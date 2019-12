Protection des données personnelles - Plusieurs solutions peuvent être mises de l'avant dès maintenant

QUÉBEC, le 4 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Les récents vols de données personnelles préoccupent les Québécois. C'est un phénomène en croissance pour lequel des actions doivent être prises, dès maintenant. La porte-parole libérale en matière de stratégie numérique, Mme Marwah Rizqy, a d'ailleurs soumis, aujourd'hui, des solutions au gouvernement de François Legault.

La députée de Saint-Laurent a présenté une motion à l'Assemblée nationale afin de sensibiliser la CAQ à l'urgence de protéger la population contre ce type de vols qui se multiplient.

Mme Rizqy a soumis les propositions suivantes :

d'imposer un moratoire aux contrats de service d'infonuagique octroyés à des entreprises assujetties à des lois étrangères;

d'étudier les meilleures pratiques dans le monde afin d'examiner l'opportunité de créer une identité numérique ;

de mettre en place une équipe mixte d'enquête contre le vol d'identité composé d'enquêteurs des services de police du Québec, de la GRC, des institutions financières, de procureurs et d'employés civils;

d'instaurer un programme québécois de littératie numérique;

de procéder à des modifications législatives à la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé afin notamment d'augmenter le montant des amendes et de donner davantage de pouvoir à la Protection du consommateur;

de discuter avec le gouvernement fédéral concernant d'éventuelles modifications au Code criminel afin de le rendre plus sévère face aux crimes financiers et aux vols d'identité.

Le gouvernement a refusé de consentir à cette motion pourtant formulée avec l'intention de mieux protéger les Québécois. Ce refus d'agir s'ajoute à tous ceux des derniers mois. La CAQ s'est notamment opposée à la tenue d'une commission parlementaire qui aurait permis d'entendre des experts dans le domaine de la protection des données.

« Ma seule et unique préoccupation est la sécurité des données des Québécoises et des Québécois. Au cours des derniers mois, nous avons essuyé plusieurs refus de la part du gouvernement qui ne semble pas saisir l'urgence de la situation. Allons-nous attendre qu'un autre épisode comme ceux de Desjardins, Capital One ou encore Revenu Québec pour agir ? Nous soumettons à la CAQ des solutions qui méritent d'être considérées. Pouvons-nous agir dans le meilleur intérêt des Québécois qui sont préoccupés par la situation ? »

Marwah Rizqy députée de Saint-Laurent et porte-parole libérale en matière d'éducation et d'enseignement supérieur.

