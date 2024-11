Protection du cerf de Virginie - Bilan de l'opération Azimut cerf 2024 réalisée dans la région de Lanaudière par la Protection de la faune du Québec

QUÉBEC, le 19 nov. 2024 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs a réalisé l'opération Azimut cerf, les 9 et 10 novembre derniers, dans la région de Lanaudière. Cette opération visait à faire respecter la réglementation entourant la chasse au cerf de Virginie.

La zone de chasse 9 Est a été ciblée puisqu'il s'agit d'une zone où seulement 150 permis de chasse au cerf sans bois ont été délivrés, contrairement à 4 500 permis dans la zone limitrophe 8 Nord.

Plus d'une cinquantaine d'agents de protection de la faune (APF), y compris les escouades canines et un pilote de drone, ont patrouillé le territoire pour s'assurer que les cerfs sans bois récoltés dans la zone de chasse 9 Est l'ont été en vertu d'un permis de chasse au cerf sans bois obtenu pour cette zone et qu'ils y soient enregistrés.

En effet, certains chasseurs pratiquent la chasse au cerf de Virginie dite « régulière », c'est-à-dire pour un mâle seulement, dans la zone 9 Est, mais détiennent un permis de chasse au cerf de Virginie sans bois d'une autre zone, par exemple la zone limitrophe 8 Nord. Une fois le cerf de Virginie sans bois abattu dans la zone 9 Est, ces chasseurs enregistrent illégalement leur gibier dans la zone 8 Nord, puisque c'est pour cette zone qu'ils détiennent un permis de chasse au cerf de Virginie sans bois. En somme, certains utilisent le privilège associé à d'autres zones de chasse où l'abattage du cerf sans bois est permis.

Résultats partiels de l'opération Azimut cerf :

Dans le cadre de l'opération, 70 % des chasseurs ayant abattu un cerf ont fait l'objet d'une vérification sur le terrain par les APF;

Un cerf sans bois a été saisi alors que le chasseur ne possédait pas le permis approprié;

9 dossiers font présentement l'objet d'une enquête par la Protection de la faune. Des infractions en lien avec la réglementation sur la chasse dans cette zone découleront de ces enquêtes;

Le dépôt de 14 chefs d'accusation est projeté, totalisant plus de 11 000 $ d'amendes;

Les principales infractions constatées à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune associées au prélèvement du cerf de Virginie sont les suivantes : Chasse dans une zone autre que celle indiquée sur son permis; Abattage d'un cerf sans bois dans une zone autre que celle indiquée sur son permis; Omission d'apposer son coupon de transport sur son gros gibier; Faux renseignements donnés lors de l'enregistrement; Possession illégale de cerf de Virginie; Arme chargée sur un véhicule; Arme chargée en dehors des heures légales.

Importance de la collaboration de la population pour signaler les actes de braconnage

En tout temps et de manière confidentielle, les citoyens sont invités à aider la Protection de la faune du Québec à contrer le braconnage et à préserver la population de cerfs de Virginie en signalant tout acte de braconnage, situation suspecte ou geste allant à l'encontre de la faune ou de ses habitats.

Tout acte de braconnage ou geste allant à l'encontre de la faune peut être signalé de façon confidentielle au 1 800 463-2191 ou par Internet à SOS Braconnage - Urgence faune sauvage.

Faits saillants :

L'abattage et l'enregistrement des cerfs sans bois dans la bonne zone de chasse permet une meilleure gestion de la population et d'établir le nombre de permis de chasse au cerf de Virginie sans bois à délivrer annuellement selon les différentes zones de chasse du Québec.

Les chasseurs contribuent directement à préserver les populations de cerfs de Virginie par l'application de pratiques responsables lors de leurs activités de chasse.

Si un animal à déclaration obligatoire, comme le cerf de Virginie, est abattu, il est de la responsabilité du chasseur d'enregistrer l'animal dans les 48 heures suivant la sortie du lieu de chasse.

Deux options s'offrent pour l'enregistrement du gibier à déclaration obligatoire : Se rendre dans une station d'enregistrement de la région; Remplir le formulaire d'enregistrement de la faune en ligne.

Les cas de braconnage qui découlent de comportements volontaires ou irresponsables de la part des chasseurs font l'objet d'enquêtes par les agents de protection de la faune et ils sont traités comme le prévoit la loi.

