gaz à effet de serre. C'est pourquoi ces investissements dans la conservation de la nature et la protection des zones humides au Manitoba sont si importants et pourquoi le Fonds des solutions climatiques axées sur la nature est un outil si efficace pour lutter contre les changements climatiques et préserver la biodiversité. Canards Illimités Canada se réjouit des investissements annoncés aujourd'hui par le gouvernement fédéral, qui contribueront à faire progresser le leadership autochtone dans le domaine de la conservation de la nature, à protéger et à restaurer des habitats essentiels pour la sauvagine et les oiseaux migrateurs, à réduire les gaz à effet de serre et à atténuer les répercussions des changements climatiques. »

- Michael Nadler, chef de la direction, Canards Illimités Canada

« Nous sommes ravis et reconnaissants de recevoir un financement important du Fonds des solutions climatiques axées sur la nature afin d'appuyer nos efforts pour prévenir la conversion des terres et la perte de puits de carbone due à la récolte de tourbe dans notre région. Ce projet est une étape essentielle dans l'atténuation des changements climatiques et aura des retombées positives inestimables pour la biodiversité et le bien-être humain dans notre communauté et la région environnante. En tant que peuples autochtones, nous sommes gardiens de cette terre, et nous avons une grande responsabilité de préserver nos ressources naturelles pour les générations futures. Ce financement nous permettra de prendre des mesures concrètes afin de préserver nos tourbières, qui jouent un rôle essentiel dans la séquestration du carbone et le soutien des écosystèmes délicats dont nos peuples dépendent depuis des siècles. »

- Chef David Crate, Nation crie de Fisher River

Le gouvernement du Canada s'est fixé l'ambitieux objectif de protéger 30 p. 100 des terres et des eaux d'ici 2030, de freiner la perte de la nature et d'inverser cette tendance au pays d'ici 2030, ainsi que de parvenir à un rétablissement complet des milieux naturels d'ici 2050.

Le Canada possède 24 p. 100 des milieux humides de la planète, 25 p. 100 de la superficie de forêt pluviale tempérée et 28 p. 100 des dernières forêts boréales.

possède 24 p. 100 des milieux humides de la planète, 25 p. 100 de la superficie de forêt pluviale tempérée et 28 p. 100 des dernières forêts boréales. Les solutions climatiques fondées sur la nature sont un élément clé du Plan de réduction des émissions pour 2030 du Canada.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à investir 5 milliards de dollars sur dix ans (de 2021 à 2031) dans le Fonds pour des solutions climatiques naturelles, dont 1,4 milliard de dollars dans le Fonds des solutions climatiques axées sur la nature d'Environnement et Changement climatique Canada. Le Fonds des solutions climatiques axées sur la nature aidera le Canada à atteindre son objectif de retrancher de cinq à sept mégatonnes de ses émissions de gaz à effet de serre chaque année d'ici 2030 grâce à des solutions climatiques fondées sur la nature.



