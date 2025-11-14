Protection du territoire agricole - Agrinova désignée pour assurer la gestion de l'Agro-parc

QUÉBEC, le 14 nov. 2025 /CNW/ - À la suite d'un processus de sélection rigoureux, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) confirme qu'Agrinova et un regroupement d'organismes ont été retenus pour assurer la gestion de l'Agro-parc.

Cette désignation marque un jalon important dans l'évolution de ce projet structurant, qui a pour mission de favoriser l'innovation agricole, la recherche appliquée et la concertation entre les acteurs du milieu agroalimentaire.

Le regroupement représenté par Agrinova est composé de quatre autres organisations : la Fédération de l'UPA de la Capitale-Nationale-Côte-Nord, la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation de l'Université Laval, l'Institut de recherche et de développement en agroenvironnement ainsi que Moisson Québec.

Ce consortium aura pour mandat d'assurer la direction de l'Agro-parc et de concrétiser sa mission, soit de protéger et de revaloriser les terres agricoles qui le composent, tout en favorisant l'implantation de pratiques et de modèles innovants en matière d'agriculture.

Par cette annonce, le MAPAQ réaffirme son engagement envers la modernisation et la durabilité du secteur agricole, en plus de mettre en valeur un site d'une qualité exceptionnelle au cœur de la ville de Québec. Ce projet contribuera à l'essor d'une agriculture urbaine résiliente et au soutien de l'autonomie alimentaire du Québec.

Faits saillants

Le 30 septembre 2022, le gouvernement du Québec a acquis les terres des Sœurs de la Charité de Québec avec l'intention d'en faire un parc d'innovation agricole.

L'acquisition des terres par le gouvernement du Québec permet d'assurer, pour les générations futures, la préservation d'un lieu exceptionnel pour la pratique de l'agriculture.

Le 25 mars dernier, la Loi visant à assurer la pérennité du territoire agricole et sa vitalité a été sanctionnée. Celle-ci habilite le MAPAQ à confier la direction et l'exécution de l'Agro-parc à un organisme qu'il désigne.

Sur les quelque 203 hectares acquis par le gouvernement, environ 75 % sont des sols de classes 2 et 3, soit des sols d'une excellente qualité agronomique.

L'Agro-parc sera voué à une agriculture novatrice, durable, garante de l'autonomie alimentaire du Québec, créatrice d'emplois et génératrice d'investissements.

À la suite d'un appel de projets mené en 2024, deux projets horticoles à portée communautaire ont utilisé cette année une parcelle de 10 hectares de l'Agro-parc. Ces initiatives ont permis de mettre en valeur les terres de l'Agro-parc tout en rendant plus accessibles des produits agricoles à la population environnante de la région de la Capitale-Nationale.

Dès 2026, le consortium travaillera à mettre en place de nouveaux projets sur le site afin de concrétiser l'ambition de l'Agro-parc de devenir une vitrine de référence en agriculture.

En valorisant le potentiel du territoire et de l'écosystème agroalimentaire, l'Agro-parc répond concrètement à plusieurs objectifs de la Politique bioalimentaire 2025-2035 - Nourrir nos ambitions.

