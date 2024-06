Protection du caribou - Une meilleure collaboration est nécessaire entre Québec et Ottawa

MONTRÉAL, le 18 juin 2024 /CNW/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) prend acte du décret pris aujourd'hui par le gouvernement du Canada concernant la protection du caribou au Québec. Ce développement est inquiétant pour la suite du dossier. Rappelons que la stratégie québécoise de protection du caribou est attendue depuis plus de cinq ans et que les mesures de protection présentement en consultation ne correspondent pas à une telle stratégie.

La mise en place de mesures de protection du caribou est inévitable. Celles-ci auront nécessairement un impact dans plusieurs communautés. L'UMQ réitère donc ses priorités pour mettre les communautés touchées au centre de la démarche :

Avoir une stratégie visant la protection du caribou à l'échelle du Québec et qui établit une vision claire en la matière ;

Assurer une prévisibilité aux communautés concernées en identifiant rapidement les territoires qui pourraient être soumis à des mesures de protection ;

Prendre en compte les réalités régionales en impliquant les communautés dans la planification et la mise en œuvre de la stratégie ;

Prévoir des mesures d'accompagnement pour les communautés touchées.

« Le décret pris aujourd'hui par le gouvernement du Canada ne fait qu'augmenter l'incertitude dans les communautés potentiellement touchées. Le gouvernement du Québec doit assumer un leadership important dans le dossier et présenter une stratégie visant la protection du caribou à l'échelle du Québec. Les gouvernements du Québec et du Canada doivent collaborer pour le bénéfice des régions concernées. » a précisé M. Benoit Lauzon, président du comité sur la forêt de l'UMQ et maire de Thurso.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site Web de l'UMQ.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Renseignements : Léa Carrière, Conseillère aux relations avec les médias, T. 514 282-7700, poste 279, [email protected]