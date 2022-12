Protection de la biodiversité - Le gouvernement du Québec annonce un soutien important à la firme Habitat

QUÉBEC, le 13 déc. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoit Charette, ainsi que la directrice scientifique des Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies (FRQNT), Janice Bailey, sont fiers de soutenir un projet de l'entreprise Habitat, qui met de l'avant l'importance des solutions misant sur la nature pour lutter à la fois contre les changements climatiques et la perte de biodiversité.

Le projet vise à aiguiller le Québec vis-à-vis des priorités en matière de conservation afin d'atteindre l'objectif du prochain Cadre mondial pour la biodiversité, consistant à conserver 30 % des écosystèmes terrestres d'ici 2030. L'analyse utilisera des données écologiques et économiques à haute résolution pour évaluer les conséquences locales de l'atteinte de cet objectif.

Habitat est une firme de solutions environnementales fondée en 2017 et basée à Montréal. Elle propose des solutions reposant sur la nature pour alimenter et propulser la transition écologique de sa clientèle, notamment dans un contexte de relance verte et de développement économique durable. Dans le cadre de ce projet, Habitat collaborera avec le Natural Capital Project de l'Université de Stanford, et de l'Université du Minnesota.

Citations :

« Je suis fière d'annoncer ce projet aujourd'hui et de dire que le Québec bénéficiera de l'expertise d'Habitat pour mettre en œuvre ses engagements de protection du territoire. Cette collaboration démontre que la relation Québec-Californie s'étend non seulement au-delà des relations institutionnelles, mais également dans le domaine de la recherche universitaire. Voilà un exemple concret de la mise en commun de nos expertises pour conserver la biodiversité. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

« Nous avons des objectifs ambitieux, notamment de protéger 30 % de notre territoire d'ici 2030, et pour les atteindre, nous aurons besoin de tous nos partenaires. Notre gouvernement est fier de contribuer à la conservation de la biodiversité. Nous devons nous appuyer sur des connaissances plus fines et reposant sur la science, particulièrement sur les conséquences environnementales et économiques de nos actions. Je suis très heureux de ce partenariat avec Habitat, une entreprise innovante de chez nous. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

« La science et la recherche sont parmi les éléments essentiels qui permettent une compréhension plus précise et globale des enjeux sous-jacents à la protection de la biodiversité et à la crise climatique. Le Québec peut s'enorgueillir de compter dans ses rangs des chercheurs et chercheuses de haut niveau dans ces disciplines, très engagés dans la recherche de solutions viables. Je me réjouis du soutien accordé par le FRQNT à ce projet d'Habitat qui viendra consolider les liens entre le Québec et la Californie, un autre État fortement impliqué dans la protection du vivant sur la planète. »

Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec et premier dirigeant des Fonds de recherche du Québec

« Habitat se réjouit de pouvoir unir son expertise à celle de ses partenaires au Natural Capital Project pour mettre en œuvre cette initiative innovante qui vise à intégrer les meilleures connaissances sur la conservation de la biodiversité et l'évaluation économique des écosystèmes pour la réalisation de l'objectif 30x30. Ce projet démontre une volonté de prendre le leadership dans la lutte contre l'effondrement de la biodiversité. »

Sylvia Wood, directrice de la Recherche et du Développement chez Habitat

Fait saillant :

L'appui financier de 402 500 $ est réparti entre le ministère des Relations internationales et de la Francophonie (120 000 $), le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (182 500 $) et le Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies (100 000 $), afin de démarrer la phase 1 du projet.

