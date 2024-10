Protection de l'orignal - Résultats de la première semaine de l'opération Panache dans la Chaudière-Appalaches

QUÉBEC, le 16 oct. 2024 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs a lancé, durant la longue fin de semaine de l'Action de grâce, une opération de visibilité et de prévention visant la protection de l'orignal. Réalisée par la Protection de la faune du Québec (PFQ), l'opération Panache mobilise une centaine d'agents qui vont à la rencontre des chasseuses et des chasseurs afin de les sensibiliser aux pratiques illégales entourant la chasse à l'orignal.

L'opération leur permet également de recueillir des renseignements pour d'éventuelles enquêtes et poursuites.

Résultats de la première semaine de l'opération Panache :

En tout, 1 973 personnes, chasseurs et villégiateurs, ont été rencontrées par les agents de protection de la faune sur le terrain;

15 signalements citoyens découlant de l'approche des agents lors de l'opération Panache ont été enregistrés au centre d'appels SOS Braconnage - Urgence faune sauvage;

Une quarantaine de dossiers d'enquête ont été ouverts jusqu'à présent;

Les principales infractions constatées à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune associées au prélèvement de l'orignal lors de l'opération Panache sont les suivantes : Chasse sans permis; Possession illégale de gibier; Possession d'une arme à feu chargée à bord d'un véhicule; Chasse sans dossard;

associées au prélèvement de l'orignal lors de l'opération Panache sont les suivantes : Cinq orignaux ont été saisis et la totalité des portions comestibles ont été remises à des organismes caritatifs et à des banques alimentaires.

L'opération Panache se poursuit dans d'autres régions du Québec pendant la période de chasse et la présence des agents de protection de la faune sera accrue.

Importance de la collaboration de la population pour signaler les actes de braconnage

En tout temps et de manière confidentielle, les citoyens sont invités à aider la Protection de la faune du Québec à contrer le braconnage et à préserver la population d'orignaux en signalant tout acte de braconnage, situation suspecte ou geste allant à l'encontre de la faune ou de ses habitats.

Tout acte de braconnage ou geste allant à l'encontre de la faune peut être signalé de façon confidentielle au 1 800 463-2191 ou par Internet à SOS Braconnage - Urgence faune sauvage.

Faits saillants :

Les chasseurs sportifs contribuent directement à préserver la population d'orignaux et la biodiversité québécoise par l'exercice de pratiques responsables lors de leurs activités de prélèvement.





Les responsabilités qui incombent directement aux chasseurs sportifs pour préserver le cheptel d'orignaux et la nature québécoise sont les suivantes :



Respecter les obligations relatives aux limites de prise, car abattre plus d'un orignal est illégal et injuste envers les chasseurs qui souhaitent profiter du secteur de chasse selon les règles, en plus d'avoir un impact négatif sur la population d'orignaux; Identifier correctement l'orignal avant de l'abattre afin d'éviter de tuer une femelle ou un veau.





Les cas de braconnage qui découlent de comportements volontaires ou irresponsables de la part des chasseurs font l'objet d'enquêtes par les agents de protection de la faune et sont traités comme le prévoit la loi.





Les montants des amendes associés au double abattage peuvent atteindre 12 500 $ et mener à l'annulation du certificat du chasseur.

Information :

Relations avec les médias

Ministère de l'Environnement,

de la Lutte contre les changements climatiques, de la

Faune et des Parcs

[email protected]

Tél. : 418 521-3991

SOURCE Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs