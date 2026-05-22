Mise en marché de proximité et agrotourisme - Québec renouvelle son appui à l'agriculture de proximité

BÉCANCOUR, QC, le 22 mai 2026 /CNW/ - À l'occasion du lancement de la saison 2026 des marchés publics du Québec, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. Donald Martel, annonce le renouvellement de l'Initiative ministérielle Proximité afin de soutenir le développement de la mise en marché de proximité et de l'agrotourisme partout au Québec.

Cette annonce vient directement en appui à la Stratégie pour l'agriculture de proximité 2025-2030, Ouvrir l'horizon des possibles, et à la volonté gouvernementale d'améliorer l'environnement d'affaires des fermes de proximité et d'accroître la visibilité de leurs produits auprès des consommateurs.

Dotée d'une enveloppe de 2 millions de dollars, l'Initiative ministérielle Proximité 2026-2027 permettra de soutenir des marchés publics, des projets collectifs, des initiatives agrotouristiques et des entreprises bioalimentaires qui veulent mieux rejoindre les consommateurs. L'objectif est de rapprocher les consommateurs des producteurs tout en facilitant l'accès aux produits québécois.

Les différents circuits de mise en marché de proximité permettent de mettre en valeur la richesse du potentiel régional, d'élargir l'offre touristique, de valoriser le métier d'agriculteur et de créer des relations privilégiées entre les entrepreneurs et les consommateurs. En établissant un lien direct et privilégié avec la clientèle, les entreprises sont en mesure de mieux saisir ses besoins et d'adapter leur offre de produits.

La période de dépôt des projets s'échelonnera du 27 mai au 26 juin 2026, ou lorsque les crédits budgétaires seront épuisés, selon la première éventualité.

Citations

« Acheter directement de nos producteurs, aller dans un marché public, visiter une ferme, rencontrer les gens qui cultivent, élèvent et transforment nos aliments, ça change notre rapport à ce qu'on met dans notre assiette. C'est ça, l'agriculture de proximité. Avec le renouvellement de l'Initiative ministérielle Proximité, on appuie concrètement nos producteurs, nos transformateurs et nos entrepreneurs bioalimentaires pour qu'ils puissent vendre davantage leurs produits ici, chez nous. On veut encourager l'achat local, faire vivre nos régions et rapprocher les Québécois des producteurs. »

Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« L'Association des marchés publics du Québec accueille très favorablement le renouvellement de l'Initiative ministérielle Proximité, une excellente nouvelle pour les marchés publics, les entreprises agricoles et les artisans qui choisissent d'aller directement à la rencontre des consommateurs. Cette annonce s'inscrit en continuité avec le lancement de la Stratégie d'agriculture de proximité, dévoilée en primeur lors de notre 1er Forum national des marchés publics en novembre 2025, et confirme l'importance de soutenir des circuits courts forts, vivants et enracinés dans toutes les régions du Québec. »

Kate Johansson, présidente de l'Association des marchés publics du Québec

Faits saillants

À titre de complément des autres réseaux de distribution alimentaire, les circuits de mise en marché de proximité favorisent la diversification des sources de revenus des entreprises bioalimentaires et donnent, dans certains cas, une valeur ajoutée à leurs produits.

Rappelons qu'au Québec, une entreprise agricole sur cinq vend directement aux consommateurs, soit par un marché public, soit par la vente de paniers ou encore directement à la ferme.

Au cours de l'Initiative ministérielle Proximité 2024-2026, ce sont plus de 210 projets qui ont pu profiter d'un soutien financier.

L'Initiative ministérielle Proximité 2026-2027 se décline en deux volets pour soutenir les projets collectifs et individuels : Le premier volet soutient les initiatives portées notamment par des organismes à but non lucratif, des coopératives, des regroupements d'entreprises, des municipalités ou des communautés autochtones. Le second volet vise les exploitations agricoles et les entreprises de transformation alimentaire de plus petite taille qui souhaitent mieux positionner leurs produits sur les marchés de proximité ou développer leur offre agrotouristique.

Les projets admissibles pourront recevoir une aide financière d'un maximum de 50 000 $, incluant les sommes versées dans le cadre de l'Initiative ministérielle Proximité 2024-2026.

L'Initiative présente une bonification de 15 % des aides financières pour trois types de projets : Ceux qui concernent exclusivement les entreprises situées dans une région périphérique; Ceux qui concernent exclusivement les produits qui font l'objet d'une précertification biologique ou d'une certification biologique; Ceux qui concernent exclusivement les entreprises de la relève agricole.

La période de dépôt des projets s'échelonnera du 27 mai au 26 juin 2026, ou lorsque les crédits budgétaires seront épuisés, selon la première éventualité. Les projets déposés devront être terminés au plus tard le 15 février 2028.

Le texte de l'Initiative ainsi que les formulaires de demande d'aide financière ont été revus pour cette nouvelle mouture dans l'objectif, notamment, d'alléger la documentation à fournir pour une demande d'aide financière complète et ainsi de réduire la charge administrative de la clientèle.

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SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Source : Josiane Bélanger-Riendeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Cell. : 450 858-3987, [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2100, poste 3512, [email protected]