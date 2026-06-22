Protection de la jeunesse - Québec octroie 2,8 millions $ pour les services en protection de la jeunesse au Nunavik

NUNAVIK, QC, le 22 juin 2026 /CNW/ - Afin de soutenir et de rehausser l'offre de services en protection de la jeunesse au Nunavik, le gouvernement du Québec annonce un investissement de 2,8 millions $.

L'annonce a été faite aujourd'hui par le ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance, Lionel Carmant, accompagné du ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière, ainsi que de la directrice nationale de la protection de la jeunesse, Lesley Hill.

Cet investissement vise à répondre aux besoins importants des enfants et des familles inuit en consolidant les services communautaires et préventifs et en améliorant l'accès à des services de proximité adaptés aux réalités des communautés. Il permettra notamment de soutenir le développement et l'offre de services à l'enfance et à la famille conçus et offerts en cohérence avec les priorités, les savoirs et les pratiques des Inuit. L'objectif est de soutenir les familles et de favoriser le maintien des enfants dans leur milieu de vie, tout en leur offrant les conditions nécessaires pour assurer leur sécurité et leur développement.

Citations :

« Le gouvernement Fréchette est profondément engagé à assurer le bien-être, la sécurité et le développement de tous les enfants, partout sur le territoire. Il en est de même pour les jeunes du Nunavik. Le financement qu'on annonce aujourd'hui s'inscrit dans cette volonté de mieux soutenir les familles, de renforcer les services de proximité et de permettre aux enfants de grandir dans un environnement qui respecte leur identité et leurs racines. C'est en posant des gestes concrets comme celui-ci qu'on contribue à leur offrir les conditions dont ils ont besoin pour s'épanouir pleinement. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance

« Notre objectif est clair : permettre aux enfants du Nunavik de grandir auprès de leur famille, dans leur communauté, avec leur langue et leur culture. Pour y parvenir, nous devons faire confiance aux organisations inuit, qui connaissent les réalités de leur milieu mieux que quiconque. C'est le sens de l'annonce d'aujourd'hui : leur donner les moyens de prendre soin de leurs enfants, selon leurs propres approches. »

Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« Le renforcement des services de proximité et communautaires et le soutien à la prise en charge des services par les organisations inuit sont essentiels pour répondre aux besoins des enfants du Nunavik et de leurs familles. Cet investissement va permettre aux organismes de consolider leurs services au bénéfice de leur population. Il s'agit d'une approche essentielle visant à soutenir le développement d'une offre de services préventive, mieux adaptée et plus accessible. »

Lesley Hill, directrice nationale de la protection de la jeunesse

« Soutenir les enfants et les familles là où ils vivent est essentiel pour bâtir des communautés fortes et résilientes. Je me réjouis de cet investissement qui permettra d'offrir des services mieux adaptés aux réalités du Nunavik et de favoriser le bien-être des jeunes. »

Marilyne Picard, députée de Soulanges et adjointe parlementaire du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance (volet protection de la jeunesse)

Faits saillants :

Rappelons que le renforcement des services de proximité, des ressources communautaires et des capacités locales en matière de protection de la jeunesse est essentiel pour réduire le recours aux placements à l'extérieur du Nunavik et permettre à davantage d'enfants de grandir dans un environnement respectueux de leur identité, de leur langue et de leurs liens communautaires.

Soulignons que cette initiative s'inscrit dans la volonté gouvernementale de renforcer l'autodétermination des communautés inuit et de mieux répondre aux besoins des jeunes et des familles, dans le respect de leur culture, de leur langue et de leurs liens communautaires.

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance

Source : Sasha Trudel, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance, 418 208-2584