EASTMAN, QC, le 5 sept. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada investit dans l'une des plus grandes forêts tempérées relativement non perturbées au monde

Les espèces sauvages du Canada et leur habitat sont en crise. La lutte contre la triple crise planétaire du déclin de la biodiversité, des changements climatiques et de la pollution commence par la protection de la nature. Pour protéger et remettre en état les milieux naturels au Canada, la collaboration entre les provinces, les territoires, les peuples autochtones et d'autres partenaires est essentielle.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé que Corridor appalachien recevra 2,19 millions de dollars au cours des trois prochaines années. Ce financement favorisera la protection et le rétablissement d'espèces en péril en réduisant les menaces qui pèsent sur elles et en améliorant leur habitat dans la région des montagnes Vertes du Nord, située dans le sud du Québec. Cet investissement, versé dans le cadre du programme des lieux prioritaires désignés par les collectivités, vient presque doubler le financement de 2,4 millions de dollars initialement octroyé entre 2019 et 2023 pour la première phase de ce projet.

Le projet consistera à faire de la protection et de la conservation d’habitats, à réduire les menaces qui pèsent sur la faune (dont des espèces en péril) et à accroître la collaboration avec les acteurs du milieu. L’aire naturelle des montagnes Vertes du Nord fait partie de l’une des plus grandes étendues de forêt tempérée relativement non perturbée au monde, et abrite 26 espèces en péril, dont la Grive de Bicknell, la tortue des bois, la salamandre pourpre, le monarque et le noyer cendré.

Les lieux prioritaires désignés par les collectivités soutiennent des zones à forte diversité biologique situées partout au Canada, où des mesures de conservation sont susceptibles de profiter à un grand nombre d’espèces en péril. Dix-sept projets recevront un financement renouvelé, pour un investissement total de 19,7 millions de dollars au cours des trois prochaines années.

Le gouvernement du Canada s'engage fermement à prendre des mesures concrètes pour protéger la nature et contribuer aux objectifs de biodiversité mondiaux fixés lors de la COP15. Grâce à l'adoption du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal, notre pays s'efforce de préserver la nature à l'échelle mondiale, de freiner le déclin de la biodiversité et de renverser la tendance d'ici 2030, ainsi que de placer les milieux naturels sur la voie du rétablissement d'ici 2050.



Citations

« Alors que nous faisons face à la triple crise de l'appauvrissement rapide de la biodiversité, des changements climatiques et de la pollution, les Canadiens se mobilisent et travaillent ensemble pour s'assurer que les lieux qu'ils chérissent soient protégés. Notre gouvernement a lancé le programme des lieux prioritaires désignés par les collectivités afin de soutenir les efforts déployés par des collectivités comme celle-ci partout au pays. Des partenaires comme Corridor appalachien aident à protéger les habitats et les espèces en péril pour les générations futures. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Nos intentions ont toujours été très claires quant aux changements climatiques : on se doit d'en faire plus et d'agir maintenant. C'est ce que notre gouvernement fait en investissant dans la protection des espèces en péril et de leur habitat. Cette collaboration avec nos acteurs locaux en environnement est cruciale dans les efforts que nous déployons pour la protection de notre environnement. Je suis fière qu'un projet de Corridor appalachien, un organisme de Brome-Missisquoi, ait été retenu dans le cadre de ce programme. Notre collaboration au cours des dernières années a permis la réalisation de projets de conservation d'envergure pour notre communauté, et je suis certaine que ce n'est que le début. »

- L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome--Missisquoi et ministre du Patrimoine canadien

« Gérer une initiative telle que les lieux prioritaires désignés par les collectivités dans les montagnes Vertes, c'est avoir la possibilité d'allier les forces de nombreux partenaires de notre région, avec des angles d'intervention complémentaires, des expertises variées, pour maximiser les impacts pour la nature. Cette collaboration étendue avec près de 40 partenaires nous permet de poser des actions concrètes, qui font une réelle différence pour les espèces en péril. La nature est précieuse, mais très fragile. Et les menaces sont de plus en plus nombreuses. Plus que jamais, il faut de grandes alliances pour renverser la perte de biodiversité. Nous remercions Environnement et Changement climatique Canada de nous faire confiance et d'être un allié dans cette initiative. »

- Mélanie Lelièvre, directrice générale, Corridor appalachien

Faits en bref

Le programme des lieux prioritaires désignés par les collectivités de l'initiative du Patrimoine naturel bonifié soutient l'avancement des partenariats et des initiatives dans le cadre desquels les collectivités unissent leurs efforts pour assurer une protection longue et durable afin de favoriser le rétablissement des espèces en péril et de leur habitat.

De 2019 à 2026, le gouvernement du Canada aura investi 40,3 millions de dollars dans 18 lieux prioritaires désignés par les collectivités. Ces lieux couvrent plus de 19 millions d'hectares et devraient avoir des effets bénéfiques sur plus de 125 espèces en péril inscrites.

aura investi 40,3 millions de dollars dans 18 lieux prioritaires désignés par les collectivités. Ces lieux couvrent plus de 19 millions d'hectares et devraient avoir des effets bénéfiques sur plus de 125 espèces en péril inscrites. La première phase de financement pour cette initiative a été annoncée en 2019 dans le cadre du Fonds de la nature du Canada .

. Ces projets communautaires complètent les mesures de conservation des espèces en péril en cours dans 11 lieux prioritaires déjà désignés par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux dans le cadre de l'approche pancanadienne pour la transformation de la conservation des espèces en péril au Canada .

Produits connexes

Liens connexes

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Kaitlin Power, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected] ; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]