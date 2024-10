Protection du caribou - Une diminution des impacts socio-économiques est nécessaire

MONTRÉAL, le 4 oct. 2024 /CNW/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) réitère que la mise en place de mesures de protection du caribou et de son habitat aura nécessairement un impact dans plusieurs communautés. L'UMQ souhaite mettre de l'avant l'importance de mitiger les impacts socio-économiques le plus possible. L'imposition d'un décret n'est pas appropriée parce qu'elle implique une approche mur à mur. L'UMQ demande :

Aux gouvernements du Québec et du Canada de collaborer et de s'entendre dans la mise en place de mesures de protection des caribous forestiers et montagnards et de leur habitat tout en prévoyant des mesures financières d'accompagnement des communautés pour mitiger les impacts socio-économiques;

de collaborer et de s'entendre dans la mise en place de mesures de protection des caribous forestiers et montagnards et de leur habitat tout en prévoyant des mesures financières d'accompagnement des communautés pour mitiger les impacts socio-économiques; Au gouvernement du Canada de privilégier une solution négociée avec le gouvernement du Québec;

de privilégier une solution négociée avec le gouvernement du Québec; Au ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs de déposer une stratégie nationale visant la protection des caribous et de leur habitat à l'échelle du Québec qui établit une vision claire, précise et qui assure une prévisibilité aux communautés concernées en identifiant les territoires soumis à des mesures de protection. La prise en compte des réalités régionales doit en être un élément central, notamment en impliquant les communautés dans la planification et la mise en œuvre des mesures de protection;

Au ministère des Ressources naturelles et des Forêts de rendre publiques les solutions d'adaptation qu'il mettra de l'avant afin d'assurer la pérennité de nos forêts, notamment quant aux objectifs de protection du territoire que s'est fixé le gouvernement du Québec.

« Le manque de prévisibilité des mesures de protection et des impacts socio-économiques qui en découlent pénalise la vitalité de nos régions. Ce flou contribue à détériorer le climat social dans les régions concernées. Il est essentiel que les gouvernements du Québec et du Canada collaborent, non seulement pour protéger le caribou, mais aussi pour assurer un accompagnement financier des communautés touchées et les impliquer dans la planification des solutions » a précisé M. Benoit Lauzon, président du comité sur la forêt de l'UMQ et maire de Thurso.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Renseignements : Léa Carrière, Conseillère aux relations avec les médias, T. 514 282-7700, poste 279, [email protected]