Protection du français - Le premier commissaire à la langue française entre en poste

QUÉBEC, le 8 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Langue française, Jean-François Roberge, s'est réjoui de la nomination, ce matin, par l'Assemblée nationale, de Benoit Dubreuil au titre de tout premier commissaire à la langue française. Pour le ministre, il s'agit d'une importante étape dans la volonté du gouvernement de surveiller l'évolution de la situation linguistique au Québec et de freiner le déclin du français.

Le commissaire à la langue française jouera un véritable rôle de gardien de la pérennité de la langue au Québec. Il surveillera l'évolution de la situation linguistique sur le territoire. M. Dubreuil aura toute la latitude nécessaire pour effectuer les vérifications et les enquêtes qu'il jugera utiles à l'exécution de ses fonctions et en faire rapport à l'Assemblée nationale. Il pourra également fournir des avis et des recommandations au gouvernement et au ministre de la Langue française. Il veillera aussi à ce que les dispositions de la Charte de la langue française soient respectées dans les institutions parlementaires et dans l'Administration.

M. Dubreuil détient notamment une maîtrise en philosophie de l'Université de Montréal et un doctorat en philosophie de l'Université libre de Bruxelles, en Belgique. Actuellement directeur général des opérations régionales à l'Agence d'évaluation d'impact du Canada, il a aussi occupé, entre autres, les postes de directeur des Services stratégiques et des affaires intergouvernementales au ministère des Affaires autochtones et du Nord Canada, de gestionnaire au ministère de la Défense nationale, d'analyste des politiques au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences du Canada et d'attaché politique au cabinet du ministre de l'Enseignement, de la Recherche, de la Science et de la Technologie. M. Dubreuil est également lauréat d'un prix Richard-Arès, qui récompense l'auteur du meilleur essai publié, au Québec, sur de grandes questions d'intérêt national, en plus d'avoir écrit de nombreux articles sur des sujets comme la langue, l'immigration et la politique.

« Il était très important pour moi de nommer le tout premier commissaire à la langue française dès mon entrée en fonction à titre de ministre de la Langue française. C'est un autre geste que pose le gouvernement et qui démontre le sérieux que celui-ci accorde à la situation précaire et à l'avenir du français au Québec. La posture particulière du Québec, en tant que seul État francophone en Amérique du Nord, place ce dernier en situation de vulnérabilité. La part grandissante de l'anglais dans l'espace public nous pousse à devenir de plus en plus vigilants à l'égard de la protection du français. Il est important de faire non seulement du maintien, mais aussi de la progression du français au Québec une priorité. Je félicite M. Benoit Dubreuil pour sa nomination. J'ai hâte de le voir à l'œuvre pour notre langue commune. »

La création du poste de commissaire à la langue française donne suite à une motion adoptée à l'unanimité, le 17 avril 2019, par l'Assemblée nationale.

La Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français prévoyait la nomination d'une ou un commissaire à la langue française.

