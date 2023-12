Protection des sièges sociaux québécois - Appui de 58,3 M$ pour soutenir la croissance de H2O Innovation

QUÉBEC, le 8 déc. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et Investissement Québec participent à hauteur de 58,3 millions de dollars dans le capital-actions de l'entreprise québécoise H 2 O Innovation. Cette intervention permettra de maintenir au Québec le siège social et les activités de cet important fournisseur de solutions liées au traitement de l'eau.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui, au moment où H 2 O Innovation vient d'être acquise par la société d'investissement américaine Ember Infrastructure Management (Ember).

Au terme de la transaction conclue entre H 2 O Innovation et Ember, évaluée à 395 millions de dollars, Investissement Québec a effectué un roulement d'actions détenues dans l'entreprise H 2 O Innovation et un investissement sous forme de capital-actions. Investissement Québec détient donc désormais 13,98 % du capital-actions de l'entreprise H 2 O Innovation.

Le gouvernement du Québec, par l'entremise du Fonds pour la croissance des entreprises québécoises, géré par Investissement Québec à titre de mandataire, participe à hauteur de 28,5 millions de dollars.

Citations :

« Avec cet investissement de 58,3 millions de dollars, on vient protéger un siège social d'ici. On veut permettre la croissance internationale d'une entreprise québécoise leader dans le traitement de l'eau, tout en conservant chez nous l'expertise développée au fil des ans. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Nous sommes fiers d'être un partenaire de premier plan de H 2 O Innovation et de continuer d'accompagner Frédéric Dugré et son équipe dans leurs projets de croissance afin que l'entreprise puisse se positionner encore plus favorablement face à la concurrence. Que ce soit en capitaux propres ou par toute autre forme de financement ou d'accompagnement, Investissement Québec a les outils nécessaires pour soutenir les entreprises québécoises dans l'atteinte de leurs objectifs chez nous, au Québec, et à l'international. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

« Par l'entremise de cette transaction, nous prévoyons accélérer notre croissance, à la fois organique et par acquisition, en acquérant stratégiquement des entreprises qui viendront bonifier notre offre client. Ce faisant, nous gagnerons en agilité, en rapidité d'action et en capacité à investir dans le développement de technologies et de marchés pouvant transformer la compagnie à plus long terme. Aujourd'hui, c'est près de 1 100 employés, tous unis par une forte culture d'entreprise, qui se joignent à moi pour poursuivre notre croissance et relever de nouveaux défis avec passion. »

Frédéric Dugré, président, chef de la direction et cofondateur d'H 2 O Innovation

Faits saillants :

Fondée en 2000, H 2 O Innovation offre des solutions complètes de traitement de l'eau et se concentre à fournir les meilleures technologies et services à ses clients des secteurs municipaux et industriels. Son siège social est situé à Québec, dans la région de la Capitale-Nationale.

O Innovation offre des solutions complètes de traitement de l'eau et se concentre à fournir les meilleures technologies et services à ses clients des secteurs municipaux et industriels. Son siège social est situé à Québec, dans la région de la Capitale-Nationale. Ember est une société d'investissement américaine active dans les domaines de la gestion des matières résiduelles et du traitement de l'eau.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

Renseignements: Sources : Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 418 691-5650; Catherine Salvail, Conseillère - Médias et affaires gouvernementales, Investissement Québec, Tél. : 514 876-9600; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Cell. : 418 559-0710, Courriel : [email protected]; Isabelle Fontaine, Directrice principale - Médias et affaires gouvernementales, Investissement Québec, Tél. : 514 876-9359